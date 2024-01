Pourquoi ai-je ignoré la mise au point du bouton Retour de mon appareil photo pendant si longtemps ?

La mise au point dite « bouton retour » est généralement associée à la photographie sportive. D’innombrables photographes professionnels ne jurent que par cela comme un moyen de séparer l’autofocus et le déclencheur afin que les deux puissent faire leur travail correctement. Certains des meilleurs appareils photo pour la photographie sportive disposent de ces boutons AF-ON.

Mais je ne photographie pas beaucoup de sports, principalement des paysages, des voyages et de l’architecture, alors quelle importance cela pourrait-il avoir pour moi ?

Beaucoup, en fait.

De nos jours, nous tenons pour acquis que chaque prise de vue commence par une mise au point automatique. C’est ce délai d’une fraction de seconde pendant lequel l’appareil photo trouve sur quoi se concentrer, puis fait la mise au point. C’est évidemment ce que nous voulons qu’il fasse, n’est-ce pas ?

Mais si vous n’avez pas bougé et que le sujet n’a pas bougé, pourquoi refaire la mise au point ? Et même si neuf fois sur dix, l’appareil photo fera les choses correctement et effectuera une nouvelle mise au point correctement, même dans ces neuf fois sur dix, vous devrez toujours attendre cette fraction de seconde pendant qu’il vérifie.

La mise au point par bouton arrière est une technique essentielle pour de nombreux photographes sportifs, mais elle peut également s’avérer inestimable dans d’autres genres : il vous suffit de recycler vos réflexes ! (Crédit image : Futur)

Les caméras font tellement de choses pour chaque prise de vue qu’elles n’en ont souvent pas besoin – ou c’est mieux si elles ne le font pas. Utilisez-vous la balance des blancs automatique ? L’appareil photo peut décider de différents réglages de température et de teinte d’une photo à l’autre en fonction de la façon dont vous le cadrez. Utilisez-vous l’exposition automatique ? Ensuite, cela ne vous dérange pas que l’appareil photo change constamment l’exposition simplement parce que vous avez cadré une photo avec plus de fenêtre ou plus de ciel.

Très souvent, l’appareil photo vérifie et modifie des éléments dont il n’a pas besoin, et la mise au point est l’une de ces choses.

Il est facile de configurer votre appareil photo pour la mise au point du bouton retour. Le plus difficile est d’ajuster vos réflexes pour surmonter des années d’habitude.

Essentiellement, la mise au point par bouton arrière détache la mise au point automatique du déclencheur et l’attribue à un bouton situé à l’arrière de l’appareil photo. De nombreux appareils photo plus avancés, comme le Nikon D800 présenté en haut de cet article, disposent d’un bouton AF-ON dédié à cet effet, mais sur d’autres, vous pouvez généralement réaffecter le bouton AE-L/AF-L pour faire le même travail. Les boutons AF-ON sont un équipement standard sur les meilleurs appareils photo professionnels.

Désormais, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’appareil photo ne fait pas la mise au point, il prend simplement la photo. Si vous souhaitez faire la mise au point, vous devez utiliser le bouton situé à l’arrière de l’appareil photo.

Ce Fujifilm X-T1 dispose d’un système soigné. Si vous réglez la molette de mise au point avant sur M (mise au point manuelle), vous pouvez toujours utiliser la mise au point automatique avec le bouton AF-L arrière. (Crédit image : Rod Lawton)

Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, cela signifie qu’une fois que vous avez déterminé où se trouve le point de mise au point correct par rapport à l’endroit où vous vous trouvez et où se trouve votre sujet, vous n’avez plus besoin de le changer constamment. Et si votre sujet bouge, il vous suffit de passer en mode C-AF pour une mise au point automatique continue et de maintenir le bouton enfoncé.

La beauté de cela est que vous n’avez pas ce délai infinitésimal avant l’exposition et vous n’avez pas cette distraction constante de l’indicateur AF qui voltige autour du cadre et se demande s’il est au bon endroit et si vous avez entendu le ‘ bip’ encore. Vous pouvez faire la mise au point avec le bouton de retour et attendre votre moment, sachant que votre mise au point est précise et que vous pouvez prendre la photo sans délai AF.

C’est idéal pour les voyages et la photographie de rue lorsque vous devez attendre que les gens s’écartent ou prennent une photo en un instant (et de manière beaucoup moins visible) et c’est génial pour la photographie de paysage – l’appareil photo est sur un trépied, les montagnes le sont. Je ne vais nulle part, alors pourquoi avez-vous besoin de continuer à vous recentrer ?

Les avantages de la mise au point par bouton retour sont devenus très rapidement évidents pour moi. Ce qui n’est pas si évident, c’est comment je m’entraîne à partir d’années de vieilles habitudes !