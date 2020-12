Lorsqu’une pandémie frappe, des commandes au domicile sont émises et les gens passent encore moins de temps dans les magasins de détail, le géant du commerce électronique Amazon était là pour servir.

Les ventes d’Amazon ont explosé, car les retards et le hoquet initiaux ont été corrigés et le détaillant en ligne a trouvé des moyens de continuer à déplacer les produits d’un endroit à un autre, souvent du jour au lendemain.

Pour cela, nous choisissons Amazon comme le plus grand gagnant de la technologie de 2020, avec Apple en deuxième position. Dans ses résultats les plus récents, Amazon a déclaré que ses ventes avaient grimpé à 96,1 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 70 milliards de dollars au trimestre de l’an dernier.

Des millions de personnes ont été renvoyées chez elles pour travailler ou apprendre à partir de là, et pour faire leur travail plus efficacement, elles devaient acheter de nouveaux ordinateurs, téléphones et tablettes. Apple a inversé la tendance à la baisse des ventes d’iPad et des ventes d’ordinateurs Mac à plat, tout en continuant à vendre un produit haut de gamme, l’iPhone, avec un prix de départ maximal de 1099 $. Ceci, alors même que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et ont dû faire face à des fermetures d’entreprises et à des expulsions.

Dans son dernier appel sur les résultats, Apple a déclaré avoir vendu pour 9 milliards de dollars de Mac, contre 6,9 ​​milliards de dollars le trimestre de l’an dernier. Les ventes de l’iPad ont également bondi, avec des revenus de 6,8 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars au trimestre de l’an dernier. L’analyste Daniel Ives de Wedbush Securities prévoit des ventes de 195 millions d’iPhones pour 2020, contre 185 millions en 2019.

Autres gagnants technologiques 2020:

Zoom

Oui, vous êtes peut-être fatigué par Zoom, mais il y a un an, vous n’avez probablement jamais entendu parler de Zoom, le service de vidéoconférence. Il a terminé l’année comme l’application la plus téléchargée d’Apple et un mode de vie pour beaucoup d’entre nous qui ont utilisé Zoom pour les réunions de bureau, les travaux scolaires et les rencontres avec la famille et les amis. Zoom a vu sa base d’utilisateurs passer de 10 millions à 300 millions après la pandémie.

Diffusion

Trois mots: « Wonder Woman 1984 ». Jour et date avec les cinémas. Aimez ou détestez le film, connaissez-vous quelqu’un qui n’a pas passé la soirée de Noël à regarder la suite du film de 2017? Le streaming, comme Zoom, a sauvé nos esprits collectifs alors que les cinémas fermaient en raison de la pandémie, et le seul moyen de voir les premiers films était soit de les acheter sur une base de vidéo à la demande, soit de s’abonner à une liste interminable de streaming. services: des acteurs établis comme Netflix, Hulu et Amazon Prime, aux nouvelles entrées comme HBO Max, Disney + et Peacock. Le propriétaire de HBO Max, AT&T, a donné le sceau d’approbation au streaming lorsqu’il a annoncé l’impensable auparavant: que tous les films de première diffusion de 2021 ouvriraient dans les salles et sur HBO Max le même jour. Et Disney a également plusieurs films en première diffusion prévus pour Disney +. Sortez le pop-corn, les gars!

Livraison de nourriture

Une tendance qui, de toute façon, gagnait du terrain, est devenue plus importante que jamais pendant la pandémie. La facilité de commander de la nourriture à partir d’un téléphone portable et de la faire arriver à votre porte a été irrésistible, principalement pour les jeunes consommateurs. Mais à l’ère de la livraison sans contact et en bordure de rue, se faire livrer des restaurants est devenu encore plus acceptable, souhaitable, voire nécessaire. Et les épiciers comme Whole Foods, Amazon Fresh et les services d’achat comme Instacart ont eu du mal à répondre à la demande. Au départ, les temps d’attente pour les commandes d’épicerie étaient aussi longs qu’une semaine, mais depuis, les entreprises ont appris à s’adapter et se remettent à livrer en quelques heures.

Jeux

Il ne fait aucun doute que la popularité du jeu augmente d’année en année. Sony et Microsoft viennent de confirmer que, à l’ère de tout basé sur les applications, deux anciennes technologies, la console de jeu vidéo, ont été lancées en tant qu’appareils de nouvelle génération en novembre, la PlayStation 5 et Microsoft Xbox 5, et les deux étaient épuisées en précommande et vendu pour deux à trois fois le prix normal sur eBay et d’autres sites de revente.

Exercice à domicile

Apple a confirmé que Peloton était sur quelque chose quand il a copié son programme de cours vidéo de fitness à domicile avec son propre Fitness + à la fin de 2020. Peloton a attiré près de 2 millions d’abonnés à ses cours de fitness et a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il passe à 100 millions. Maintenant que la plupart des gymnases sont fermés, les cours de fitness en ligne sont la meilleure chose à faire. De plus, vous n’avez pas à vous habiller, à conduire quelque part dans le froid et à chercher une place de parking. Peloton facture 12,99 $ par mois pour ses classes d’applications, que Apple a cherché à contrer avec des frais inférieurs de 7,99 $. Seul hic: les cours ne fonctionnent que si vous payez également entre 199 $ et 399 $ pour une Apple Watch.

Paiement mobile

Un autre bénéficiaire de la pandémie, car les personnes qui n’avaient pas donné de mobile payant ont appris à l’adorer. Qui veut échanger des dollars sales de nos portefeuilles vers votre caisse enregistreuse, alors qu’au lieu de cela, nous pourrions simplement agiter notre téléphone portable – ou smartwatch – sur un lecteur, et ne rien toucher lors du processus de paiement. Les gagnants ici incluent Apple Pay et Google Pay. Google a considérablement mis à jour son application Pay, la transformant de payante en une partie hybride Apple Pay / Venmo / PayPal.

Et puis les perdants technologiques 2020:

Quibi

Quibi. Jeffrey Katzenberg d’Hollywood et l’ancienne PDG d’eBay Meg Whitman ont eu l’idée d’un service vidéo comme YouTube qui offrait de grands talents, des vidéos plus courtes et un prix mensuel. Pour regarder des trucs qui seraient gratuits ailleurs. Après avoir levé plus de 2 milliards de dollars de financement, Quibi s’est effondré ce mois-ci.

Lunettes intelligentes

Pendant des années, les analystes ont dit que les lunettes intelligentes étaient la prochaine grande chose. Mais année après année, ils échouent beaucoup. Google Glass a fait un bruit sourd et a été arraché en 2015. Snapchat Spectacles a fait sensation lors de son lancement en 2016, mais n’a pas été entendu de beaucoup depuis. Amazon a présenté les lunettes Alexa parlantes à titre d’essai en 2020, mais vous ne les avez pas vues fortement commercialisées pendant les soldes de vacances, n’est-ce pas? Regardons les choses en face – les gens sont heureux de marcher dans la rue et de regarder leurs téléphones, mais c’est tout ce que nous voulons aller.

TIC Tac

Le réseau social favori des jeunes a été frappé par une politique désordonnée, impliquant un président qui a dit à TikTok de fermer ses portes et de rentrer chez lui en Chine, où son propriétaire d’entreprise est basé. L’entreprise s’est vu imposer plusieurs délais pour partir, mais elle a été bloquée dans des batailles juridiques. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas une bonne année pour TikTok (même si ce n’était pas une mauvaise année pour le contenu produit par les utilisateurs de TikTok).

Réalité virtuelle

La réalité virtuelle est la prochaine grande nouveauté depuis si longtemps, nous nous souvenons quand les caméras à 360 degrés allaient être grandes (cela ne s’est jamais produit) et que les gens allaient assister à des films et à des concerts avec des casques VR. Un nix à cela aussi. La seule véritable action de réalité virtuelle que nous voyons est la popularité du système Oculus de Facebook, mais les ventes ne représentent qu’une fraction de ce que Sony et Microsoft voient pour les jeux sur console traditionnels. Pouvons-nous passer à la prochaine grande chose maintenant les gens?

Uber / Lyft

Sans aucune faute de leur part, la tendance à abandonner la possession d’une voiture pour des trajets bon marché en ville via des applications de télé-assistance a fait un gros creux en 2020, en raison de la pandémie. Nous ne sommes pas sortis autant, et si c’était le cas, qui voulait partager une voiture avec d’autres personnes? Uber et Lyft ont remporté une victoire en Californie aux urnes, lorsque les électeurs ont approuvé une mesure visant à exempter les entreprises de «gig economy» d’une nouvelle loi qui aurait augmenté les coûts en traitant les chauffeurs comme des employés à temps plein. Maintenant, s’ils pouvaient simplement faire monter les passagers à nouveau.

