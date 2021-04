ANDREW Brown Jr a été abattu par des policiers alors qu’ils tentaient de l’arrêter le 21 avril, 2021.

L’avocat de la famille Ben Crump a déclaré que Brown avait reçu un «coup de feu à l’arrière de la tête» et que le père de 10 enfants avait les mains sur le volant de sa voiture lorsqu’il a été mortellement abattu.

Andrew Brown Jr Crédit: Facebook

Pourquoi Andrew Brown Jr a-t-il été arrêté?

La fusillade a eu lieu vers 8h30 du matin lorsque des députés ont tenté de purger un mandat d’arrêt lié à la drogue contre Brown à son domicile à Elizabeth City, en Caroline du Nord.

Selon le mandat de perquisition signé la veille, Brown avait une fiche de rap criminel datant de trente ans.

Autorisé le 20 avril par le juge résident principal de la Cour supérieure de Caroline du Nord, Jerry R. Tillett, le mandat indiquait qu’une source confidentielle avait été en contact avec un membre chevronné d’un groupe de travail sur les stupéfiants.

Selon Fox News, l’agent RD Johnson du groupe de travail sur les stupéfiants du comté de Dare aurait été informé par l’informateur qu’ils achetaient des drogues illégales à Brown depuis plus d’un an.

Les manifestants à Elizabeth City, Caroline du Nord Crédit: SWNS

Ils affirment avoir acheté «différentes quantités de cocaïne, de crack, d’héroïne et de méthamphétamine à Brown à de nombreuses reprises».

Selon l’informateur, ils rencontraient Brown dans de nombreux hôtels et motels du comté de Dare et d’Elizabeth City – et même au domicile de Brown à plusieurs reprises.

L ‘informateur a ensuite effectué un «achat contrôlé» d’ une quantité de cocaïne à Brown tout en portant un appareil d ‘enregistrement audio et vidéo sous les instructions du groupe de travail sur les stupéfiants du comté de Dare le 17 mars.

Les manifestants défilent à Elizabeth City Crédit: SWNS

Un deuxième achat contrôlé de meth à Brown a été effectué le 29 mars et a également été capturé à la caméra, ce qui a conduit l’enquêteur du bureau du shérif du comté de Pasquotank, D. Ryan Meads, à demander un mandat.

Le mandat stipule que les enquêteurs pensent que la maison de Brown à Elizabeth City était «utilisée pour stocker, emballer et distribuer des stupéfiants, à savoir du« crack »cocaïne».

Andrew Brown a été abattu par la police en avril 2021 Crédit: SWNS

Qu’ont dit la famille et l’équipe juridique de Brown à propos de la fusillade?

Crump, l’avocat de la famille, a déclaré qu’un rapport d’autopsie indépendant montrait que le «coup de grâce» que Brown avait reçu «avait pénétré son crâne et son cerveau».

Le coup de feu aurait causé des fractures du crâne et ne serait pas sorti de sa tête.

«Hier, j’ai dit qu’il avait été » exécuté « . Ce rapport d’autopsie me montre que c’était correct », a déclaré le fils de Brown, Khalil Ferebee, selon ABC News.

Les habitants d’Elizabeth City regardent les manifestations Crédit: SWNS

L’avocat Wayne Kendall a déclaré que le coup mortel avait touché Brown alors qu’il tentait de s’enfuir, selon ABC News.

« Il a été capable de reculer, de faire demi-tour, de filer sur un terrain vague. Et à ce moment-là, il a été touché à l’arrière de la tête et c’est la blessure mortelle par balle », a déclaré Kendall, selon le point de vente.

L’autopsie a révélé que Brown avait reçu «cinq blessures par balle pénétrante» sur son corps, avec quatre coups au bras.

L’avocate Chantel Cherry-Lassiter a regardé une vidéo de 20 secondes de la caméra corporelle de la fusillade mortelle avec la famille de Brown.

« Il n’y a pas eu de temps dans les 20 secondes où nous avons vu où il menaçait les policiers de quelque manière que ce soit », a-t-elle déclaré aux journalistes.

La mort de Brown a déclenché des manifestations nocturnes et des demandes de justice à Elizabeth City.