Pourquoi affronter un ennemi commun ne nous a-t-il pas réunis ?

Vous souvenez-vous des premiers mois de la pandémie de COVID-19 ? Nous, les humains, sommes programmés pour refouler les souvenirs vraiment horribles. À moins de me forcer à revenir en arrière et à consulter des notes ou des reportages dans les médias de cette année-là, j’ai du mal à me rappeler à quel point cette période était horrible. Dans de nombreux milieux urbains, les services d’urgence des hôpitaux étaient submergés de malades et de mourants, les unités de soins intensifs étaient incapables de répondre à la demande et les morgues débordaient.

En tant que directeur des National Institutes of Health, j’avais pour mission de mobiliser toutes les ressources possibles pour me concentrer sur le développement rapide de vaccins, de traitements médicamenteux et de tests de diagnostic. Les vaccins nécessitent généralement de nombreuses années de développement, de sorte qu’une grande partie de l’année 2020 a été marquée par une grande incertitude quant à ce qui allait se passer exactement dans notre monde. Nous avons réuni les experts scientifiques du monde entier ; convaincu nos partenaires du gouvernement, du monde universitaire et de l’industrie d’abandonner leur scepticisme légaliste habituel à l’égard des contributions de chacun ; conçu des protocoles directeurs pour garantir que tous les essais de vaccins et de thérapies seraient rigoureux et définitifs ; et mis en place un « bassin à requins » pour tester des idées audacieuses sur la manière de rendre les tests à domicile pour le COVID-19 faciles et précis. Ce fut l’année de l’insomnie.

Le développement d’un test de dépistage du COVID par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a rencontré de sérieux problèmes et les recommandations de santé publique ont été maladroites. Il n’y avait pas beaucoup de données sur lesquelles s’appuyer et il s’agissait d’une véritable crise : les agences de santé publique faisaient de leur mieux avec des informations insuffisantes. Les recommandations initiales comprenaient des informations confuses sur le fait que le port du masque n’était pas nécessaire. Mais lorsqu’il est devenu évident que le virus pouvait être facilement transmis par des personnes asymptomatiques, les CDC ont changé d’avis et ont recommandé le port du masque. La recommandation était correcte, mais le raisonnement n’était pas toujours clair.

L’une des principales motivations des recommandations du printemps 2020 était de « ralentir la courbe » – de retarder le nombre de nouvelles infections afin que les hôpitaux débordés ne soient pas complètement débordés. Des fermetures temporaires d’écoles et d’universités ont été mises en place pour tenter de réduire la transmission. Étant donné le risque plus faible de maladie grave chez les enfants et les jeunes adultes, la préoccupation ne concernait qu’en partie leur santé ; il s’agissait également d’empêcher les enfants et les jeunes adultes infectés de transmettre la maladie à leurs parents et grands-parents vulnérables. De même, pour tenter de réduire la transmission aiguë, de nombreuses entreprises ont été fermées et des rassemblements de masse ont été limités au début de 2020, bien que la rigidité des règles ait beaucoup varié à travers le pays.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui estiment que ces mesures prises au cours des premiers mois de la pandémie étaient trop draconiennes. Certains affirment même qu’elles ont fait plus de mal que de bien. Mais une analyse détaillée des résultats des mesures d’« aplatissement de la courbe » dans 41 pays, réalisée en 2021 et fondée sur des données probantes, a montré que la plupart d’entre elles ont permis de réduire la transmission pendant la première vague de la pandémie. Parmi les diverses mesures, la fermeture des écoles et des universités et la limitation des rassemblements à 10 personnes ou moins ont eu l’effet le plus significatif. La fermeture des entreprises non essentielles fournissant des services personnels (comme les salles de sport et les salons de coiffure) a eu un effet modéré. Les fermetures ciblées d’entreprises en présentiel présentant un risque élevé d’infection, comme les restaurants, les bars et les discothèques, ont eu un effet faible à modéré. L’ajout d’un ordre de confinement n’a apporté qu’un léger avantage supplémentaire à ces autres mesures. Voilà les données.

Mais il y a eu des compromis. Il ne fait aucun doute que ces mesures de santé publique ont également causé des dommages, en particulier dans les zones moins peuplées, et ceux-ci ont commencé à s’accumuler au fil des mois. Les fermetures d’écoles étaient censées être temporaires, mais comme l’alerte sur les risques de transmission avait déjà été donnée, il est devenu difficile pour les parents, les enseignants et les responsables de la santé publique de tout le pays de revenir sur ces recommandations, malgré les dommages potentiels croissants pour l’apprentissage et la socialisation des enfants. Dans certains endroits, les semaines se sont transformées en mois, ou ont traîné en longueur pendant une deuxième année. De même, les fermetures d’entreprises qui se sont prolongées sur de longues périodes ont créé un énorme stress économique pour des millions de personnes, en particulier parmi les travailleurs horaires et ceux des communautés rurales.

La confiance du public envers le gouvernement a commencé à s’effriter. Les messages contradictoires de la Maison Blanche, notamment les commentaires vraiment scandaleux du commandant en chef sur l’injection d’eau de Javel pour traiter la COVID-19, n’ont pas aidé. En tant que médecin et directeur du NIH à l’époque, je me concentrais totalement sur les progrès scientifiques des vaccins et des thérapies. Pourtant, j’étais conscient que le public devenait frustré et méfiant à l’égard des mesures que nous menions.

Je crois que l’histoire reconnaîtra le développement de vaccins en seulement 11 mois comme l’une des plus grandes réalisations de l’humanité en matière de santé. Selon une analyse du Commonwealth Fund, en 2022, plus de 18 millions d’hospitalisations et 3 millions de décès ont été évités aux États-Unis seulement. Mais dans le même temps, la méfiance qui s’est développée en 2020 et au début de 2021 a conduit environ 50 millions d’Américains à renoncer au vaccin. Une évaluation de la Kaiser Family Foundation conclut que la méfiance à l’égard de la sécurité et de l’efficacité des vaccins contre la COVID a causé plus de 230 000 décès inutiles aux États-Unis seulement.

Les croyants ont été particulièrement touchés par la désinformation. Les chrétiens évangéliques blancs (mon propre groupe) étaient le groupe démographique le plus résistant de tous, inquiets des rumeurs selon lesquelles les vaccins contenaient des puces de suivi ou représentaient la « marque de la bête » de l’Apocalypse.

L’esprit politique a également joué un rôle majeur. Une étude transversale récente menée dans l’Ohio et en Floride a montré que le taux de mortalité dans ces États était fortement lié à l’affiliation à un parti politique. Après mai 2021, lorsque les vaccins étaient disponibles gratuitement pour tous les adultes, le taux de mortalité des électeurs républicains était de 43 % supérieur à celui des électeurs démocrates. La longue réaction négative du public face à la COVID-19 a conduit à une plus grande résistance à toutes les formes de vaccination, exposant les enfants à des maladies comme la rougeole et la polio, qui avaient presque été éradiquées dans le monde développé. Il s’agit peut-être de l’exemple le plus marquant de défiance envers la science dans l’histoire moderne.

Nous sommes dans une situation très délicate lorsque certains pensent que leur foi les oblige à se méfier de la science, ou lorsque d’autres pensent que les allégeances politiques sont une meilleure source de sagesse que la vérité, la foi ou la science. Quelque chose de profondément ancré dans notre culture ne va pas. Dans de nombreux aspects de notre discours quotidien, les liens entre vérité, science, foi et confiance semblent avoir été rompus.

Mais avant de rejeter la faute sur d’autres sources de désinformation, je dois aussi pointer du doigt mes collègues et moi-même : notre communication n’a pas toujours été aussi claire ou utile qu’elle aurait dû l’être. Nous avons souvent mal expliqué la nature émergente de notre compréhension. Des gens comme moi étaient conscients de l’incertitude de notre vision du virus à un moment donné, mais nous ne l’avons pas toujours exprimé dans nos déclarations publiques. Dans chaque déclaration sur CNN, MSNBC ou Fox, nous avons présenté ce que nous pensions être vrai à ce moment-là (même si le format médiatique limitait souvent les commentaires à une brève phrase).

Mais nous aurions dû dire : « La recommandation d’aujourd’hui est la meilleure que nous puissions faire sur la base des données actuelles – les informations évoluent rapidement et les recommandations de la semaine prochaine pourraient devoir être différentes. » Il existe de nombreux exemples où l’histoire a dû évoluer, mais cela a souvent surpris et frustré le public. Nous ne savions pas au départ que les personnes asymptomatiques pouvaient être contagieuses. Les maladies à coronavirus apparentées, le SRAS et le MERS, n’étaient pas comme ça. Une fois que nous l’avons appris, nous avons dû recommander à tout le monde de porter un masque à l’intérieur – mais les raisons de ce changement n’étaient pas claires pour la plupart des gens. Nous ne nous attendions pas à l’émergence de variants (comme Omicron) qui étaient si différents du virus d’origine que cela revenait presque à déclencher une toute nouvelle pandémie. Cela nous a conduit à la conclusion que les préparations vaccinales originales n’auraient pas la durabilité que nous avions espérée ; elles devraient être repensées et une autre série de rappels serait nécessaire.

Il est urgent de tirer les leçons de ce qui s’est passé. La pire pandémie depuis plus d’un siècle, provoquée par le dangereux et très contagieux virus SARS-CoV-2, aurait dû nous dynamiser et nous unir. Le COVID était le véritable ennemi. Mais au lieu de cela, la pandémie nous a déchirés. De fausses affirmations ont rapidement pris racine, et les sources (dont je fais partie) qui étaient censées partager des informations objectives, admettre l’incertitude et inspirer la confiance du public n’y sont souvent pas parvenues. Face à cette situation, les gens ont fait confiance à d’autres sources d’une valeur encore plus discutable, en particulier les médias sociaux. Les politiciens se sont empressés de diffuser des informations qui servaient leurs propres intérêts mais dont la validité était douteuse.

Tout cela serait regrettable si nous débattions de la question de savoir quelle équipe de baseball est la meilleure. Mais avec la COVID, c’était une question de vie ou de mort – et pour 230 000 Américains, cela s’est transformé en une mort tragique et inutile. Cette perte d’ancrage aux faits et aux preuves n’aurait jamais dû se produire dans une société fondée sur la raison et la connaissance. Si nous sommes sérieux en tant qu’individus et en tant que communautés dans notre démarche vers la sagesse, nous avons beaucoup de leçons à apprendre – que ce soit pour faire face à la prochaine pandémie, pour lutter contre le changement climatique ou pour défendre les élections démocratiques.

Chacun d’entre nous a de profondes raisons de s’engager. Il est essentiel de voir que ce pour quoi nous luttons est grand et glorieux, et mérite tous les efforts de chacun d’entre nous. La vérité, la science, la foi et la confiance ne sont pas seulement des sources de soulagement dans une période douloureuse de la vie de notre pays. Elles représentent les plus grandes réalisations et les plus grandes idées de la civilisation humaine. Elles offrent littéralement la promesse d’une vie meilleure pour chaque personne sur cette planète – sur le plan matériel, spirituel, social et culturel. Les abandonner serait abandonner le potentiel de l’humanité. Se battre pour elles ne serait pas seulement lutter contre la division et l’ignorance, mais lutter pour un avenir meilleur pour nous tous. Relever ce défi ne serait donc pas un acte né de l’épuisement ou du désespoir, mais un acte qui naît de la poursuite pleine d’espoir de la promesse d’un plus grand épanouissement de notre famille humaine tout entière.

Cet article a été adapté du nouveau livre de Francis S. Collins, La route vers la sagesse : sur la vérité, la science, la foi et la confiance.