Les réseaux sociaux Twitter et Facebook ont ​​enfin fait ce que beaucoup appelaient depuis des mois, voire des années. Autrement dit, interdire le président américain désormais sortant Donald Trump des médias sociaux. Twitter a finalement interdit le compte Twitter de Donald Trump et, en effet, lorsqu’il a tenté de contourner l’interdiction avec d’autres comptes, deux d’entre eux ont été détectés et ont vu leurs tweets supprimés – @ POTUS et @TeamTrump. Facebook a quant à lui déclaré qu’il rendait l’interdiction de Trump sur Facebook et Instagram indéfinie. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Facebook et Twitter pour agir, alors que le mandat de président de Trump en est à sa dernière étape avec seulement quelques jours de plus pour Trump à la Maison Blanche.

Au cours des dernières années, à maintes reprises, Facebook et Twitter ont été particulièrement critiqués pour avoir donné à Donald Trump et à sa plate-forme d’opinions, une utilisation gratuite à sa guise. Nous n’aurons peut-être pas besoin d’aller trop loin dans le passé pour comprendre comment ces grandes entreprises technologiques, qui tentent maintenant d’obtenir de bonnes relations publiques en démantelant Donald Trump, font partie du problème. Le premier véritable geste superficiel que Twitter a fait contre Trump, dans l’espoir de gagner un peu d’amour et de soutien, était de retour en juin 2020, lorsque les manifestations dans les villes américaines ont culminé après la vidéo absolument choquante de la mort de George Floyd, 46 ans, résident du Minnesota par la police, a provoqué des réactions de colère.

Dans le tweet que Twitter a pris à moitié caché derrière un avis public, Trump a écrit la ligne, «quand le pillage commence, la fusillade commence. Il y a une signification historique attachée à cette phrase. En décembre 1967, des violences avaient éclaté lors de la Convention nationale républicaine de Miami. Le chef de la police de Miami d’alors, Walter Headley, aurait déclaré: «lorsque le pillage commence, la fusillade commence». Il a introduit une politique policière «sévère» qui impliquait l’utilisation de fusils de chasse, de chiens et de tactiques agressives «d’arrêt et de fouille» dans les quartiers noirs dans le but de réduire le taux de criminalité. Le New York Times l’a cité à l’époque, disant: «Cela ne nous dérange pas d’être accusé de brutalité policière.»

Avant de peindre Twitter comme le sauveur de toutes les choses de l’humanité avec une conscience nouvellement retrouvée, le bien combattant la perversité et ce qui ne l’est pas, parcourons le chemin de la mémoire pour voir comment Twitter a choisi de déployer une politique complètement différente à de tels tweets en « Leaders mondiaux ». Début 2018, Twitter avait pris la peine d’expliquer que «bloquer un leader mondial de Twitter ou supprimer ses Tweets controversés cacherait des informations importantes que les gens devraient pouvoir voir et débattre. Cela ne ferait pas non plus taire ce dirigeant, mais cela entraverait certainement la discussion nécessaire sur leurs paroles et leurs actions. Il avait également cité une conversation publique mondiale. En 2019, Twitter a déclaré qu’ils étiqueteraient les tweets de politiciens qui enfreignent les directives de la communauté, mais les laisseraient toujours disponibles pour consultation. Et je l’ai suivi avec constance, jusqu’à maintenant.

Trump, entre-temps, est à peu près entré en guerre avec quiconque est en désaccord avec lui, utilisant Twitter comme son mégaphone. Il s’est moqué des gens, il a partagé ce que l’on peut dire à la légère comme sa version des faits, il a attaqué des individus et des établissements et a assez jaugé l’opinion publique avec ses tweets. Le fait est que vous ne pouvez probablement pas tenir cela contre Trump, ou contre tout leader mondial – Twitter lui a donné cette plateforme et il l’a utilisée. Twitter a des soi-disant politiques de communauté et de contenu pour le reste d’entre nous, mais a décidé que les dirigeants mondiaux sont au-dessus des lois.

Tout comme Twitter, Facebook a également joué un rôle important dans le problème. En 2016, Facebook a annoncé une politique selon laquelle la modération de son contenu permettrait aux publications d’actualité de rester visibles, même si elles enfreignent les normes de contenu. «Dans les semaines à venir, nous allons commencer à autoriser plus d’articles que les gens trouvent dignes d’intérêt, importants ou importants pour l’intérêt public – même s’ils pourraient autrement enfreindre nos normes», Joel Kaplan, vice-président des politiques publiques mondiales chez Facebook , avait déclaré dans un message officiel à l’époque. Bien que cela ait été emballé autour de la controverse sur la suppression d’une photo d’importance historique, cela a donné à Facebook une couverture suffisante pour ne pas appliquer de règles strictes à Trump et aux messages publiés par ses partisans.

le Washington Post avait raconté comment Facebook avait commencé à modifier sa personnalité pour mieux convenir à l’agenda de Donald Trump, depuis qu’il était candidat à la présidence. Trump avait ensuite publié quelque chose qui disait que les personnes d’une certaine religion devraient être interdites d’entrée aux États-Unis d’Amérique. Les employés de Facebook voulaient que cette publication soit supprimée, les dirigeants de Facebook pensaient que la publication ne violait aucune politique de contenu, qui permettait aux personnalités gouvernementales de publier des informations sur l’utilisation de la force ou des mesures strictes.

Facebook avait parlé dur de temps en temps. «Je sais que beaucoup de gens sont contrariés que nous ayons laissé les postes du président en place, mais notre position est que nous devrions permettre autant d’expression que possible à moins que cela ne provoque un risque imminent de préjudices ou de dangers spécifiques énoncés dans des politiques claires», a déclaré Mark Zuckerberg, lors de la #BlackLivesProtest et a poursuivi en disant: «Bien que le message contienne une référence historique troublante, nous avons décidé de le laisser de côté parce que les références de la Garde nationale signifiaient que nous le lisions comme un avertissement concernant l’action de l’État, et nous pensons que les gens ont besoin pour savoir si le gouvernement envisage de déployer des forces. Notre politique d’incitation à la violence permet de discuter de l’utilisation de la force par l’État, même si je pense que la situation actuelle soulève d’importantes questions sur les limites potentielles de cette discussion.

Mais c’est le même Zuckerberg qui a également déclaré que Facebook préférerait «se tromper du côté d’une plus grande expression» et défendre la liberté d’expression en s’exprimant à Georgetown en 2019. Et puis en mai 2020, lorsque Twitter a effectué une vérification des faits jusque-là rare. l’un des tweets de Donald Trump, Mark Zuckerberg dans une interview avec Fox News a déclaré que les plateformes de médias sociaux ne devraient pas essayer de devenir des arbitres de la vérité. Cela fait une merveille – le démantèlement actuellement en vigueur de Donald Trump de Facebook et Instagram est-il autre chose qu’un exercice de relations publiques, car d’autres médias sociaux et plates-formes Web ont finalement pris position?

On se demande ce qu’il advient de la position adoptée par les entreprises de médias sociaux, comme des petits pas, si Trump s’annonce comme candidat pour la course à la présidentielle de 2024.