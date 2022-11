Pourquoi aller au travail cinq jours par semaine appartient au passé

CNN

Nous ne retournons jamais au bureau – du moins pas cinq jours par semaine.

C’est l’affirmation de Anne-Hélène Petersenl’auteur de « Out of Office : Libérer la puissance et le potentiel du travail hybride ».

“Vous pouvez soit essayer de trouver des arrangements flexibles maintenant, soit combattre vos employés pendant les 5 à 10 prochaines années, puis payer beaucoup d’argent à un consultant pour vous aider à comprendre ce que vous auriez dû commencer à comprendre il y a cinq à 10 ans. », m’a-t-elle dit dans le dernier épisode de mon podcast « Downside Up ».

Petersen pense que la pandémie de Covid-19 a fondamentalement réorienté notre relation avec le travail d’une manière que les entreprises commencent seulement maintenant à saisir pleinement.

“[People] ne veulent pas être obligés de retourner au bureau deux jours par semaine et que ce ne soit pas un moment où leurs collègues sont là. Et donc ils retournent juste dans ce bureau fantôme et il semble totalement arbitraire de répondre aux e-mails d’un bureau au lieu de répondre aux e-mails dans le confort de votre maison », m’a-t-elle dit.

Bien que nous ayons l’impression que la semaine de travail de cinq jours et de 40 heures a toujours existé, il s’agit en fait d’une invention relativement nouvelle.

Même au XXe siècle, par exemple, il était considéré comme normal de travailler le samedi – en plus des cinq jours habituels par semaine. (La colonie de la baie du Massachusetts avait une journée de travail minimum de 10 heures !)

Dès 1866, le Congrès a envisagé d’imposer une semaine de travail de 40 heures, mais la législation a stagné. En 1926, Henry Ford a institué une semaine de travail de 40 heures pour ses employés, estimant que c’était la durée optimale pour qu’une personne travaille en une semaine. Le Congrès a finalement exigé que les employeurs paient des heures supplémentaires aux travailleurs s’ils travaillaient plus de 44 heures par semaine en 1938. La loi a été modifiée en 1940, réduisant la semaine de travail à un maximum de 40 heures.

Mais la semaine de travail de 40 heures a été – et est – régulièrement violée par les salariés (et leurs patrons) qui pensent que travailler plus, c’est mieux travailler. «Souvent, travailler ces heures incroyablement longues est un signe de dévouement, de dévotion… un signe que vous devriez être promu», a déclaré Petersen. “Autant les gens parlent du caractère sacré de la semaine de travail de 40 heures, autant ils ne parlent pas du fait que nous l’avons déjà violée.”

La pandémie – dans laquelle les patrons ont forcé leurs employés à rester à la maison de peur de propager le virus – a, selon Petersen et d’autres experts du travail, fondamentalement modifié notre façon de penser le bureau et la semaine de travail plus généralement.

“Si vous y réfléchissez, votre contrat avec votre employé ne consiste pas seulement à gagner du temps”, m’a dit Charlotte Lockhart, qui défend la semaine de travail de quatre jours. « Vous les achetez en faisant quelque chose avec ce temps – un résultat productif. Peu importe qu’ils soient un fabricant, dans l’hôtellerie, qu’ils travaillent dans les soins de santé ou qu’ils travaillent dans un bureau, ce qu’ils cherchent, c’est comment définissons-nous la productivité au sein de notre entreprise. »

En d’autres termes : travaillez plus intelligemment, pas plus dur.

La question qui se pose maintenant aux patrons est de savoir s’ils veulent faire pression pour rétablir le fait que les employés viennent au bureau cinq jours par semaine parce que c’est comme ça qu’ils le faisaient avant la pandémie ou s’ils veulent explorer activement la possibilité d’un horaire flexible ou même d’un quatre- jour semaine pour mieux s’adapter à la vie de leurs travailleurs.

“Ce n’est pas que cela signifie que tout le monde doit être complètement à distance”, a expliqué Petersen. “Je pense que souvent cette conversation devient très polarisée ou binaire en termes de [whether] tout le monde devrait toujours être au bureau ou tout le monde devrait toujours être à la maison. La plupart des gens veulent un compromis qui se situe quelque part entre les deux.