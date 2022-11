Les fans de DAYS OF Our Lives ont dit au revoir au rôle bien-aimé d’Abigail Deveraux le 13 juin 2022.

Maintenant, les fans veulent savoir pourquoi le personnage est parti et ce qui lui est arrivé.

Getty

Marci Miller comme Abigail DiMera[/caption]

Pourquoi Abigail a-t-elle quitté Days of Our Lives ?

Les fans de Days of Our Lives ont été présentés pour la première fois à Abigail Deveraux en 1992 par les parents Jack et Jennifer Deveraux.

Alors que les fans ont peut-être vu Abigail grandir sous leurs yeux, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle partirait après que Melissa Reeves, qui joue la mère d’Abigail, Jennifer, ait apparemment confirmé lors d’un événement de fans que la fille de son personnage serait tuée.

Ces rumeurs se sont ensuite avérées vraies en juin 2022 après que le mari d’Abigail, Chad, joué par Billy Flynn, l’a retrouvée morte quelques heures seulement après avoir fait l’amour.

En savoir plus sur DOOL MAUVAIS JOURS La star de Days of Our Lives, Billy Flynn, critique le scénario de la mort de sa femme Abigail à l’écran TUEUR EN LÂCHE Ce qu’il faut savoir sur le tueur d’Abigail dans Days of Our Lives

Le rôle d’Abigail a finalement pris fin en raison du désir de Miller de poursuivre d’autres opportunités.

“J’aime faire d’autres choses”, a expliqué Miller, via Soaps In Depth.

«Je ne suis pas vraiment à un moment de ma vie où je suis prêt à dire:« Hé, je vais jouer Abby DiMera pendant 20 ans. Il est vraiment difficile pour le spectacle de s’adapter à cela et de faire de la place pour cela.

“Il y a eu quelques fois l’année dernière où on m’a proposé quelques films et j’ai malheureusement dû les refuser après avoir travaillé pour les obtenir parce que la série ne pouvait pas l’accueillir.”





“Le spectacle ne faisait rien de mal”, a ajouté Miller. “Vous signez un contrat, ils achètent votre temps, et c’est le concert. Ils ont aussi des choses à faire. »

L’écrivain de l’émission, Ron Carlivati, a également parlé du départ d’Abigail, disant à Soap Opera Network que sa mort était censée être définitive et permettrait à la recherche de retrouver son assassin.

“Pour nous et pour le public, c’est toujours déchirant qu’un personnage meure parce que nous aimons ces personnages, et ils font partie de nos vies et de notre famille”, a déclaré Carlivati.

« Même si c’est fictif, ça fait mal à chaque fois qu’on tue quelqu’un. Dans ce cas, c’était principalement pour une raison pratique parce que Marci n’allait pas être disponible pour nous à temps plein sous contrat et il était difficile de raconter l’histoire pour Chad et Abigail.

“Nous n’avions donc pas vraiment la possibilité d’avoir Abigail dans les parages, et cela devient toujours un problème lorsque la moitié d’un couple ne sera pas disponible pour vous. Quelle est la solution à ce stade ? »

Qu’est-il arrivé à Abigail dans Des jours et des vies ?

Dans l’épisode du 13 juin 2022, Abigail a été retrouvée morte par son mari avec un coup de couteau à l’estomac.

Alors que la nouvelle traversait Salem, Chad commença à chasser son assassin.

Au début, il a accusé Kate du crime odieux, mais il a ensuite été révélé en septembre 2022 que Clyde Weston était le coupable.

Dans un flashback, les téléspectateurs voient Clyde entrer dans une dispute avec Abigail. Clyde – qui porte des gants noirs à l’époque – met fin à la dispute en la poignardant au ventre.

CNB

Abigail a été retrouvée morte par son mari en juin 2022[/caption]

Qui a joué Abigail dans Days of Our Lives ?

Au fil des ans, Abigail a été jouée par plusieurs actrices.

L’actrice la plus récente à assumer le rôle était Marci Miller, qui a rejoint en 2016 mais a ensuite fait une pause entre 2018 et 2020.

Elle a repris son rôle en 2021 et faisait partie de la série depuis.

Les autres actrices d’Abigail incluent: