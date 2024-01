Pourquoi abandonner la caféine pourrait être la meilleure solution pour la santé à long terme

La caféine est la composé psychoactif le plus consommé dans le monde. Même si vous ne buvez pas de café ou de thé, vous consommez probablement régulièrement de la caféine, car on la trouve dans tout, du boissons non alcoolisées et remèdes contre le rhume à café décaféiné et chocolat.

Lorsque la caféine est consommée, elle est rapidement absorbée par le corps – atteignant ainsi des effets maximaux dans les deux heures (même si cela peut prendre jusqu’à neuf heures quitter son corps). Il est également soluble dans l’eau et dans les graisses, donc il pénètre dans tous tissus corporelsce qui explique pourquoi la caféine peut affecter de nombreuses parties différentes du corps.

Il est recommandé aux adultes de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour (environ quatre tasses de café). Au-delà de cela, cela peut entraîner des tremblements musculaires, des nausées, des maux de tête, des battements de cœur et même la mort (dans des cas extrêmes).

Mais même les personnes qui ne consomment que quelques tasses de café ou de thé par jour peuvent avoir l’impression que cela n’est pas le cas. effets indésirables – comme l’irritabilité, la difficulté à s’endormir et la nervosité. C’est pourquoi un nombre croissant de personnes décident d’abandonner la caféine.

Si vous envisagez d’abandonner la caféine et que vous vous demandez quels avantages cela pourrait avoir, voici ce que dit la recherche :

Fonction cérébrale

Le sevrage de la caféine peut provoquer des maux de tête, de la fatigue et de la fatigue. C’est parce que le corps développe une tolérance à la caféine.

La caféine se lie à un récepteur dans le cerveau utilisé par adénosine. La liaison de la caféine à ces récepteurs amène le corps à retarder l’apparition de la fatigue. Mais avec le temps, les cellules cérébrales produisent plus de récepteurs d’adénosine pour permettre la liaison normale de l’adénosine.

Ainsi, lorsque vous arrêtez de consommer de la caféine, il existe un excès de récepteurs d’adénosine auxquels se lier. Cela permet à la fatigue et à l’épuisement de se manifester normalement, la personne se sentant plus fatiguée qu’avant.

Les maux de tête surviennent en raison du manque de caféine. Dans la tête et le cou, la caféine provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers le cerveau. Lorsque vous arrêtez de boire de la caféine, après environ 24 heures, cela provoque les vaisseaux sanguins reviennent à la normaleprovoquant un augmentation du flux sanguin au cerveau et déclenchant des maux de tête. Ils peuvent durer jusqu’à 9 jours en moyenne.

Et comme la caféine se lie aux récepteurs de l’adénosine (qui modulent également la douleur), arrêter temporairement la caféine peut augmenter votre perception et votre sensibilité à la douleur parce qu’il y a plus de récepteurs disponibles.

Cette tasse de café du matin est peut-être la meilleure chose pour commencer votre journée, mais la supprimer de votre routine quotidienne peut être bénéfique pour votre corps de plusieurs manières. (© Antonioguillem – stock.adobe.com)

La caféine n’affecte réellement le sommeil que lorsqu’elle est consommée en fin d’après-midi et en soirée. En effet, la caféine retarde la libération de mélatonine (une hormone qui nous fatigue) en 40 minutes. La caféine réduit également l’effet global l’heure à laquelle tu dors et raccourcit la période de sommeil profond.

Cela peut augmenter votre fatigue le lendemain, conduisant à un cycle de consommation de caféine pour vous réveiller, mais à des difficultés à dormir plus tard. Lorsque vous arrêtez la caféine, vous constaterez peut-être que votre sommeil s’améliore. Certaines données suggèrent que des améliorations sont constatées en aussi peu que 12 heures.

La caféine a également été associée à une augmentation crises d’anxiété et de panique – et pas seulement chez les personnes prédisposées aux problèmes de santé mentale. Réduire ou éliminer la caféine peut améliorer votre humeur. Cela peut être dû en partie au fait que cela améliore le sommeil. La privation de sommeil peut exacerber l’anxiété et autre troubles de l’humeur.

Mais les récepteurs de l’adénosine auxquels la caféine se lie sont également impliqués dans la modulation d’autres neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans stresser, bonheur et peur.

Santé cardiovasculaire

Réduire ou éliminer la caféine pourrait également guérir les brûlures d’estomac et l’indigestion. Caféine induit la sécrétion d’acide dans l’estomac et affaiblit le sphincter œsophagien, qui contrôle le reflux du contenu de l’estomac vers l’œsophage, déclenchant des brûlures d’estomac et une indigestion.

Arrêter la caféine peut également réduire votre pression artérielle et réduisez votre rythme cardiaque – bien que d’autres études aient montré peu de changements.

En effet, si une personne consomme quotidiennement de la caféine pendant de nombreuses années, son corps s’adapte à l’exposition – et celle-ci devient la nouvelle norme avec ses effets stimulants sur le système nerveux, les intestins et le cœur.

Il semble également y avoir composante génétique à la tolérance à la caféine et au métabolisme. Cela pourrait signifier que certaines personnes sont plus affectées par la caféine que d’autres – bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires sur ce lien.

Un sourire plus éclatant

Supprimer la caféine peut améliorer la blancheur de vos dents – non pas directement à cause de la caféine, mais parce que thé et café contiennent des composés, notamment des tanins, qui tacher les dents.

Sucre dans boissons énergisantes peut également endommager vos dents. Arrêter de fumer peut aider à les protéger. Les preuves suggèrent également que les boissons contenant de la caféine peuvent réduire la quantité de salive que vous produisez, ce qui protège normalement nos dents des dommages.

Vous constaterez peut-être également que vous avez une sensibilité accrue au goût des aliments et des boissons sucrés après avoir arrêté de fumer, car la caféine interfère avec le dégustation de substances sucrées.

Plus de café ne pourrait conduire à un sourire beaucoup plus éclatant. (Photo de Fakhri Labib sur Unsplash)

Aller moins aux toilettes

La caféine agit sur les muscles lisses des intestins, en particulier au niveau du côlon, provoquant leur contraction et leur déclenchement. l’envie de faire caca. La caféine peut également modifier la consistance de vos selles – surtout si vous buvez trop, car la caféine affecte absorption de l’eau.

Réduire votre consommation de caféine peut entraîner une envie de faire caca moins fréquente et la consistance de vos selles peut changer.

La caféine agit également comme un léger diurétique, provoquant une augmentation de la production d’urine. En effet, la caféine se lie aux récepteurs de l’adénosine dans les reins, ce qui modifie la façon dont le sodium est échangé, affectant ainsi la rétention d’eau. Il existe également des preuves que la caféine est un irritant la vessiece qui peut provoquer davantage envie fréquente uriner. Arrêter de consommer de la caféine peut diminuer vos visites quotidiennes aux toilettes.

Consommation modérée

Comme pour beaucoup de choses, c’est une question de modération.

Mais si vous envisagez sérieusement de supprimer la caféine de votre alimentation, la meilleure façon de le faire est de le faire progressivement. Se laisser aller à la dinde froide entraînera des effets secondaires tels que des maux de tête et de la fatigue qui peuvent durer deux à trois semaines.

Leur gravité et leur durée dépendent de la quantité de caféine que vous consommez chaque jour et de la durée de votre habitude.

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.