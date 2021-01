L’un des scénarios les plus mémorables du milieu à la fin des années 2000 a frappé Perdu a vu la collection de survivants d’un accident d’avion échoués se démener pour s’assurer qu’ils appuyaient sur un bouton dans un bunker souterrain toutes les 108 minutes.

À l’époque, personne ne savait ce qui se passerait si ledit bouton n’était pas enfoncé, juste que quoi que ce soit ce n’était pas bon, et donc, étant donné le fait que l’île sur laquelle les survivants étaient bloqués semblait contenir un ours polaire, un peu de fumée noire maléfique et de mystérieux «Autres» alors ils feraient mieux de s’assurer qu’ils l’ont fait.

Et c’est beaucoup, n’est-ce pas?

Faire la même chose toutes les 108 minutes – un peu plus d’une heure et trois quarts – doit être un peu difficile à comprendre après un certain temps. Mais au moins, ils choisissaient de le faire, bien qu’à cause d’une menace mystérieuse imminente dont ils n’étaient pas tout à fait sûrs.

Mais pour Liverpool, les mystérieuses menaces qui se profilent sont claires.

Ils sont terminés dans les deux coins de Manchester, et leur présence dans ce qui est maintenant devenu une course au titre qui ressemble à quelque chose comme un triathlon Ironman semble avoir infecté et affecté les leaders de la ligue et leurs artistes de confiance lors de leurs trois derniers matches.

Trent Alexander-Arnold a joué sa propre version de Perdu à St Mary’s lundi soir, mais cette fois les actions répétées étaient beaucoup plus fréquentes et beaucoup moins volontaires.

L’arrière droit de Liverpool n’essayait pas de perdre la possession à plusieurs reprises contre les Saints, mais cela n’arrêtait pas de lui arriver. Encore et encore et encore pendant qu’un cauchemar de 77 minutes se déroulait.