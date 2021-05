Pourquoi Amazon est-il dans le divertissement?

Amazon a déclaré que les personnes qui utilisent Prime Video sont plus susceptibles de renouveler leur abonnement chaque année ou de payer si elles participent à des programmes d’essai gratuits, et ils acheter plus de produits sur Amazon . Mais dans son nouveau livre sur Amazon, le journaliste et auteur Brad Stone suggère que ce n’est peut-être pas tout à fait vrai.

Dans les rares occasions où les dirigeants d’Amazon ont discuté de leurs objectifs pour Prime Video, ils se sont concentrés sur le pouvoir de la fidélité. Ils disent que l’inclusion d’un service vidéo dans Prime est une raison de plus pour les gens à s’en tenir au programme d’adhésion d’Amazon et se sentir comme s’ils obtenaient une bonne valeur à la fois de l’expédition de colis sans frais supplémentaires et de «Bosch» à la demande. Mon collègue a rapporté que les ménages avec des abonnements Prime dépensent généralement 3000 dollars par an sur Amazon, soit plus du double de ce que les ménages sans abonnement dépensent, selon Morgan Stanley.

Pas pourquoi Amazon achète MGM, qui détient les droits de James Bond et de «RoboCop». Vraisemblablement, Amazon l’utilisera pour mes idées pour de nouvelles séries et films pour son service de divertissement en streaming Prime Video. Non, je demande pourquoi Amazon propose-t-il un service de streaming vidéo?

Il écrit que certains employés d’Amazon qui travaillaient dans la division du divertissement ont analysé le nombre de membres Prime regardés des émissions, puis ont prolongé leur abonnement Prime ou se sont inscrits. «Il y avait peu de preuves d’un lien entre le visionnement et le comportement d’achat», écrit Stone. «La vérité était la suivante: Bezos recherché Amazon pour faire des émissions de télévision et des films. »

La divergence entre les objectifs déclarés de Prime Video et la réalité peut-être plus piétonne met en évidence une dichotomie d’Amazon et d’autres superpuissances technologiques. Ils sont si riches et réussissent dans certains domaines qu’ils peuvent se permettre de se battre dans d’autres.

Le succès d’Amazon dans les achats en ligne et le cloud computing – et, surtout, la conviction des fans et des détracteurs que l’entreprise est un génie puissant et perturbateur – a masqué les stratégies douteuses d’Amazon dans les épiceries et le streaming. Et cela a réduit l’urgence de réparer une expérience d’achat en ligne maladroite à laquelle nous ne pouvons pas toujours faire confiance et qui donne l’impression qu’elle n’a pas été mise à jour depuis les années 1990.

Les entreprises de publicité extrêmement rentables de Facebook et de Google renforcent leur incapacité à savoir quoi faire avec … eh bien, presque tout le reste dans lequel ces entreprises sont impliquées, y compris les tâtonnements de Facebook pour transformer WhatsApp en entreprise et les années de lutte de Google dans les achats en ligne. Je ne sais pas s’il faut trouver réconfortant ou effrayant que ces entreprises soient à la fois folles intelligentes et trébuchant parfois dans le noir.

Dans Prime Video, nous n’entendons pas les dirigeants d’Amazon justifier la dépense ou présenter sa valeur aux membres Prime. L’attrait d’une expédition rapide et gratuite pourrait suffire. Ou les membres Prime seraient-ils plus fidèles si l’entreprise offrait différents avantages – par exemple, un service Internet gratuit, des cours de fitness en ligne, un accès à des acheteurs personnels ou plus de livres Kindle? La version de Walmart de Prime offre des réductions dans certaines stations-service.