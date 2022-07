Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour déployer la Garde nationale le 6 janvier ?

Pour certains responsables, le souvenir de M. Trump trompant essentiellement le secrétaire à la Défense et le président des chefs d’état-major interarmées pour qu’ils le rejoignent en juin 2020 lors d’une marche à travers le parc Lafayette pour une séance de photos au milieu de manifestations généralisées contre la brutalité policière était encore frais.

Principales révélations des audiences du 6 janvier

Le général James C. McConville, chef d’état-major de l’armée, a déclaré à une enquête générale d’un inspecteur du ministère de la Défense en novembre 2021 que «de nombreuses personnes ont parlé de l’optique d’avoir des militaires au Capitole. À quoi cela ressemblerait, comment cela influencerait même certains des manifestants ou des manifestants.

Christopher C. Miller, le secrétaire à la Défense par intérim, a été plus franc, affirmant qu'”il n’y avait absolument aucun moyen” qu’il place les forces américaines au Capitole. Il était au courant des histoires dans les nouvelles selon lesquelles les conseillers de M. Trump le poussaient à déclarer la loi martiale et à invalider les résultats des élections, a-t-il déclaré à l’enquête de l’inspecteur général, et avoir des troupes au Capitole pourrait alimenter les soupçons qu’il tentait d’aider à un coup d’État. .

“Si nous mettions du personnel militaire américain au Capitole”, a déclaré M. Miller, “j’aurais probablement créé la plus grande crise constitutionnelle depuis la guerre civile.”

Deux jours avant les émeutes, il a autorisé le secrétaire de l’armée à utiliser une Force de réaction rapide de secours des troupes de la Garde nationale, mais “uniquement en dernier recours en réponse à une demande d’une autorité civile compétente”, a constaté l’inspecteur général du ministère de la Défense.

Mais les récits des actions – et de l’inaction – des hauts responsables après que les émeutiers ont franchi le périmètre de sécurité mis en place par la police du Capitole et se sont introduits de force dans le bâtiment le 6 janvier ont divergé énormément dans diverses enquêtes gouvernementales, témoignages publics et reportages.