Pourquoi Amazon me fait retourner des articles pour obtenir des offres Prime Day

Les offres Prime Day d’Amazon sont assez variées: qu’il s’agisse de téléphones, d’appareils électroménagers, de films ou de vêtements bon marché, il y a une possibilité décente qu’un article que vous avez récemment acheté coûte maintenant moins d’argent. C’est ce que j’ai remarqué lorsque deux paires de Jean Levi’s que j’ai acheté plus tôt ce mois-ci a obtenu une remise importante mardi, se vendant maintenant 20 $ de moins que lorsque je les ai achetés. Lorsque je magasine dans d’autres magasins, une visite rapide au service client me permettra normalement d’obtenir cette réduction après l’achat tant que je suis dans une fenêtre de retour. Amazon ne facilite cependant pas les choses.

Maintenant, je suis assez lent à essayer les vêtements que j’achète et je profite beaucoup de ceux d’Amazon Premier essai avant d’acheter programme afin d’étendre davantage ma fenêtre de retour au cas où j’aurais besoin de faire un échange. Acheter des vêtements en ligne signifie souvent qu’un article peut ne pas se sentir bien une fois que vous êtes réellement capable de le mettre. Et entre ma procrastination à essayer les vêtements et le soupçon qu’ils pourraient bénéficier d’une remise Prime Day, je les ai laissés fermés jusqu’à cette semaine au cas où.

Alors mardi, quand j’ai vu que chaque article était maintenant à 20 $ de rabais, j’ai voulu obtenir un ajustement de prix. Malheureusement, Amazon n’offre pas une telle politique. Cela contraste avec les magasins et les détaillants en ligne qui offrent cette option, par exemple Meilleur achat et Cible les deux ajusteront votre prix et rembourseront la différence de coût tant que vous en ferez la demande pendant votre fenêtre de retour. Mais dans ce cas, la seule façon d’obtenir la réduction Prime Day sur ces jeans est de retourner les articles et de les commander à nouveau.

Amazon ne vous permet pas de demander un ajustement de prix après un achat. Capture d’écran d’Amazon

Même si j’apprécie la politique de retour libérale d’Amazon, cela ressemble à un gaspillage à plusieurs niveaux. En plus d’avoir les tracas et le gaspillage d’emballages supplémentaires, les articles retournés finissent souvent par créer des déchets dans le cas où un détaillant décide que l’article ne peut plus être vendu.

J’ai contacté Amazon concernant l’absence de politique d’ajustement des prix pour savoir s’il existe des options disponibles pour les acheteurs qui se trouvent dans une situation similaire. La meilleure solution pour éviter tous ces tracas et ce gaspillage d’expédition serait qu’Amazon envisage une politique d’ajustement des prix qui recrédite le mode de paiement d’origine d’un client. Cependant, si Amazon ne voulait pas avoir une telle politique, une autre option pourrait peut-être être une capacité sur le thème Prime Day d’obtenir la différence vers le crédit en magasin – ce qui susciterait probablement l’intérêt d’un client pour l’achat d’un autre article. Amazon le fait en quelque sorte avec son partenariat avec Kohl’s : lorsque vous retournez votre commande Amazon chez un Kohl’s, vous obtenez un coupon de 5 $ pour tout ce qui se trouve dans le magasin physique.

Pour l’instant, dans tous les cas, j’ai déjà mis en place mon retour pour les vêtements. Et peut-être ira-t-elle plutôt simplement acheter une nouvelle paire de jeans dans un magasin dans l’espoir de créer un peu moins de déchets.