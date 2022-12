Pourquoi 50% des femmes disent être en retard sur leur épargne-retraite

Trouver suffisamment d’argent pour la retraite est un défi pour tous les travailleurs.

Les femmes sont plus susceptibles, à 50 %, de dire qu’elles sont en retard, contre seulement 35 % des hommes, un nouveau rapport de Goldman Sachs trouve.

De plus, 24% ont déclaré être “très en retard”, contre 14% des hommes.

Près de la moitié des femmes – 47% – ont déclaré être sur la bonne voie ou en avance sur leur échéancier en ce qui concerne leur épargne-retraite. Ils sont toujours en deçà d’une majorité d’hommes – 64% – qui ont dit la même chose.

Les conclusions du rapport Goldman Sachs interviennent alors que les femmes sont confrontées à des obstacles plus importants quant au montant qu’elles devront épargner pour leur retraite. En moyenne, les femmes américaines vivent trois ans de plus que les hommes, selon la recherche.

Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de prendre leur retraite plus tôt que prévu, selon le rapport, avec 61 % de femmes contre 50 % d’hommes. Les principales raisons pour lesquelles les femmes ont pris leur retraite plus tôt étaient les raisons de santé, les besoins de soins familiaux ou la perte d’emploi.

Pour ceux qui sont à la retraite, plus de la moitié des femmes — 58 % — reçoivent la moitié ou moins de la moitié de leur revenu avant la retraite, comparativement à 44 % des hommes.

Pendant ce temps, seulement 20 % des femmes reçoivent 70 % de leur revenu de préretraite, le montant dont certains experts disent que les retraités ont besoin pour maintenir leur niveau de vie. En comparaison, 30 % des hommes retraités ont des revenus qui atteignent ce niveau.