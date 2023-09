Pourquoi améliorer la capacité de frappe en profondeur de l’Ukraine ?

À mesure que la contre-offensive progresse, les dirigeants ukrainiens accordent une plus grande priorité aux frappes sur des cibles russes situées au-delà du champ de bataille immédiat. Ils exhortent l’Occident à fournir des avions de combat modernes, comme le F-16, et des fusées d’artillerie à plus longue portée, comme le système de missiles tactiques de l’armée lancé au sol. Les deux armes ça semble maintenant probable pour entrer dans le combat cette année ou l’année prochaine. Comment vont-ils aider l’Ukraine ?

Tout au long de la guerreles forces russes se sont fortement appuyées sur l’artillerie, conformément à leur doctrine de mettre l’accent sur l’artillerie à canon et à roquettes pour épuiser un ennemi. L’OTAN, en revanche, tire parti de ses forces aériennes, qui sont généralement techniquement supérieur à celle de la Russie. Les avions offrent plus de flexibilité et peuvent attaquer plusieurs cibles en une seule sortie. Une puissance aérienne capable de survivre peut frapper des cibles stratégiques et mobiles situées profondément derrière les lignes ennemies.

Jusque récemment, les États-Unis semblaient hésitants à fournir des armes de frappe en profondeur. L’initiative alliée a peut-être contribué à surmonter cette réticence. Après le Danemark et les Pays-Bas offert Pour les F-16 plus anciens, l’administration Biden a accepté le transfert et a proposé son aide pour la formation des pilotes. La fourniture alliée de F-16 peut être intéressante pour les États-Unis car les coûts sont partagés.

Auparavant, la Maison Blanche semblait craindre que l’envoi d’avions de combat en Ukraine ne franchisse la ligne rouge russe, voire même suscite des menaces de réponse nucléaire. Les États Unis repoussé une offre polonaise visant à envoyer des avions MiG-29 d’occasion en Ukraine.

D’autres alliés de l’OTAN ont également décidé que la fourniture d’armes de frappe en profondeur était importante pour la défense de l’Ukraine et valait la peine de prendre tout risque d’escalade. Récemment, les Britanniques et les Français ont envoyé des lanceurs aéroportés Storm Shadow et Cuir chevelu missiles de croisière, respectivement. Une partie de la flotte ukrainienne de chasseurs vieillissants de l’ère soviétique a été modifiée pour les transporter.

Les attaques ukrainiennes contre les dépôts logistiques derrière les lignes de front ont entraîné la perte de milliers d’obus d’artillerie, de carburant et d’autres équipements par la Russie. Dans des frappes dévastatrices Sur le port de Sébastopol en Crimée, des Storm Shadows, des Scalps et des drones maritimes pourraient avoir gravement endommagé un grand navire de débarquement russe, un sous-marin diesel et des infrastructures côtières.

À mesure que l’Ukraine passera aux F-16 fournis par l’Europe, elle aura accès à des missiles de croisière plus avancés, tels que le missile interarmées air-sol à faible visibilité. D’autres types de missiles pourraient également aider l’Ukraine à maintenir en danger les zones de transit stratégiques russes.

L’environnement de défense aérienne de la Russie est l’un des défis les plus difficiles au monde. Il pourrait être risqué pour les F-16 ukrainiens de voler en profondeur sur le champ de bataille et/ou d’opérer pendant de longues périodes au-dessus des forces russes. C’est en partie pour cette raison que les missiles lancés depuis le sol constituent un complément essentiel à la puissance aérienne ; ils peuvent être lancés à tout moment et ont généralement une capacité de survie accrue par rapport aux avions de combat habités.

Les missiles balistiques à vol rapide sont particulièrement résistants en raison de leur vitesse et de leur maniabilité, bien qu’ils aient une portée inférieure à celle des missiles de croisière. Un missile balistique à plus longue portée capable d’attaquer avec précision, le système de missile tactique de l’armée, ou ATACMS, peut être tiré à partir de plusieurs lanceurs. L’Ukraine en possède plusieurs types, tels que le système de fusées à lancement multiple M270 de fabrication américaine et le système de fusées d’artillerie à haute mobilité M142.

Les États-Unis ont été réticents à fournir l’ATACMS, en partie parce que stocks sont limités en attendant son remplacement, le missile de frappe de précision. L’administration Biden laisse maintenant entendre qu’elle pourrait fournir des ATACMS. Toutefois, si elle franchissait cette étape, l’Ukraine pourrait ne recevoir que quelques dizaines de missiles.

Les États-Unis pourraient faciliter la livraison de davantage d’ATACMS en autorisant la réexportation de systèmes appartenant à l’Europe. Pologne, Roumanie, Grèce et Turquie avoir des ATACMS. L’année dernière, Lituanie et Estonie contrats d’achat signés.

Les capacités coordonnées de frappe en profondeur – lancées depuis les airs et depuis le sol – seront les plus efficaces pour dégrader les forces et les opérations russes. L’utilisation de lanceurs aériens et terrestres obligerait les commandants russes à consacrer d’importantes capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour tenter de retrouver ces systèmes. Les commandants devraient détourner ces capacités d’autres efforts.

Dans certains cas, l’Ukraine devra peut-être faire des choix difficiles. Étant donné que les États-Unis disposent peut-être d’un stock limité de missiles de frappe profonde comme l’ATACMS et le missile air-sol interarmées, l’Ukraine pourrait ne pas recevoir autant d’armes de frappe profonde qu’elle le souhaite.

John Hoehn est chercheur politique associé au groupe de réflexion Rand et ancien analyste militaire au Congressional Research Service. Hunter Stoll est analyste politique chez Rand et officier du renseignement de la Réserve militaire. William Courtney est chercheur principal adjoint à Rand et a été ambassadeur des États-Unis au Kazakhstan, en Géorgie et à la commission américano-soviétique chargée de mettre en œuvre le traité d’interdiction des essais à seuil.