Pourquoi « Adam Driver Megalopolis » est-il bloqué dans les recherches Instagram ?

Lorsque les gens recherchent « Adam driver Mégalopole » sur Instagram ou Facebook en ce moment, au lieu de voir les publications sur le dernier film de Francis Ford Coppola, on leur montre un avertissement intitulé « Les abus sexuels sur enfants sont illégaux ».

Ce fait bizarre était souligné dans un article sur X hier, et à partir d’aujourd’hui, je le vois toujours lorsque je recherche la phrase. Mais pourquoi ? Eh bien, cela ne semble pas avoir quelque chose à voir avec les récents échecs de modération de Threads. Il n’y a pas non plus de révélations explosives sur Mégalopole ou sa star principale que je connais.

Ouais. Capture d’écran : Instagram

Au lieu de cela, Facebook et Instagram semblent bloquer les recherches contenant « méga » et « conduire » – je l’ai vu lorsque j’ai recherché ces deux mots ensemble, mais pas lorsque j’ai recherché « Mégalopolis », « Adam Driver » ou l’un ou l’autre terme mélangé. avec d’autres. Le problème n’est pas non plus nouveau, puisque article Reddit vieux de neuf mois à propos de la recherche de « Sega mega drive » sur Facebook en est une illustration. (Cette recherche semble fonctionner comme prévu, maintenant.)

On ne sait pas pourquoi les mots sont bloqués et Meta n’a pas immédiatement répondu lorsque nous lui avons demandé. Facebook et Instagram ont bloqué d’autres termes apparemment inoffensifs, tels que « soupe au poulet », parce que les distributeurs de matériel pédopornographique l’utilisent comme une partie de leur langage codé pour échapper à la détection sur les plates-formes.

