Redistribuer la complexité

La raison pour laquelle nous ne pouvons pas simplement supprimer ou « corriger » la complexité est que chaque solution, qu’il s’agisse d’une technologie ou d’une méthodologie, redistribue la complexité d’une manière ou d’une autre. Les solutions réorganisent les problèmes. Lorsque les microservices sont apparus (une approche d’architecture logicielle dans laquelle une application ou un système est composé de nombreuses parties plus petites), ils ont apparemment résolu bon nombre des défis de maintenance et de développement posés par les architectures monolithiques (où l’application est un seul système imbriqué). Cependant, ce faisant, les microservices imposaient de nouvelles exigences aux équipes d’ingénierie ; ils nécessitent une plus grande maturité en termes de pratiques et de processus. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons mis en garde les gens contre ce que nous appelons « l’envie des microservices » dans une édition 2018 de Technology Radar, la CTO Rebecca Parsons écrivant que l’adoption des microservices ne serait jamais recommandée sur Technology Radar car « toutes les organisations ne sont pas des microservices ». -prêt. » Nous avons remarqué qu’il y avait une tendance à adopter les microservices simplement parce que c’était à la mode.

Cela ne signifie pas que la solution est mauvaise ou défectueuse. Nous devons plutôt reconnaître que la solution est un compromis. Chez Thoughtworks, nous aimons dire « cela dépend » lorsque les gens posent des questions sur la valeur d’une certaine technologie ou approche. Il s’agit de savoir comment cela s’adapte aux besoins de votre organisation et, bien sûr, de votre capacité à gérer ses demandes particulières. Il s’agit d’un exemple de complexité essentielle en technologie : c’est quelque chose qui ne peut pas être supprimé et qui persistera aussi longtemps que vous souhaiterez atteindre un niveau de simplicité qui vous convient.

En termes de microservices, nous avons remarqué une prudence croissante quant à l’adoption précipitée de cette approche architecturale particulière. Certains de nos collègues ont même suggéré le terme « revivalistes du monolithe » pour décrire ceux qui se détournent des microservices pour revenir à une architecture logicielle monolithique. Bien qu’il soit peu probable que le monde du logiciel revienne complètement aux monolithes, des frameworks comme Spring Modulith, un framework qui aide les développeurs à structurer le code de telle manière qu’il devienne plus facile de diviser un monolithe en microservices plus petits en cas de besoin, suggèrent que les praticiens sont de plus en plus conscients de la gestion des compromis entre les différentes approches de création et de maintenance de logiciels.

Soutenir les praticiens avec des concepts et des outils

Parce que les solutions techniques ont l’habitude de réorganiser la complexité, nous devons être attentifs à la manière dont cette complexité est gérée. Ne pas le faire peut avoir de graves conséquences sur la productivité et l’efficacité des équipes d’ingénierie. Chez Thoughtworks, nous utilisons un certain nombre de concepts et d’approches pour gérer la complexité. Les valeurs par défaut raisonnables, par exemple, sont des points de départ pour un projet ou un travail. Ce ne sont pas des choses que nous devons simplement adopter comme règle, mais plutôt des pratiques et des outils que nous reconnaissons collectivement comme efficaces pour la plupart des projets. Ils donnent aux individus et aux équipes une base de référence pour porter un jugement sur ce qui pourrait être fait différemment.

L’un des avantages des valeurs par défaut raisonnables est qu’elles peuvent vous protéger contre l’attrait de la nouveauté et du battage médiatique. Aussi intéressante ou passionnante que puisse être une nouvelle technologie, des valeurs par défaut raisonnables peuvent vous ancrer dans ce qui compte pour vous. Cela ne veut pas dire que les nouvelles technologies comme l’IA générative ne doivent pas être traitées avec enthousiasme (certaines de nos équipes ont expérimenté ces outils et ont obtenu des résultats impressionnants), mais plutôt que l’adoption de nouveaux outils doit se faire de manière qui s’intègre correctement à votre façon de travailler et à ce que vous souhaitez réaliser. En effet, il existe une multitude d’approches de GenAI, depuis des outils de haut niveau comme ChatGPT jusqu’aux LLM auto-hébergés. Utiliser efficacement GenAI est autant une question de savoir comment la mettre en œuvre pour vous et votre équipe que d’expertise technique.

Il est intéressant de noter que les outils qui peuvent nous aider à gérer la complexité ne sont pas nécessairement nouveaux. Une chose apparue dans la dernière édition de Technology Radar était ce qu’on appelle la modélisation des défaillances basée sur les risques, un processus utilisé pour comprendre l’impact, la probabilité et la capacité de détecter les différentes manières dont un système peut échouer. Cela trouve son origine dans l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA), une pratique qui remonte à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et qui était utilisée dans des projets d’ingénierie complexes dans des domaines tels que l’aérospatiale. Cela indique que certains défis perdurent ; même si de nouvelles solutions apparaîtront toujours pour les combattre, nous devrions également pouvoir nous tourner vers le passé pour trouver des outils et des techniques.

Apprendre à vivre avec la complexité

L’argument de McKinsey selon lequel la productivité des équipes de développement peut être mesurée avec succès a fait sensation dans le paysage du génie logiciel. S’il est certainement important de disposer des bons paramètres, donner la priorité à la productivité dans notre réflexion peut causer plus de problèmes qu’elle n’en résout lorsqu’il s’agit de systèmes complexes et d’un paysage de solutions en constante évolution. Technology Radar l’a souligné avec une édition sur le thème « Dans quelle mesure la mesure de la productivité est-elle productive ? » Cela a souligné l’importance de se concentrer sur l’expérience des développeurs à l’aide d’outils tels que DX DevEx 360..

Se concentrer sur la productivité comme le suggère McKinsey peut nous amener à considérer à tort le codage comme le « vrai » travail de l’ingénierie logicielle, négligeant des éléments tels que les décisions architecturales, les tests, l’analyse de sécurité et la surveillance des performances. C’est risqué : les organisations qui adoptent une telle vision auront du mal à tirer des bénéfices tangibles de leurs projets numériques. C’est pourquoi le principal défi du logiciel aujourd’hui est d’embrasser la complexité ; il ne s’agit pas d’un problème à minimiser à tout prix, mais d’un défi qui nécessite une réflexion approfondie sur les processus, les pratiques et la gouvernance. La question clé est de savoir si l’industrie en est consciente.

Ce contenu a été produit par Thoughtworks. Il n’a pas été rédigé par l’équipe éditoriale du MIT Technology Review.