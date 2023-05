Pourquoi Airbus et d’autres parient sur des avions à hydrogène

Avec 4,5 milliards de voyages de passagers effectués chaque année et plus de 16 millions d’avions décollant aux États-Unis chaque année, les avions sont responsables de 2,5 % des émissions mondiales de CO2, selon le Global Carbon Project, et le problème s’aggrave. Une solution proposée rivalise avec la puissance des combustibles fossiles sans les émissions – l’hydrogène. Alors que l’industrie tente d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, les deux grands acteurs comme Airbus et les startups explorent la technologie.

« Airbus s’intéresse depuis longtemps à l’hydrogène et, ces dernières années, s’est davantage intéressée à la pile à combustible à hydrogène et à la combustion de l’hydrogène », déclare Martha Neubauer, associée principale chez AeroDynamic Advisory.

Airbus a annoncé des conceptions conceptuelles pour plusieurs avions à hydrogène zéro émission en 2020 et a l’intention de tester un moteur à hydrogène sur un A380 en 2026.

Deux startups, ZeroAvia et Universal Hydrogen, poursuivent également des avions à hydrogène. Tous deux ont récemment effectué des vols d’essai avec des avions de taille régionale et espèrent entrer sur le marché d’ici 2025. Mais des défis importants nous attendent, de l’obtention de l’approbation réglementaire au développement de l’infrastructure hydrogène.

