Pourquoi Amy Cooper a-t-elle été renvoyée de Franklin Templeton ? – Le soleil

AMY COOPER est devenue virale après la publication en ligne d’images choquantes d’elle menaçant de dire aux flics qu’un homme afro-américain menaçait sa vie.

À la suite de la vidéo virale, elle a perdu son emploi chez Franklin Templeton, et maintenant beaucoup veulent savoir pourquoi.

Amy Cooper est devenue virale en 2020 après une confrontation à Central Park Crédit : AP

Pourquoi Amy Cooper a-t-elle été renvoyée de Franklin Templeton ?

Après que les images d’Amy à Central Park soient devenues virales le 26 mai 2020, l’entreprise pour laquelle elle travaillait, Franklin Templeton, l’a mise en congé administratif.

Elle était alors responsable des solutions d’investissement en assurance.

Il a ensuite été décidé plus tard dans la journée que la société d’investissement mondiale mettrait fin à l’emploi d’Amy.

L’entreprise tweeté: “Suite à notre examen interne de l’incident de Central Park hier, nous avons pris la décision de licencier l’employé impliqué, avec effet immédiat.

“Nous ne tolérons aucun racisme d’aucune sorte à Franklin Templeton.”

Amy a ensuite fait face à une action en justice et a intenté une action en justice contre son ancien employeur en mai 2021, accusant l’entreprise de ne pas avoir mené d’enquête avant son licenciement en raison de sa race et de son sexe.

Elle a allégué que Franklin Templeton avait “nourri” l’idée de la confrontation comme “un point d’éclair racial, caractérisé comme une femme blanche privilégiée” Karen “prise sur vidéo en train d’abuser verbalement d’un homme afro-américain sans autre raison possible que la couleur de sa peau.”

Amy a allégué dans le procès que ce n’était pas le racisme qui l’avait amenée à appeler la police, mais la peur, car elle était seule et confrontée de manière “agressive”.

Elle a également accusé l’entreprise de discrimination, affirmant qu’une enquête aurait été menée si elle n’avait pas été une femme blanche.

À l’époque, Franklin Templeton a nié les allégations, déclarant que “les circonstances de la situation parlent d’elles-mêmes” et qu’ils “se défendraient contre ces allégations sans fondement”.

En septembre 2022, le juge de district américain Ronnie Abrams a rejeté les allégations, déclarant que l’entreprise n’avait jamais fait référence à sa race, mais avait fait des “condamnations de racisme”, selon Radio Nationale Publique.

Qu’est-ce que Christian Cooper a dit à Amy Cooper ?

L’homme qui enregistrait les images, Christian Cooper, lui avait demandé de mettre son cocker en laisse.

Selon Christian, un ornithologue passionné, avoir un chien en laisse est requis par la loi dans la zone The Ramble du parc, qui est une zone faunique protégée.

Après qu’elle ait refusé sa demande, une confrontation verbale s’est rapidement assurée et Christian a commencé à filmer la rencontre alors qu’elle marchait vers lui.

“S’il vous plaît, arrêtez, monsieur, je vous demande d’arrêter de m’enregistrer”, demande-t-elle dans la vidéo de près d’une minute.

“Je vais dire [the police] il y a un homme afro-américain qui menace ma vie”, a ajouté Amy.

Christian répond: “S’il vous plaît, dites-leur ce que vous voulez.”

On voit alors Amy s’éloigner de l’homme alors qu’elle met à exécution sa menace d’appeler le 911, disant au répartiteur: “Il y a un homme, un Afro-Américain, il enregistre et me menace, moi et mon chien.”

Elle élève ensuite le ton au téléphone avec la police alors qu’elle plaide pour que de l’aide soit envoyée dès que possible.

Amy Cooper a été licenciée de son travail peu de temps après être devenue virale Crédit : Twitter

Quelles sont les règles de Central Park à New York concernant les chiens ?

Selon le site Web de Central Park, les propriétaires de chiens doivent suivre les règles décrites par NYC Parks.

Les chiens sont interdits à certains endroits du parc, y compris tous les terrains de jeux, le Great Lawn Oval et le Hallett Nature Sanctuary.

Le site indique également que les chiens doivent toujours être tenus en laisse dans certaines parties du parc, y compris The Ramble.

Les chiens ne sont autorisés sans laisse qu’entre 6h00 et 9h00 et entre 13h00 et 1h00.