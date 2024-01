Pourquoi 2024 pourrait être une année record pour les cas de cancer

Selon les nouvelles projections de l’American Cancer Society (ACS), un nombre record de 2 millions de nouveaux cas de cancer devraient survenir aux États-Unis en 2024, et l’incidence de six des dix principaux cancers devrait augmenter.

ACS a publié son «Statistiques sur le cancer, 2024” rapport de la semaine dernière dans lequel il prévoyait que 2 001 140 nouveaux cas de cancer surviendraient aux États-Unis en 2024 ainsi que 611 720 décès par cancer. Alors que la mortalité par cancer a continué de baisser en 2021 – l’année la plus récente pour laquelle des données peuvent être obtenues – l’ACS a déclaré que les progrès étaient menacés par les gains dans certains des 10 principaux cancers.

En 2023, l’ACS estime que 1 958 310 nouveaux cas de cancer et 609 820 décès par cancer surviendraient. Les chiffres réels ne sont pas encore finalisés.

Selon Ahmedin Jemal, vice-président principal de l’ACS pour la surveillance et la science de l’équité en santé, une population croissante et vieillissante joue un rôle important dans ces tendances.

« Le cancer survient plus fréquemment chez les personnes plus âgées et la population américaine vieillit. L’espérance de vie continue d’augmenter », a déclaré Jemal.

L’une des principales estimations du rapport indique cependant que la proportion de personnes de plus de 65 ans atteintes d’un cancer en 2024 diminuerait en réalité, la proportion d’adultes âgés de 50 à 64 ans recevant un diagnostic de cancer devant passer de 25 à 64 ans. à 30 pour cent.

Le rapport indique que ce changement dans les données démographiques anticipées est dû à une diminution de l’incidence du cancer chez les personnes âgées – en particulier les cancers de la prostate et liés au tabagisme chez les hommes – et non à une augmentation des cancers chez les adultes d’âge moyen.

“Il ne s’agit pas d’une augmentation du taux d’incidence, mais simplement de la répartition des cas par âge”, a expliqué Jemal.

Les taux de cancer du poumon diminuent également chez les personnes âgées, contribuant ainsi à la diminution de la proportion de cas dans ce groupe.

Mais les cas de cancer augmentent chez les personnes de moins de 50 ans, qui représentent une part plus importante des incidents de cancer et constituent le seul groupe d’âge à avoir connu « une augmentation du nombre global de cancers ».

Le cancer du côlon est devenu la première cause de décès par cancer chez les jeunes hommes et la deuxième cause de décès par cancer chez les jeunes femmes.

Le cancer du poumon reste le type de cancer le plus mortel dans tous les groupes d’âge. Sur les 125 070 décès par cancer du poumon prévus en 2024, 81 % seront une conséquence directe du tabagisme.

L’ACS a noté que les biais de détection pourraient certainement jouer un rôle dans l’augmentation de l’incidence du cancer, les dépistages devenant de plus en plus courants et la technologie de détection du cancer de plus en plus sophistiquée. Bien que les taux de dépistage aient été touchés au début de la pandémie, le véritable impact n’est pas encore visible.

L’Institut national du cancer avait précédemment averti que les dépistages du cancer chuté « considérablement » en 2020, on estime que 9,4 millions de tests de dépistage qui auraient normalement eu lieu ont été manqués. Les oncologues ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les interruptions des dépistages provoquées par la pandémie pourraient contribuer au diagnostic d’un plus grand nombre de cancers à un stade avancé.

Selon Jemal, la finalisation des données 2021 sur le dépistage du cancer sera bientôt disponible pour donner une image plus claire de la manière dont l’épidémie a affecté les soins et la prévention du cancer. Les données « très, très limitées » de 2021 semblent indiquer qu’il y a eu un rebond des dépistages après 2021, a déclaré Jemal, mais probablement pas suffisamment pour expliquer les dépistages manqués au début de la pandémie.

Le rapport note également que même s’il faudra « plusieurs années » pour déterminer les effets de la pandémie sur la mortalité par cancer, « l’impact direct et indirect disproportionné de la pandémie sur les communautés de couleur » est déjà bien établi.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les disparités préexistantes en matière de santé entre les groupes raciaux et ethniques. Une enquête nationale 2022 ont constaté que les participants noirs et latinos ont connu des taux plus élevés de modifications dans leurs soins contre le cancer – des retards dans les tests et les dépistages – en raison de la pandémie.

La mortalité par cancer est en baisse constante depuis son pic de 1991, grâce à la réduction du tabagisme, à l’amélioration de la gestion de la maladie et à l’augmentation des dépistages. En 2021, la mortalité par cancer a chuté de 33 % depuis 1991.

“Les taux de mortalité sont un meilleur indicateur des progrès contre le cancer que l’incidence ou la survie, car ils sont moins affectés par les biais de détection”, note l’ACS dans le rapport.

“Je pense que nous devons vraiment souligner les progrès que nous avons réalisés”, a déclaré Jemal. « Les taux de mortalité ont diminué de 33 pour cent. Nous traduisons cela par la prévention ou l’évitement de plus d’environ 4,1 millions de personnes.

“Les progrès sont dus à une détection améliorée”, a-t-il ajouté. « Mais nous ne devrions pas nous contenter de cela. Parce que nous avons prouvé la détection précoce [methods] … uniquement pour certains sites de cancer comme le sein, le col de l’utérus, colorectal et la prostate. Nous en avons désormais un pour le cancer du poumon, mais pour la majorité des cancers, nous ne savons pas comment le détecter.

Comme tant de ressources médicales, les dépistages et les services préventifs sont effectivement inutiles s’ils ne sont pas accessibles. Et avec environ 25,6 millions de personnes non âgées non assurées aux États-Unis en 2022, les tests potentiellement vitaux sont encore hors de portée pour beaucoup.