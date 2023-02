Pourquoi ’80 pour Brady’ est le film de nostalgie ultime

Tom Brady prend peut-être (encore) officiellement sa retraite, mais ses co-stars du nouveau film “80 for Brady”, Jane Fonda, Lily Tomlin, Sally Field et Rita Moreno, sont toujours de la partie.

Dans la comédie, basée sur une histoire vraie, Fonda, Tomlin, Field et Moreno incarnent des fans de football obsédés par Brady qui se rendent au Super Bowl LI en 2017, alors que le quart-arrière était encore avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans l’espoir de le voir jouer dans la personne.

“Je suis une fan de sport, et je pense que les gens, le public, le monde sous-estime l’énorme public sportif que sont les femmes plus âgées”, a déclaré Field dans une interview pour le film.

Brady est également producteur du film, et le casting ne pouvait s’empêcher d’être impressionné par l’attrait général du quart-arrière titulaire. Dans une interview, Field a déclaré : “Le simple fait d’être avec lui est fabuleux. C’est un gars formidable, et avouons-le, c’est l’un des athlètes les plus éblouissants qui ait jamais vécu. Il faudra beaucoup de temps avant qu’un autre quart-arrière n’arrive. au sommet de ses réalisations.”

L’homme de 45 ans partageait autant d’admiration pour ses co-stars, déclarant dans une interview : “C’est vraiment une opportunité unique pour moi d’être en leur présence, de les voir jouer. Ce sont vraiment les GOAT de ce qu’ils font.”

« GOAT » signifie bien sûr « le plus grand de tous les temps », quelque chose que la légende de la NFL a été surnommé à plusieurs reprises. Et ce n’est pas une surprise, compte tenu de ses sept bagues du Super Bowl. Mais l’étui à trophées de Brady tient à peine une bougie au pouvoir gagnant combiné de la distribution vedette du film.

À eux quatre, Fonda, Tomlin, Field et Moreno se partagent 12 Emmys, cinq Oscars, trois Tonys et deux Grammys. Moreno peut se vanter d’au moins un des quatre trophées qui composent un EGOT, et elle est la première femme latina à le faire.

Malgré leurs carrières incroyables, “80 pour Brady” marque la première fois que les quatre actrices emblématiques sont ensemble à l’écran. Pour Fonda, qui l’a décrit comme une opportunité “fortuite”, c’était aussi une chance de travailler avec des femmes qu’elle appelle des amies.

Fonda et Tomlin ont récemment joué ensemble dans “Grace and Frankie” de Netflix, une comédie sur deux femmes qui forment une amitié improbable plus tard dans la vie. Mais le couple se connaît depuis plus de 40 ans, remontant à la première fois qu’ils se sont associés pour la comédie classique en milieu de travail “9 à 5”.

À propos de ses camarades de casting emblématiques, Tomlin a déclaré: “Jane et moi, les gens viennent de remarquer si souvent la chimie que nous avions sur” Grace et Frankie “, et je suppose que cela remonte à” 9 à 5 “.”

Elle a poursuivi : “J’ai une grande admiration pour elle. Et j’aime aussi les deux autres femmes. Je veux dire, elles ont eu des carrières incroyables, et elles sont tout simplement très accessibles, adorables, très gentilles, très irrévérencieuses. Alors , ce sont tous les éléments d’un bon moment sur le plateau.”

“9 à 5” mettait également en vedette Dolly Parton, qui a écrit et interprété la chanson emblématique du film du même nom, et elle sert de point focal inattendu pour que les quatre stars se croisent.

Par exemple, Moreno n’était pas dans le film “9 à 5”, mais elle était dans la sitcom ABC basée sur le film, où elle a rencontré Parton, qui a réenregistré la chanson pour la série.

Quant à la façon dont Field se connecte à ce réseau, elle et Parton ont joué ensemble dans un autre film classique dirigé par une femme, “Steel Magnolias” de 1989.

En ce qui concerne “80 pour Brady”, Parton n’apparaît pas dans le film, mais elle se produit aux côtés d’un autre super groupe de chanteurs composé de Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan et Debbie Harry sur la chanson originale du film. , “Ça va être toi.”

La chanson a été écrite par Diane Warren, 14 fois nominée aux Oscars, qui voulait réunir une équipe de rêve de chanteurs.

“Puisque 80 était dans le titre, j’ai eu une idée folle, pourquoi ne pas demander à certains des chanteurs les plus emblématiques des années 80, qui sont toujours incroyables et le seront toujours, de tous les chanter ?!!!!” Warren a déclaré dans un communiqué de presse pour le film.

Mais “80 for Brady” ne consiste pas seulement à réunir des stars emblématiques d’Hollywood, du sport et de la musique. Comme Moreno l’a expliqué dans une interview, “[It’s] un film sur l’amitié.”

En fait, l’histoire est en fait inspirée par un groupe réel de femmes âgées qui se sont liées par un amour partagé pour Tom Brady.

Elaine St. Martin, Betty Pensavalle et trois autres amis, Anita, Pat et Claire, ont fait de regarder Brady jouer une activité régulière du dimanche, selon “CBS News Sunday Morning”. Bien que Brady ait rejoint les Buccaneers de Tampa Bay et prenne maintenant sa retraite, les femmes continuent de se surveiller.

“Les bons amis restent ensemble et restent ensemble et font l’un pour l’autre”, a déclaré Pensavalle au point de vente.

Ce lien se traduit à l’écran avec les stars du film, qui sont également ravies de mettre en valeur les femmes plus âgées. Comme l’a dit Moreno, “Je pense que ce qu’il fait de plus inhabituel, c’est qu’il éclaire le public sur ce que c’est que d’être une personne âgée, une femme âgée. Vous ne voyez tout simplement pas cela.”

Fonda a poursuivi l’idée que le vieillissement ne doit pas arrêter la joie de vivre dans une interview avec AARP the Magazine.

“Je pense qu’en vieillissant, on s’améliore dans presque tout”, a-t-elle déclaré. “J’aime mon travail plus que jamais, et il semble plus équilibré maintenant. Je prends les choses plus à bras-le-corps qu’auparavant. Les choses sont un peu plus simples.”

“80 for Brady” est en salles le 3 février.