Pourquoi a-t-il fallu 12 jours pour rétablir le courant aux personnes âgées et autres personnes vulnérables sur l’Île-du-Prince-Édouard ?

Au début de la journée du mercredi 5 octobre – 12 jours après le début de la panne massive à l’Île-du-Prince-Édouard qui, à un moment donné, avait coupé l’électricité dans toute la province – Maritime Electric avait réduit son nombre de pannes de 82 000 à environ 9 000 .

Pourtant, ce n’est que le 12e jour que les derniers établissements de soins de longue durée et communautaires et les complexes de logements pour personnes âgées appartenant au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard ont été remis en ligne, selon la province.

L’Organisation des mesures d’urgence de l’Î.-P.-É. a déclaré que ces résidences pour personnes âgées et ces établissements de soins font partie des quelque 1 600 emplacements figurant sur la liste des infrastructures essentielles de la province, ce qui signifie qu’ils sont considérés comme une priorité lorsqu’il s’agit de rétablir l’électricité à la suite de pannes comme celle laissée par la poste. tempête tropicale Fiona.

Tanya Mullally, la directrice responsable de l’OMU provinciale, a déclaré que cette liste ne peut pas être partagée pour des raisons de confidentialité, mais qu’elle comprend également les stations-service, les services d’incendie, les établissements de soins de santé et les bâtiments désignés comme centres d’accueil municipaux en cas de panne de courant.

Des questions sont soulevées quant à la raison pour laquelle il a fallu près de deux semaines dans certains cas pour rétablir le courant chez certains des résidents les plus vulnérables de l’île, laissant les personnes âgées se promener dans les couloirs sombres des immeubles d’appartements appartenant au gouvernement, sans lumière ni chauffage, et provoquant des glissades. et tombe parmi les résidents des foyers de soins, dont certains ont dû être envoyés à l’hôpital.

‘Dites-nous ce qui est possible :’ EMO

« Nous aurions dû retrouver le courant dans chaque complexe pour personnes âgées… oubliez le jour 12, cela aurait dû être fait le jour 2, jour 3 », a déclaré Peter Bevan-Baker, chef de l’opposition officielle de l’Î.-P.-É.

Mullally a déclaré que l’OMU travaille sur sa liste de priorités, en consultation avec Maritime Electric, depuis six mois.

L’EMO est impliquée dans des discussions avec Maritime Electric « presque quotidiennement » sur les priorités en matière de rétablissement de l’électricité, explique Tanya Mullally, directrice de l’EMO de l’Î.-P.-É. (Province de l’Î.-P.-É.)

“Ils ont toutes les adresses civiques de tous ces sites dont nous avons indiqué qu’ils devraient être prioritaires en premier”, a déclaré Mullally.

Elle a déclaré que l’EMO est impliquée dans des discussions avec le service public “presque quotidiennement” autour de ces priorités, mais qu’en fin de compte, l’entreprise a la liberté de décider où ses ressources seraient mieux utilisées pour rétablir le courant.

“C’est un partenariat”, a déclaré Mullally. “Nous ne leur disons pas que les résidences pour personnes âgées ou l’une d’entre elles ne sont pas importantes. Ce que nous disons, c’est que nous devons le faire ensemble et décider aujourd’hui quoi, où diriger nos ressources.”

“Nous reportons [to] qu’ils fassent cette évaluation et nous disent ce qui est possible. »

Certaines zones ont nécessité une “reconstruction complète”, selon l’utilitaire

Lors d’une conférence de presse le 3 octobre, Kim Griffin, porte-parole de Maritime Electric, a déclaré qu’une fois que le service public s’était assuré que les connexions électriques de la province avec le continent étaient correctes, “l’autre chose sur laquelle nous nous sommes vraiment concentrés était les problèmes liés au carburant et à l’épicerie et Restaurants.”

Dans certains cas, Griffin a déclaré que le rétablissement de l’électricité dans les établissements pour personnes âgées nécessitait “une reconstruction complète” du réseau de distribution d’électricité de la province dans les zones où de nombreux arbres sont tombés.

Arbres abattus et maisons endommagées par la tempête post-tropicale Fiona à Charlottetown le 24 septembre 2022 (Mikee Mutuc/CBC)

“Par exemple, à Charlottetown, autour de Belvedere par exemple, il s’agissait d’une reconstruction complète. Ce n’est donc pas comme si nous ne les avions pas sur la liste des priorités, nous en avons absolument.”

Une autre considération, a déclaré Griffin, est que le service public cible les équipages dans des zones où ils peuvent “avoir autant de clients que possible à la fois”.

Le jour où ces commentaires ont été faits – jour 10 de la panne – la province a déclaré qu’il y avait encore sept complexes de logements pour personnes âgées sur 104 dans la province sans électricité, situés à Charlottetown, Cornwall, Mount Stewart et Morell. La province a déclaré que chacun avait été équipé d’un générateur pour éclairer les couloirs et les espaces communs.

Bevan Lodge, un établissement de soins communautaires privé à Charlottetown, était également sans électricité le 10e jour.

La propriétaire, Charlotte Bevan, a déclaré à CBC qu’elle n’avait pas l’impression que son établissement était une priorité.

“Nous sommes censés être sur la liste des priorités, donc c’est un peu déroutant pour nous”, a-t-elle déclaré. “La moitié de la rue a de l’électricité, mais à partir de nous, jusqu’au reste de la rue, il n’y a pas d’électricité.”

De nombreuses personnes qui vivent dans l’établissement sont aux prises avec des handicaps mentaux ou physiques. “C’est vraiment dur pour les résidents”, a déclaré Bevan.

Charlotte Bevan, propriétaire de Bevan Lodge, affirme que la panne de courant a été “vraiment difficile pour les résidents”, dont beaucoup ont des handicaps mentaux ou physiques. (Laura Meader/CBC)

Mullally a déclaré que certaines entreprises non essentielles et certains clients résidentiels auraient peut-être été rétablis avant les emplacements prioritaires s’ils se trouvaient sur la même partie du réseau qu’un autre élément d’infrastructure critique.

Par exemple, certains résidents de Charlottetown ont été parmi les premiers à rallumer leurs lumières en raison de leur proximité avec l’hôpital Queen Elizabeth et le réservoir de carburant Irving, tous deux considérés comme des priorités absolues une fois les travaux de rétablissement du courant en cours.

La province achète des génératrices

Le ministre du Développement social et du Logement, Matthew MacKay, n’a aucune critique à faire à Maritime Electric ou au processus de restauration qui a laissé les résidents vulnérables dans les installations dont son ministère est responsable sans électricité pendant jusqu’à 12 jours.

Au lieu de cela, MacKay a déclaré que les installations elles-mêmes nécessitent des mises à niveau importantes pour les rendre plus résistantes la prochaine fois que le courant sera coupé.

“Nous allons avoir un budget d’immobilisations très agressif cet automne qui va impliquer un grand nombre de ces unités pour personnes âgées”, a-t-il déclaré.

“Nous allons examiner toutes les unités pour voir combien peuvent utiliser un générateur – de nombreux bâtiments sont plus anciens, donc les générateurs ne fonctionneront pas dans chacun d’eux – et quelles autres ressources nous pouvons utiliser pour que les personnes âgées ne le fassent pas. ne passerez pas encore 10 à 12 jours sans chauffage ni lumière à l’avenir.”