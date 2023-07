Pourquoi Alex Verdugo et Masataka Yoshida pourraient voir Brayan Bello être All-Star des Red Sox

Les joueurs à l’extérieur du club des Red Sox réalisent-ils qu’Alex Verdugo a été l’un des meilleurs joueurs de la Ligue américaine cette saison ?

Nous demandons parce que, s’ils ne le font pas, le quasi-no-hitter de Brayan Bello jeudi aurait pu faire de lui un All-Star.

Les listes complètes des étoiles seront annoncées dimanche soir sur ESPN, et le choix d’un représentant des Red Sox – ou deux, mais probablement un seul – pourrait être une question de processus autant que de production.

Selon les chiffres, Verdugo ou Masataka Yoshida devraient probablement faire partie de l’équipe de la Ligue américaine. Verdugo est le top 15 de l’AL dans les versions Fangraphs et Baseball-Reference de WAR et il mène les voltigeurs de la ligue en coups sûrs et en doubles. Yoshida est deuxième parmi les voltigeurs en moyenne au bâton et en pourcentage de base (à peine devant Verdugo dans les deux catégories), et il est quatrième en OPS (Verdugo est huitième). Les mesures défensives font baisser la valeur totale de Yoshida, mais Verdugo a été assez bon dans le champ droit.

Fondamentalement, l’un ou l’autre serait un bon choix pour le banc de la Ligue américaine.

Le problème est que la logistique peut déterminer si l’un ou les deux – ou aucun – y arrive réellement.

Les joueurs de la position de départ de chaque ligue (sélectionnés par vote des fans) ont été annoncés jeudi. Vous serez choqué d’apprendre qu’aucun Red Sox n’a réussi. Les 17 All-Stars suivants – un remplaçant à chaque position, plus cinq lanceurs partants et trois releveurs – proviennent exclusivement des bulletins de vote des joueurs des ligues majeures (les joueurs eux-mêmes votent pour leurs pairs). Au-delà de cela, il n’y a que six sélections All-Star au sens large qui viennent directement du bureau de la ligue – les managers ne prennent plus ces décisions – et la convention collective stipule que quatre des six lanceurs. C’est au bureau du commissaire de s’assurer que chaque équipe a au moins un représentant All-Star.

À moins que les joueurs n’aient en quelque sorte voté pour Rafael Devers à la fois sur José Ramírez et Matt Chapman au troisième but (sûrement pas) ou Justin Turner au frappeur désigné (peut-être, mais encore une fois, probablement pas), alors les Red Sox devraient avoir l’un de leurs voltigeurs de coin sur l’équipe, mais si les joueurs ne votent ni pour Verdugo ni pour Yoshida, le bureau du commissaire pourrait n’avoir d’autre choix que de choisir un lanceur des Red Sox à la place.

Nous allons vous expliquer.

Les partants sélectionnés par les fans sont Mike Trout (pour des raisons évidentes), Aaron Judge (également pour des raisons évidentes) et Randy Arozarena (pour des raisons moins évidentes, mais il pourrait être statistiquement plus méritant que les deux autres). Les trois prochains voltigeurs seront choisis parmi les joueurs, et il y a quatre autres voltigeurs de la Ligue américaine (Luis Robert, Adolis García, Austin Hayes et Kyle Tucker) qui ont un OPS supérieur ou fondamentalement le même que Verdugo et Yoshida. Il y en a quelques autres (Julio Rodríguez, Kevin Kiermaier, Leody Taveras) qui se distinguent dans d’autres catégories statistiques.

Alors, quels chiffres les joueurs regardaient-ils lorsqu’ils ont voté ? Étaient-ils en train de regarder des chiffres?

Yoshida aurait pu être un candidat solide pour le DH de secours, mais selon les personnes qui ont vu les bulletins de vote des joueurs, Yoshida était répertorié comme voltigeur, et il semble peu probable que les joueurs aient pu organiser une campagne écrite pour faire de Yoshida le DH à la place. . Et quelles sont les chances que les Red Sox aient deux voltigeurs sur la liste via le vote des joueurs ? Très mince.

Il peut sembler facile pour le bureau de la ligue d’accorder simplement à Verdugo ou à Yoshida une place dans l’équipe, mais comme les fans ont choisi Josh Jung au troisième but, le commissaire devra peut-être utiliser l’une de ses places pour s’assurer que Chapman et Ramírez entrent (il y a aussi Isaac Paredes multi-positions à considérer au troisième but). Et parce que les fans ont élu Corey Seager comme arrêt-court de départ, le commissaire devra peut-être utiliser son autre place pour obtenir à la fois Bo Bichette et Wander Franco dans l’équipe.

Il y a aussi les A du bas de la ligue à considérer. Le personnel de lanceurs d’Oakland n’est pas exactement chargé d’armes de calibre All-Star, et le meilleur représentant de A pourrait être encore un autre joueur de position (Ryan Noda, Brent Rooker ou Esteury Ruiz). Pour aggraver les choses, choisir un non-lanceur des Royals est devenu beaucoup plus difficile avec l’échange de vendredi d’Aroldis Chapman au Texas.

Le fait est que le bureau du commissaire ne peut pas simplement décider que Yoshida a un OPS assez bon ou que Verdugo a un WAR assez élevé et automatiquement mettre l’un d’eux dans l’équipe. Le bulletin de vote des joueurs est le seul moyen fiable pour l’un ou l’autre d’y arriver, ce qui signifie qu’un lanceur des Red Sox pourrait faire partie de l’équipe par défaut.

Mais si oui, qui ?



Bello a pris un sans coup sûr en 8e manche lors de son dernier départ. (Winslow Townson/Getty Images)

Le flirt de jeudi avec un no-hitter aurait pu pousser Bello fermement dans la conversation. S’il avait suffisamment de manches pour se qualifier, Bello se classerait neuvième de l’AL en ERA et 20e en WHIP. Il a été bon, mais à peine un slam dunk compte tenu des limites de manches, et rappelez-vous, seuls cinq lanceurs partants sont choisis par les joueurs et le bureau de la ligue peut en choisir quatre de plus. Bello est-il vraiment justifiable comme l’un des neuf meilleurs partants de la Ligue américaine cette saison ? Le bureau de la ligue lui accorderait-il cet honneur à ce stade de sa carrière, ou la ligue préférerait-elle choisir un vétéran comme Chris Martin (1,82 ERA, seulement trois marches, formidable comme préparateur) ou Kenley Jansen (17 arrêts, cinquième- le plus dans la ligue, y compris la carrière n ° 400 cette saison) ?

Curieusement, la grâce salvatrice qui empêche la ligue de faire ce choix pourrait être l’orteil d’Aaron Judge. En raison d’un ligament d’orteil déchiré, le juge devra sûrement sauter le match des étoiles, ouvrant un peu plus la porte du champ extérieur de l’AL pour un remplacement de blessure. Si c’est par là que Verdugo ou Yoshida entrent, ils l’auront bien mérité, ils auront juste fait un détour pour y arriver.

(Photo du haut de Yoshida et Verdugo : Joe Camporeale / USA TODAY)