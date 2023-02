Pourquoi AMD s’en sort bien mieux qu’Intel dans la même économie difficile

Lisa Su, présidente-directrice générale d’Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

DMLA et Intel sont des concurrents féroces sur un marché difficile pour les puces, mais l’un a des perspectives à court terme beaucoup plus brillantes que l’autre. Alors qu’Intel s’attend à des baisses dans tous les domaines, l’activité des centres de données d’AMD se développe avec l’introduction d’une nouvelle puce, et son acquisition à l’ère de la pandémie du fabricant de puces spécialisées Xilinx contribue également à la croissance.

Mardi, AMD a déclaré qu’il prévoyait des ventes de 5,3 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, ce qui représenterait une baisse des ventes de 10 % d’une année sur l’autre.

Ce n’est pas une perspective rose, mais c’est beaucoup plus fort que le guide d’Intel pour le trimestre de mars. La semaine dernière, Intel a déclaré qu’il s’attendait à environ 11 milliards de dollars de ventes, ce qui représenterait une baisse de 40 % d’une année sur l’autre.

Aucun des fabricants de puces n’a donné d’orientations pour l’année complète, invoquant l’incertitude économique. “Nous voulons évidemment être prudents au début de l’année compte tenu de l’environnement macro”, a déclaré Lisa Su, PDG d’AMD, aux analystes lors de l’appel aux résultats de la société.

Mais le marché boursier reflète la façon dont les deux sociétés divergent.

Après le rapport d’Intel la semaine dernière, il a chuté de plus de 7 % dans les échanges prolongés. AMD a augmenté de moins de 2% après la publication de ses résultats mardi.

Les deux sociétés sont confrontées à un effondrement du marché des PC, après deux ans de ventes élevées pendant la pandémie de Covid, alors que les gens achetaient de nouveaux ordinateurs pour travailler ou aller à l’école depuis chez eux.

Le chiffre d’affaires du groupe de puces PC d’AMD a diminué de 51 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre. Intel a baissé de 36%, mais à partir d’une base plus large. Dans l’ensemble, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré mardi qu’elle s’attend à ce que le marché total des PC baisse de 10 % en 2023, mais a déclaré qu’AMD avait en fait gagné des parts de marché au quatrième trimestre.

“Il est juste de dire que nous pensons que compte tenu de l’état des stocks des clients, le premier semestre sera certainement plus bas. Nous nous attendons à une certaine amélioration au second semestre”, a déclaré Su.

Les entreprises divergent plus radicalement en ce qui concerne les puces de centre de données.

Les ventes du groupe de centres de données d’Intel ont chuté de 33% par rapport à l’année précédente à 4,3 milliards de dollars, en partie à cause d’une sortie tardive de sa dernière famille de puces pour serveurs, Sapphire Rapids.

L’activité des centres de données d’AMD connaît cependant une forte croissance, en hausse de 42 % sur une base annuelle pour atteindre 1,7 milliard de dollars. AMD a publié ses dernières puces de centre de données, les processeurs Epyc de quatrième génération, en novembre. AMD s’attend à ce que son activité de centre de données se développe cette année tandis que les puces PC et les processeurs graphiques pour les jeux déclinent.

L’activité de centres de données d’AMD est également confrontée à des conditions macroéconomiques difficiles, mais mardi, Su a signalé aux investisseurs que ses gains se feraient aux dépens d’Intel.

« Dans nos segments Embedded et Data Center, nous pensons que nous sommes bien placés pour augmenter nos revenus et gagner des parts de marché en 2023 grâce à la force de notre positionnement concurrentiel et de notre leadership », a déclaré Su.

AMD a également eu du succès avec son acquisition en 2020 de Xilinx, qu’elle a achetée pour 35 milliards de dollars. Xilinx, qui fabrique des processeurs qui effectuent des tâches spécialisées comme le cryptage ou la compression vidéo, a été le principal contributeur aux ventes de 1,4 milliard de dollars de la division embarquée d’AMD, soit une augmentation annuelle de 1 868 %, selon la société.