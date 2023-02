Pourquoi acheter le Galaxy S23 ou le Galaxy S23 Ultra ?

Lorsqu’un nouveau téléphone tombe – ou dans ce cas Trois nouveaux téléphones – nous aimons vérifier le battage médiatique qui l’entoure, pour voir si vous le ressentez tous tout de suite ou si vous hésitez pour une raison quelconque. Maintenant que les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont officiels et que les précommandes sont en direct (ici), nous sommes curieux de savoir si vous sortez la carte de crédit et revendiquez votre réclamation ou non.

Je pense qu’il est assez sûr de dire que la gamme Galaxy S23 a une ou deux mises à niveau qui valent la peine d’être évoquées (Snapdragon 8 Gen 2, appareil photo 200MP dans l’Ultra, plus de stockage de base dans le S23+, de nouveaux designs dans les non-Ultra, etc.), mais que Samsung a certainement joué la sécurité. Ce n’est pas une année modèle où nous assistons à un rafraîchissement à grande échelle.

Heureusement, les prix sont restés les mêmes aux États-Unis à 799 $ (S23), 999 $ (S23+) et 1 199 $ (Ultra). Pour le S23+, ce même prix comprend également une quantité de stockage de départ de 256 Go, soit le double du S22+. Et pour le moment, Samsung propose une mise à niveau gratuite vers 512 Go si vous pré-commandez. L’offre de double stockage concerne tous les appareils S23, mais cette option S23 + est une très bonne offre.

Mais y en a-t-il assez pour mettre à niveau ? Si je viens d’un Galaxy S20 (ou de quelque chose de plus ancien), j’appuierais probablement sur la gâchette avec toutes ces promotions de lancement. Si vous venez d’un Galaxy S21, il est peut-être temps d’y penser, même s’il vous reste encore beaucoup de support de mise à jour. Vous venez d’un S22 ? Je ne suis pas sûr que cela vaille la peine de passer à un Galaxy S23 à moins que vous n’ayez vraiment besoin d’un appareil photo 200MP dans un Ultra ou que vous ne soyez vraiment amoureux du changement de conception du S23. Votre Galaxy S22 ou Galaxy S22 Ultra est toujours un téléphone vraiment nouveau, vraiment puissant et bien pris en charge qui durera longtemps.

Alors dites-nous, achetez-vous l’un des nouveaux téléphones Galaxy S23 ?