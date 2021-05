HOTEL Transylvania 4 est une sortie tant attendue pour les fans de la franchise.

Même si l’équipage effrayant sera de retour en force, un membre notable de la distribution a disparu. Voici pourquoi…

Adam Sandler ne reviendra pas pour son rôle dans Hotel Transylvania 4

Pourquoi Adam Sandler n’est-il pas à l’Hôtel Transylvanie 4?

Sony a annoncé en avril 2021 que Sandler ne reviendrait pas pour son rôle dans le film, mais n’a pas donné de raison.

Sandler a agi en tant que producteur exécutif sur les trois premiers films, mais pour le quatrième film, il ne travaille même pas du côté de la production.

Adam n’a pas non plus commenté son absence du nouveau film.

Brian Hull a remplacé la star de la franchise Adam Sandler en tant que voix de Drac

Qui le remplace en tant que voix de Drac?

Brian Hull a remplacé la star de la franchise Adam Sandler en tant que voix de Drac.

Hull a de l’expérience dans le rôle, ayant déjà exprimé le personnage dans le court métrage Monster Pets.

Les réalisateurs Jennifer Kluska et Derek Drymon ont déclaré que le scénario du film leur avait permis de changer d’acteurs.

Derek a déclaré: «Le fait qu’il se transforme en humain était une bonne occasion de faire les choses un peu différemment. Il pourrait être un peu différent de ce qu’il était dans les films, et ce serait naturel. Donc, c’était en quelque sorte le film parfait pour qu’une personne vienne remplir ces chaussures. »

Pendant ce temps, Jennifer a ajouté: «Nous avons commencé par le design et comment faire en sorte que ce personnage se sente aussi différent que possible. Il ne va pas animer la même chose; il ne va pas se ressembler. Et c’était comme embrasser Brian et, plus spécifiquement, embrasser ce que serait la différence en tant qu’humain. C’était comme si c’était une excellente opportunité.

Ne vous inquiétez pas, les fans de l’Hôtel Transylvanie – Kathryn Hahn, Steve Buscemi, David Spade et Keegan-Michael Key reprendront leurs rôles.





Y aura-t-il un Hotel Transylvania 5?

En avril 2021, il a été confirmé que Hotel Transylvania 4 serait le dernier film de la série.

Bien que la date de sortie de l’Hôtel Transylvanie 4 ait été repoussée à plusieurs reprises, elle devrait actuellement sortir en salles le 23 juillet.