Pourquoi Adams rejette les mandats de masque alors que les cas de Covid augmentent à New York

M. de Blasio, qui a supervisé la réponse de la ville pendant les pires vagues de virus, a tenu des briefings virtuels quasi quotidiens sur le virus, invitant parfois des experts extérieurs de la santé comme le Dr Wafaa El-Sadr, professeur d’épidémiologie et de médecine à la Columbia Mailman School de la santé publique et le Dr Céline Gounder, experte en maladies infectieuses à l’Université de New York. Il a déployé certaines des mesures de santé les plus agressives du pays, notamment un mandat de vaccination pour les travailleurs municipaux et les employeurs privés qui est toujours en vigueur.

M. Adams s’est appuyé sur une poignée de conseillers clés pour former sa réponse au virus : le Dr Vasan, un épidémiologiste qui dirigeait auparavant une organisation à but non lucratif de santé mentale ; le Dr Mitchell Katz, le chef du système hospitalier de la ville ; Mme Williams-Isom, adjointe au maire pour la santé et les services sociaux ; Dan Weisberg, premier vice-chancelier des écoles ; et le Dr Ted Long, directeur exécutif du corps de test et de traçage de la ville. Le groupe se réunit presque tous les matins lors d’un appel virtuel pour discuter des dernières données.

M. Adams a déclaré que le message des chefs d’hôpital et d’école était clair : « Ils disent tous la même chose. Ils disent : ‘Écoutez, on a ça. Nous ne sommes pas débordés.

Mais le Dr Chokshi, l’ancien commissaire à la santé, a déclaré dans une récente interview que lors de chaque nouvelle vague de cas dans la ville, les élus et les New-Yorkais avaient souvent une “amnésie collective” sur la manière de réagir.

“Les gens diraient:” Eh bien, ce ne sont que les cas qui augmentent, voyons ce qu’il advient des hospitalisations “”, a-t-il déclaré. «Pour moi, en tant que personne imprégnée de cela, et en particulier pour comprendre l’épidémiologie, il est difficile de ne pas avoir la tête explosée lorsque vous sentez le public, et dans de nombreux cas, la conversation politique, aller dans ces cercles. Et vous êtes comme, ‘Wow, quand allons-nous apprendre.'”

Certains experts de la santé ont convenu qu’il serait difficile à ce stade de la pandémie de rétablir des mandats larges à moins que le système de santé ne devienne sérieusement surchargé. Dans le même temps, avoir un système d’alerte mais ne pas donner suite à ses recommandations peut semer la confusion dans l’esprit du public et affaiblir la confiance, en particulier si le changement n’est pas soigneusement expliqué.