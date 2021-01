Hathaway s’appuya sur son mari Adam Shulman—Quelle elle a épousé en 2012 et partage deux fils Jonathan, 4 et Jack, qu’elle a accueillie fin 2019 – et ses amis pour leur soutien. Pourtant, l’expérience n’a pas été facile. Lors d’un entretien en 2014 avec Ellen Degeneres, Hathaway a admis qu’elle avait d’abord écouté ses ennemis.

« Je ne pouvais pas m’en empêcher », a déclaré l’actrice à l’époque. « Et vous essayez de l’éteindre, et je ne pouvais pas. Et puis j’ai réalisé pourquoi je ne pouvais pas, je n’avais pas encore appris à m’aimer moi-même. Je n’y étais pas arrivé. Et si vous ne vous aimez pas , quand quelqu’un vous dit des choses horribles, une partie de vous va toujours les croire. «

Alors, Hathaway a décidé de prendre du recul et de se lancer dans un voyage de découverte de soi. « Ce fut un voyage vraiment cool, » Le diable s’habille en Prada star a déclaré à DeGeneres. « J’ai l’impression d’être arrivé dans un endroit où, vous savez, peut-être pas à chaque minute de chaque jour, mais bien plus qu’auparavant, j’ai énormément d’amour et de compassion pour tout le monde et le meilleur de tout pour moi moi-même, ce que je n’ai jamais enduré auparavant. «