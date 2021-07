Pourquoi 9 employés de Burger King ont-ils tous démissionné à Lincoln, Nebraska ?

Un restaurant BURGER King est devenu viral après que des employés fatigués ont mis une pancarte annonçant leur démission.

L’incident a eu lieu dans un fast-food à Lincoln, dans le Nebraska, où neuf employés ont démissionné de manière très publique. Voici pourquoi ils ont décidé de démissionner.

Le signe à Lincoln, Nebraska est rapidement devenu viral

Pourquoi 9 employés de Burger King ont-ils démissionné à Lincoln, Nebraska ?

Un groupe d’anciens employés de Burger King a décidé de quitter son emploi après avoir déclaré qu’il n’était pas satisfait de la haute direction.

L’ancienne directrice générale Rachael Flores a déclaré à KLKN que les conditions de travail n’étaient pas excellentes, le fast-food étant constamment en sous-effectif et les employés devant travailler de longues et chaudes journées.

« Ils sont passés par tant de directeurs de district depuis que je suis directeur général », a-t-elle déclaré au point de vente.

Flores a dit qu’elle travaillait depuis janvier.

« Personne n’est venu au magasin pour m’aider. Ils sont tellement à l’intérieur et à l’extérieur. »

Elle a même dit qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital pour déshydratation après une longue et chaude journée dans la cuisine.

La réponse de son patron a été qu’elle était un « bébé » après l’incident, a-t-elle déclaré.

Quel était le signe « nous arrêtons tous » ?

Avant Flores, huit autres salariés avaient déjà remis leur préavis lorsque l’enseigne s’est dressée.

Le panneau à l’extérieur du restaurant près de 59th et Havelock disait: « NOUS TOUS ARRÊTONS – DÉSOLÉ POUR LE DÉCONNAISSANCE. »

D’anciens employés de Burger King ont déclaré qu’ils avaient plaisanté au sujet de la mise en place d’un panneau indiquant qu’il fallait arrêter de fumer avant de le faire.

Flores a dit que c’était juste un amusement inoffensif et elle ne s’attendait pas à ce que cela devienne viral.

« Je ne pensais pas que quiconque allait le remarquer, car nous n’avons fait qu’un seul signe, puis c’est devenu assez fou sur Facebook », a-t-elle déclaré.

« J’ai reçu un appel de ma haute direction et ils m’ont dit que je devais le retirer. »

On lui a dit plus tard de remettre ses clés et elle a été licenciée avant son dernier jour de travail.

Une autre employée, Kylee Johnson, a déclaré au magasin qu’elle n’était restée que pour aider Flores.

« Je savais ce qui se passait au niveau du personnel. Nous attendions juste que plus de gens viennent alors et nous n’avons eu personne », a-t-elle déclaré.

D’anciens employés ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la haute direction

Les patrons de Burger King ont-ils répondu ?

Burger King a publié une déclaration concernant la situation.

»L’expérience de travail décrite à cet endroit n’est pas conforme aux valeurs de notre marque.

« Notre franchisé examine cette situation pour s’assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir », peut-on lire.

Combien y a-t-il de restaurants Burger King au Nebraska ?

Il y a un total de 58 restaurants Burger King au Nebraska.

Il existe 7 257 établissements Burger King aux États-Unis.

Selon les données, il existe une poignée d’emplacements aux États-Unis sans un seul Burger King – les Samoa américaines, Guam, les îles Vierges américaines, les îles Mariannes du Nord et Porto Rico.