Pourquoi Amazon paie 9 milliards de dollars pour MGM et James Bond

Les grandes entreprises de technologie lorgnent les grandes entreprises de médias depuis des années – mais elles ne se sont jamais réunies auparavant. Maintenant, c’est enfin, probablement en train de se produire: Amazon s’apprête à payer 9 milliards de dollars pour MGM Holdings, le studio hollywoodien qui vous apporte James Bond et une poignée d’autres choses, comme le Panthère rose films et le Le conte de la servante Émission de télévision.

Ce qui conduit à quelques questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi Amazon? Pourquoi MGM? Et, tout aussi important: les régulateurs laisseront-ils cela se produire?

Réponses courtes ici: le monde des médias se consolide et il ne reste plus beaucoup de cibles pour un acquéreur potentiel. Amazon a dépensé des milliards de dollars en vidéo sans grand chose à montrer, et pense que posséder un studio – et, surtout, les droits de propriété intellectuelle qu’il détient – pourrait l’aider à créer de très grands films et émissions de télévision que vous voulez vraiment regarder. Pas tellement parce qu’il veut posséder le streaming, mais parce qu’il veut que vous continuiez à venir sur Amazon. MGM, quant à lui, essaie de se vendre depuis des années.

Et la façon dont les régulateurs réagiront à cela sera fascinante: Amazon affirmera que la vidéo est trop petite pour que cela pose une menace concurrentielle. D’un autre côté, Amazon est déjà dans le réticule des régulateurs. En théorie, c’est pour gérer un marché et vendre ses propres articles sur le même marché, mais vraiment juste pour être si … grand. Cela revient donc à brandir un drapeau rouge devant la sénatrice Amy Klobuchar et à la défier.

Maintenant que nous en avons terminé avec les CliffsNotes, un petit contexte sur Amazon et Hollywood, qui reste l’une des histoires médiatiques les plus étranges de la dernière décennie:

Amazon fabrique et achète ses propres émissions de télévision et films depuis 2013 – la même année que Netflix a commencé à diffuser ses propres contenus avec Château de cartes. Mais vous ne vous souvenez probablement pas des premiers spectacles d’Amazon – Maison Alpha? Bêtas? – et vous ne pouvez probablement pas du tout penser à de nombreuses émissions Amazon, à l’exception de Transparent et quelques autres. Ce qui vous donne une idée de la façon dont les efforts d’Amazon pour pénétrer à Hollywood ont été partout, malgré le fait que Jeff Bezos a dépensé beaucoup pour y arriver.

Bezos essaie toujours, cependant: Amazon coule au moins un demi-milliard de dollars dans un le Seigneur des Anneaux Émission de télévision et 10 milliards de dollars sur 10 ans pour diffuser un match de la NFL une fois par semaine. Et maintenant, probablement, 9 milliards de dollars supplémentaires pour MGM.

Cela signifie-t-il donc qu’Amazon se prépare enfin à affronter les poids lourds du streaming – Netflix, Disney et peut-être WarnerMedia / Discovery?

Étonnamment, la réponse est non: la société est en effet plus sérieuse que jamais en matière de vidéo. Mais il joue à un jeu différent des «vrais» streamers. Amazon ne veut pas rivaliser avec Netflix ou les autres biggies pour le temps de visionnage et les dollars des abonnés. Il veut juste que vous regardiez une vidéo et dépensiez de l’argent.

En effet, toutes les vidéos «premium» d’Amazon sont regroupées dans son offre d’abonnement Amazon Prime, qui vous offre la livraison gratuite et d’autres goodies. C’est l’arme la plus puissante d’Amazon. Pendant des années, Bezos a dit que vous donner des trucs comme Transparent vous a rendu d’autant plus susceptible de rester et de commander une paire de chaussures – ou du moins de continuer à payer pour Prime.

Ce qu’Amazon dit moins fréquemment mais est également vrai, c’est qu’il a bâti une très belle entreprise en vendant des abonnements aux services vidéo d’autres personnes – des services comme Discovery +, par exemple. Amazon vend ces abonnements via son offre de «canaux», et il conserve une grande partie de l’argent que vous payez pour ceux-ci chaque mois. Pour ce faire, il est utile d’avoir des trucs comme Jack Ryan, la série mettant en vedette John Krasinski en tant qu’analyste / héros d’action de Tom Clancy, pour amener les gens à regarder des vidéos sur Amazon. Venez assister aux spectacles gratuits, puis peut-être en acheter d’autres.

Amazon ne veut donc pas dominer Hollywood. Il veut juste un pied. Mais même cela a été difficile à obtenir, et Bezos a insisté pendant un certain temps sur le fait que la façon de l’obtenir ne se fait pas via des émissions de niche comme Transparent plus – c’est en achetant ou en créant de gros blockbusters que beaucoup de gens regarderont.

Cela explique Le Seigneur des Anneaux et la NFL, et cela explique MGM: cela donne à Amazon une marque de films géante dont tout le monde a entendu parler et veut toujours regarder – James Bond – et puis un tas d’autres choses qui pourraient se transformer en quelque chose, peut-être, un jour. MGM détient les droits de Rocheux, par exemple, qui s’est déjà transformé en plusieurs films, mais il y a peut-être un moyen de faire un Rocky Extended Universe.

Qu’est-ce qu’un univers étendu rocheux? Personne ne sait! Mais c’est la sagesse conventionnelle à Hollywood ces dernières années. Personne ne savait que vous voudriez regarder des films sur les Gardiens de la Galaxie ou une émission de télévision sur Wanda Maximoff et Vision. Mais maintenant que Disney possède Marvel, il a miné le magasin de super-héros obscurs de la société et les a transformés en spectacles géants et populaires. C’est le playbook.

Et ce livre de jeu, au fait, nécessite de posséder le matériel au lieu de le louer. Auparavant, Disney et Comcast et toutes les autres grandes entreprises de médias permettaient à des streamers comme Netflix et Amazon d’emprunter leurs anciennes émissions de télévision et films, mais ces jours sont révolus. En attendant, trouver d’autres studios qui feront de grands films et émissions de télévision pour vous devient de plus en plus difficile: Sony, par exemple, qui fabriquait autrefois des choses pour tout le monde, est désormais hors de propos car il a des accords à long terme avec Netflix et Disney. Amazon avait donc besoin d’acheter … quelque chose.

Donc: Amazon parie des milliards – si l’accord est conclu, ce sera le deuxième achat de l’entreprise, après avoir payé 13 milliards de dollars pour Whole Foods – sur une acquisition à Hollywood qui force lui donner la capacité de devenir un peu plus compétitif, dans une activité parallèle, contre des personnes qui rivalisent très sérieusement uniquement dans cette activité. Si les régulateurs le permettent.

L’argument d’Amazon aux Klobuchar du monde, en passant, sera simple: ils sont un petit acteur du divertissement, et l’acquisition ne réduira pas le choix des consommateurs.

D’un autre côté: si vous n’aimez pas le fait qu’Amazon gère un magasin qui vend des piles et vend ses propres piles, dans ce même magasin, vous pourriez voir des parallèles similaires avec la gestion d’un magasin de cinéma et la vente de vos propres films. Ou, vous pourriez simplement avoir un problème avec l’une des entreprises les plus puissantes au monde utilisant ses milliards pour acheter quoi que ce soit, du tout. Nous découvrirons.