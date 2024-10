Pourquoi Al Pacino se retire-t-il de la première de « Le Parrain » ?

Al Pacino partage apparemment toutes les petites informations ou informations inconnues sur son grand film Le Parrain, dans lequel il a quitté sa première il y a cinquante ans.

« Je suis allé à la première du Parrain au Loew’s State Theatre de Times Square avec un nœud papillon de la taille de ma tête », a-t-il expliqué dans ses nouveaux mémoires, Sonny Boy.

« Je me souviens seulement que j’étais sur une estrade avec mes coéquipiers et que la presse me posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre », a-t-il écrit dans son livre Sonny Boy.

Expliquant pourquoi il fait cela, il a écrit : « Ensuite, nous nous sommes assis, mais je n’ai pas regardé le film. Je ne voulais pas voir le produit fini. Dès que les lumières se sont éteintes, je suis sorti.

Il a poursuivi : « Il avait toutes sortes de sentiments », ajoutant : « Je ne pouvais jamais me regarder à l’écran pendant que d’autres personnes me regardaient. C’était un peu déconcertant et cela me rendait timide, presque gêné. »

« En tant que jeune acteur, je suppose que j’avais besoin d’attention et que je n’en voulais pas en même temps. »

Pacino a cependant écrit qu’il s’était progressivement habitué à se regarder sur grand écran, notant qu’il avait vu le film à succès 50 ans après sa sortie.

« J’ai récemment regardé Le Parrain lors d’une projection pour son cinquantième anniversaire au Dolby Theatre à Hollywood, où une copie restaurée a été magnifiquement projetée, avec un son net et parfait », a déclaré l’acteur oscarisé.

« Toute l’expérience a été tellement édifiante. Il n’y a pas une scène dans le film où il ne se passe pas deux ou trois choses. »

« On ne s’ennuie pas là-dedans, on raconte constamment une histoire. Il y a tellement de choses qui m’ont frappé », a-t-il conclu.