Pourquoi Amazon a construit HQ2 et comment la pandémie de Covid l’a remodelé

« Donc, ce que HQ2 a fourni, c’est l’opportunité d’une collaboration plus approfondie et de faire partie d’un quartier », a déclaré Sullivan.

« Nous aurions pu aller dans les banlieues et nous aurions pu prendre des terres agricoles et abattre des arbres, et nous aurions construit un campus qui aurait été très introverti », a-t-il déclaré. « Ils ont généralement une entrée nord ou sud et une sortie est ou ouest. Lorsque vous vous placez au milieu du tissu urbain et que vous créez un quartier piétonnier, un quartier de 18 heures, vous devenez très extérieur et vous faites vraiment partie du communauté, et c’est ce que nous voulions.

« Je pense qu’il y avait une notion romantique selon laquelle nous, en tant qu’entreprise, ne serions si grands que nous tiendrions tous dans un seul bâtiment », a déclaré Schoettler. « [Bezos] avait dit, eh bien, nous avons des baux à long terme et quand ces baux arriveront, je travaillerai avec John et l’équipe immobilière et nous trouverons ce qu’il faut faire ensuite. »

Vers 2005, alors que les activités d’Amazon se développaient et que son campus explosait à Seattle, le fondateur et alors PDG Jeff Bezos a commencé à réfléchir à l’endroit où l’entreprise devrait se développer ensuite.

Amazon a construit son siège social à Seattle en 1994, en partie à cause du vaste bassin de talents technologiques de la région et de la présence de Microsoft dans la ville voisine de Redmond, Washington. Le campus de Seattle de l’entreprise s’étend désormais sur des dizaines de millions de pieds carrés dans plus de 40 immeubles de bureaux et la grande région de Puget Sound compte 65 000 employés corporatifs et techniques d’Amazon.

Il y a six ans, Amazone a lancé un concours de style tirage au sort à la recherche de l’endroit où construire un deuxième siège social. Le concours a attiré des offres de 238 États, provinces et villes en lice pour être le prochain point d’ancrage du principal détaillant en ligne du pays et du deuxième employeur privé.

La recherche très médiatisée d’Amazon pour un deuxième siège social a rencontré quelques difficultés. En 2018, Amazon a annoncé qu’il diviserait HQ2 entre le quartier de Long Island City à New York et le quartier de Crystal City à Arlington, en Virginie. Mais après un tollé public et politique, Amazon a annulé ses projets de construction d’un campus d’entreprise à Long Island City.

L’arrivée de la société à Arlington a suscité des inquiétudes quant à la hausse des coûts de logement et au déplacement. La société a déclaré avoir engagé plus d’un milliard de dollars pour construire et préserver des logements abordables dans la région.

Schoettler a déclaré qu’Amazon avait l’intention de concentrer une grande partie de sa croissance future à Arlington et à Nashville, dans le Tennessee, où se trouve le centre logistique de l’entreprise. Il prévoit également d’embaucher jusqu’à 12 000 personnes dans la banlieue de Bellevue à Seattle, a-t-il ajouté.

« Je ne nous vois pas grossir à Seattle », a déclaré Schoettler. « Je pense que nous sommes à peu près exploités là-bas. »

HQ2 a certaines des mêmes bizarreries que le campus d’Amazon à Seattle. Il y a un stand communautaire de bananes tenu par des « banistas » et des panneaux blancs sur les murs des ascenseurs des bâtiments. Amazon a une ambiance conviviale pour les chiens dans son bureau de Seattle, qui s’est poursuivi jusqu’au Metropolitan Park, où se trouvent un parc public pour chiens et un mur de galerie des chiens des employés d’Amazon. Les tours comportent des terrasses remplies de plantes et une ferme urbaine sur le toit qui fait écho à l’ambiance des « Spheres », des espaces de travail ressemblant à des jardins botaniques qui ancrent le bureau d’Amazon à Seattle.

Amazon ouvre HQ2 à un moment incertain pour l’entreprise et le secteur technologique au sens large. Bon nombre des plus grandes entreprises du secteur, y compris Amazon, ont supprimé des milliers d’emplois et limité leurs dépenses après des périodes de ralentissement de la croissance des revenus et de crainte d’une récession à venir.

Les entreprises ont également été confrontées à des questions sur ce à quoi ressemble le travail dans un environnement post-pandémique. De nombreux employés se sont habitués à travailler à domicile et ont hésité à retourner au bureau. Le mois dernier, Amazon a commencé à exiger que les employés de l’entreprise travaillent depuis le bureau au moins trois jours par semaine, ce qui a suscité des réactions négatives de la part de certains travailleurs qui préfèrent une plus grande flexibilité.

Amazon a peaufiné la conception de HQ2 en pensant que les employés ne viendraient pas au bureau tous les jours.

Les espaces de travail communs sont plus courants et il y a moins de sièges attribués, a déclaré Schoettler. Les employés ne peuvent être à un bureau que 30% de la journée, le reste de leur temps étant passé dans des salles de conférence ou ayant des réunions informelles avec des collègues, a-t-il déclaré.

« Si nous ne venons pas ce jour-là, personne d’autre n’utilisera l’espace », a déclaré Schoettler. « Et de cette façon, vous pouvez entrer, le bureau est ouvert et il n’a pas été personnalisé avec des photos de famille et ce genre de choses. Vous pouvez vous asseoir et utiliser absolument l’espace, puis partir pour votre journée. »

Le passage à un environnement de travail hybride a également influencé le développement ultérieur de HQ2. Amazon a déclaré en mars qu’il avait lancé l’inauguration de PenPlace, la deuxième phase de son campus d’Arlington. PenPlace devrait comprendre trois immeubles de bureaux de 22 étages, plus de 100 000 pieds carrés d’espace de vente au détail et une tour de 350 pieds de haut, appelée « The Helix », qui comprend des passerelles extérieures et des zones de réunion intérieures pour les employés entourées de végétation.

Amazon observera comment les employés travaillent dans les deux nouveaux bâtiments du parc métropolitain pour savoir comment il conçoit les bureaux de PenPlace, a déclaré Schoettler.

Amazon n’a pas précisé quand il prévoyait de commencer le développement de PenPlace, mais il continue d’aller de l’avant avec le processus d’autorisation et de préconstruction, a déclaré Schoettler.

« Nous voulons juste être très attentifs, puisque nous venons d’ouvrir ces bâtiments, pour nous assurer que nous le faisons correctement », a déclaré Sullivan. « Ce sont des investissements importants pour nous. Nous sommes propriétaires de ces bâtiments et nous voulons leur donner une longue durée de vie. »