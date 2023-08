Pourquoi Across the Spider-Verse semble différent dans la version numérique

Phil Lord et Chris Miller, qui ont co-écrit et produit le succès animé Spider-Man: à travers le Spider-Versea parlé à Radars de jeux à propos de petits changements les fans ont remarqué dans la version numérique. Les différences ne sont pas dues à ajustements dans l’histoire ou des ajustements à leur création vision-c’est parce que le film était en fait toujours en production pendant des mois après l’envoi des coupes aux théâtres.

« Il y avait une version internationale qui a été réalisée presque deux mois avant la sortie du film car elle devait être traduite dans différentes langues et ces censeurs français doivent décider quelle est la cote du film en Europe », a expliqué Miller. De plus, comme on leur avait donné plus de temps pour continuer à travailler, Miller a déclaré que certaines des personnes impliquées avaient juste … continué. « Certains membres d’équipage…les gens du département du son ou de l’équipe d’animation se disaient : ‘Oh, pourrions-nous faire ça à la place ?’ »

Le fait que À travers Vers d’araignée jeun film qui saute dans l’univers en fait prête lui-même à cette approchechanger et ajuster de petites pièces pour obtenir la « meilleure version possible,« , a déclaré Miller. « Parce que c’est un film multivers, c’est comme s’il y avait un multivers du film…èmec’était vraiment le raisonnement derrière tout ça.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est maintenant disponible numériquement ; une version physique à domicile sortira le 5 septembre.

