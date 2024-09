Pourquoi Alec Baldwin et d’autres stars de Beetlejuice ne sont pas revenus pour la suite

Attention : cet article contient des spoilers de Beetlejuice. Beetlejuice.



Beetlejuice Beetlejuice a vu le retour de Michael Keaton dans le rôle principal plus de trois décennies plus tard, mais tous les membres du casting original n’ont pas fait leur retour.

La suite de 1988 Beetlejuice Le film est sorti en salles le 6 septembre 2024 et a rapporté plus de 110 millions de dollars lors de son premier week-end. Le film revient sur la famille Deetz, notamment sur Lydia Deetz, interprétée par Winona Ryder et l’excentrique Delia Deetz, interprétée par Catherine O’Hara, après la mort du patriarche de la famille, Charles Deetz. La famille retourne dans la maison autrefois hantée par Barbara (Geena Davis) et Adam Maitland (Alec Baldwin) dans le film original, mais cette fois, des complots plus néfastes sont en cours.

Les ennuis commencent lorsque Lydia se met à revoir Beetlejuice, le démon maléfique, tandis que sa fille, Astrid (Jenna Ortega), se retrouve elle aussi dans une situation délicate. Bien que le film présente des visages familiers comme Ryder et O’Hara, d’autres manquent à l’appel, notamment Davis, Baldwin et Jeffrey Jones, qui jouait Charles.

Alors pourquoi les membres originaux du casting comme Baldwin ne sont-ils pas revenus ? Beetlejuice Beetlejuice? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la façon dont le film a abordé leur absence et pourquoi ils ont choisi de ne pas participer à la suite.

Quels membres de l’original Beetlejuice le casting n’est pas revenu pour la suite ?

Alec Baldwin assiste au Roundabout Gala 2023 au Ziegfeld Ballroom le 6 mars 2023 à New York. ; Geena Davis à l’avant-première d’Amazon MGM Studios de « Blink Twice » le 8 août 2024 à Los Angeles, Californie.

John Lamparski/Getty ; Eric Charbonneau/Getty



Alors que Keaton, O’Hara et Ryder sont revenus pour Beetlejuice Beetlejuiceles membres principaux du casting Baldwin, Davis et Jones n’y sont pas revenus. Glenn Shadix, qui jouait l’ami architecte d’intérieur tout aussi excentrique de Delia, n’est pas non plus revenu dans la suite après sa mort en 2010 à l’âge de 58 ans.

Jones est resté en grande partie à l’écart des projecteurs depuis ses problèmes juridiques au cours des années qui ont suivi. BeetlejuiceEn 2003, l’acteur a plaidé non coupable à des accusations de possession de pornographie juvénile après avoir prétendument engagé un garçon de 14 ans pour poser pour des photos obscènes. Il a finalement été condamné à cinq ans de probation, à des séances de conseil et à un enregistrement comme délinquant sexuel pour le reste de sa vie, selon la loi. Divertissement hebdomadaire.

Cependant, l’année suivante, Jones a été arrêté en Floride pour ne pas avoir mis à jour son statut de délinquant sexuel. Il a été arrêté une nouvelle fois en Californie en 2010 et a plaidé coupable, ce qui lui a valu une peine de travaux d’intérêt général et des années supplémentaires de probation. BBC News signalé.

Bien que certains membres du casting original ne soient pas revenus, Beetlejuice Beetlejuice Le film a ajouté toute une série d’acteurs, dont Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux et Ortega. Bellucci joue l’ex-femme de Beetlejuice, qui aspire littéralement l’âme (au sens propre du terme), tandis que Dafoe joue le rôle d’un acteur devenu policier dans l’au-delà et qui tente de la traquer. Theroux est le partenaire de Lydia et bientôt le beau-père d’Astrid, à son grand désespoir.

Qu’ont dit Alec Baldwin et Geena Davis à propos de leur non-retour ?

Alec Baldwin et Geena Davis dans « Beetlejuice ».

United Archives GmbH / Alamy



Bien que Baldwin n’ait pas évoqué son absence de la suite, Davis a fait des commentaires avant la sortie du film. Elle a confirmé qu’elle ne reviendrait pas en avril 2024 lors d’une interview avec Divertissement ce soir.

« Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas dans le remake », dit-elle. « Oh, tu t’attendais à ce que je le sois ? Ouais, non, tu sais quoi ? Parce que ma théorie est que les fantômes ne vieillissent pas… Pas que je l’ai fait. »

Elle a ajouté qu’elle pensait qu’elle ne reviendrait pas parce que cela faisait 30 ans qu’elle n’était pas apparue dans le film – mais son personnage était censé avoir exactement le même aspect.

« Nos personnages sont restés bloqués à jamais dans l’état où ils étaient lorsqu’ils sont morts, donc cela fait un moment, cela fait une minute », a poursuivi Davis.

Bien qu’elle ait admis que son inclusion serait incompatible avec l’histoire, Davis a déclaré à PEOPLE en 2022 qu’elle « aimerait bien sûr revisiter » à nouveau son personnage.

Qu’a dit Tim Burton à propos de certains membres du casting qui ne reviennent pas ?

TCD/Prod.DB/Alamy



Le réalisateur Tim Burton a expliqué à PEOPLE en août 2024 qu’il avait l’impression que la nouvelle histoire qu’il voulait raconter n’incluait pas les Maitland et était davantage axée sur la relation entre grand-mère, mère et fille.

« Je pense que je ne voulais pas simplement cocher n’importe quelle case », a-t-il déclaré. « Donc, même s’ils constituaient une partie intégrante incroyable du premier, je me concentrais sur autre chose. »

Il a ajouté que la clé de la dernière installation était le temps et l’importance d’établir cette histoire de nombreuses années plus tard.

« Une suite comme celle-ci, c’était vraiment lié à l’époque », a déclaré Burton. « C’était mon accroche, les trois générations de mère, fille, petite-fille. Et c’était ça. [would] « Je n’aurais pas pu faire ça personnellement en 1989 ou quoi que ce soit. »

Comment le film explique-t-il ce qui est arrivé à ces personnages ?

Catherine O’Hara dans le rôle de Delia Deetz, Jenna Ortega dans le rôle d’Astrid Deetz, Winona Ryder dans le rôle de Lydia Deetz et Justin Theroux dans le rôle de Rory dans « Beetlejuice ».

Photos de Parisa Taghizadeh/Warner Bros.



L’absence des Maitland est brièvement évoquée dans le film lorsque Lydia raconte que les fantômes qui hantaient autrefois leur maison ont pu trouver une « échappatoire » qui a permis à leurs âmes de quitter la maison, bien que dans le film original, il ait été indiqué que ce n’était pas une option.

Quant à Charles de Jones, le Beetlejuice La suite commence avec sa mort, qui est expliquée en stop-motion : il s’écrase dans un avion alors qu’il observe les oiseaux et se fait arracher la tête par un requin. Cependant, Charles est toujours dans le film, avec des aperçus de lui errant dans l’au-delà, sans se rendre compte qu’il est mort et toujours à la recherche de Delia.

Burton a inventé la mort de Charles, a déclaré le scénariste Alfred Gough Divertissement hebdomadairealors que le réalisateur décrivait son pire cauchemar, inspirant Gough à l’utiliser pour la mort de Charles.

« La façon dont Charles meurt dans cette animation est le cauchemar de Tim », a déclaré Gough. « Il a littéralement lancé cette idée : « Mon cauchemar, c’est que je suis victime d’un accident d’avion, que je survis à l’accident, que je me noie presque, et qu’un requin me dévore. » Nous nous sommes dit : « Eh bien, c’est du génie. C’est donc comme ça qu’il va mourir. » »

Qui joue Charles Deetz dans Beetlejuice Beetlejuice?

Jeffrey Jones et Catherine O’Hara dans « Beetlejuice ».

Album / Alamy



Bien que Jones ne soit pas revenu pour Beetlejuice Beetlejuiceson personnage apparaît toujours dans le film. Cependant, le film évite astucieusement de montrer le visage de Charles alors que sa tête est arrachée par un requin, ne laissant que son cadavre ensanglanté se promenant sans tête dans le monde souterrain.

Bien que Charles ait quelques répliques dans le film, le doubleur et la doublure ne sont pas crédités, on ne sait donc pas qui joue le personnage dans le nouveau film.