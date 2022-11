Pourquoi accueillir la Coupe du monde peut être une mauvaise idée pour certains pays

L’accueil de la Coupe du monde attire une exposition massive à un pays hôte en termes de tourisme, de commerce extérieur, d’emplois et de potentiel de nouveau développement. Mais cela peut coûter très cher. Pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre, le gouvernement débourse environ 229 milliards de dollars, ce qui en fait la plus chère de tous les temps.

Ce total représente près de cinq fois le montant combiné de 48,63 milliards de dollars dépensé pour les événements qui ont décidé de la suprématie nationale du football de 1990 à 2018. Les Coupes du monde ont lieu une fois tous les quatre ans.

Mais il peut y avoir des inconvénients importants pour le pays d’accueil. Les dépenses excessives en infrastructures et en stades ont conduit certains hôtes à s’endetter massivement et à se retrouver avec des constructions peu utiles après la fin de la Coupe du Monde de la FIFA.

Décrocher la candidature pour accueillir la Coupe du monde peut prendre une décennie. Un pays doit soumettre une proposition de candidature qui énumère les raisons pour lesquelles cela a un sens financier pour l’instance dirigeante internationale du football, ainsi que la manière dont il servira son objectif d’améliorer la portée mondiale du sport.

L’organisation note les propositions selon deux catégories principales : infrastructurelles et commerciales. Neuf critères sont pondérés selon différents niveaux d’importance, les stades étant considérés comme les plus importants. Les exonérations fiscales sont une autre considération essentielle, car les gouvernements locaux transforment les stades et les sites liés à la Coupe du monde en zones franches.

Les trois principaux revenus de la FIFA proviennent de la diffusion, de la vente de billets et des revenus de marketing, qui vont tous à l’organisation. Il alloue également des fonds aux pays hôtes pour couvrir les opérations globales du tournoi. Pour 2022, la FIFA a déboursé environ 1,7 milliard de dollars au Qatar, y compris les 440 millions de dollars de prix totaux pour les équipes. La Coupe du monde 2022 au Qatar devrait rapporter 4,7 milliards de dollars de revenus.

Les pays hôtes comptent sur l’impact économique dérivé du tournoi pour générer des revenus, et il y a des impacts économiques à court et à long terme. Une augmentation du tourisme, des séjours à l’hôtel, la création d’emplois et des dépenses supérieures à la moyenne dans les restaurants et les entreprises locales sont des exemples d’indicateurs économiques à court terme.

Mais certains pays hôtes, qui ne disposent pas des infrastructures ou des stades nécessaires pour soutenir le plus grand tournoi de football du monde, contractent d’énormes dettes et se retrouvent avec des structures dites “d’éléphants blancs” après la fin du tournoi.

Prenons le cas du Brésil : le coût de la Coupe du monde 2014 y a explosé alors que le pays devait construire de nouvelles routes, des lignes de transport en commun, des stades et des hôtels. Les estimations suggèrent que 11,6 milliards de dollars ont été dépensés pour ce tournoi.

Mais maintenant, le stade Mane Garrincha à Brasilia, dont la construction a coûté près d’un milliard de dollars, est utilisé comme dépôt de bus. Pendant ce temps, les manifestants ont critiqué à la fois la FIFA et les responsables des gouvernements locaux, affirmant que les fonds seraient mieux dépensés pour les services sociaux destinés aux personnes plutôt que pour les stades de football.

Le Qatar, en revanche, a passé plus d’une décennie à se préparer pour le tournoi de 2022, avec jusqu’à 500 millions de dollars dépensés par semaine pour accélérer la production.

Cependant, être sur la scène mondiale a également mis en lumière des allégations de corruption, remettant en question le processus de sélection de la FIFA. En 2015, 41 responsables de la FIFA ont été inculpés de corruption, de racket, de fraude électronique et de corruption pour blanchiment d’argent.

De plus, en 2016, Amnesty International a signalé pour la première fois de nombreuses violations des droits humains résultant de la pression exercée sur le pays pour respecter l’échéance de 2022. Quelque 1,7 million de travailleurs migrants représentent 90 % de la main-d’œuvre totale au Qatar, et la quasi-totalité d’entre eux étaient sous-payés et soumis à des conditions de vie et de travail inférieures à la moyenne.

Néanmoins, accueillir la Coupe du Monde de la FIFA est considéré comme un honneur car le football est le sport le plus populaire au monde, avec plus de 5 milliards de fans. Cet honneur revient aux États-Unis, au Canada et au Mexique qui, ensemble, accueilleront la prochaine Coupe du monde en 2026. Les États-Unis, qui ont accueilli la Coupe du monde de 1994, sont considérés comme le tournoi le plus réussi, attirant plus de 3,5 millions de fans.

Certes, cela peut être une mauvaise idée pour certains pays d’accueillir ces jeux, et les gros titres négatifs de la FIFA en ont aigri certains contre l’événement. Mais l’histoire suggère que les fans continueront à être à l’écoute des espoirs et des aspirations de leur pays à remporter la Coupe du monde chérie.

Regardez la vidéo ci-dessus pour savoir pourquoi accueillir la Coupe du Monde de la FIFA peut être une mauvaise idée pour certains pays.