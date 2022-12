Pourquoi 2023 pourrait être une autre année difficile pour l’industrie automobile

Les taux d’intérêt élevés, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les craintes de récession ont été parmi les principaux défis de l’industrie automobile mondiale en 2022.

Ces problèmes ne devraient pas être résolus rapidement l’année prochaine, voire pas du tout, et on craint de plus en plus que les pénuries d’approvisionnement de cette année ne se transforment rapidement en un scénario de “destruction de la demande”, dont Wall Street surveille les signes depuis la fin. année, au moment même où la production redémarre.

“Il y a une destruction active de la demande dans l’industrie, compte tenu de l’inflation, des taux d’intérêt et des coûts de l’énergie – mais jusqu’à présent, cela a surtout eu un impact sur l’arriéré”, a écrit l’analyste de Bernstein Daniel Roeska dans une note aux investisseurs plus tôt ce mois-ci.

Alors que la production de véhicules reprend, Roeska a écrit que les marchés au début de l’année prochaine chercheront à comprendre où, quand et à quel point les constructeurs automobiles ressentiront la douleur.

Les ventes d’automobiles pourraient encore augmenter

Contrairement aux ralentissements traditionnels ou aux périodes passées où la demande était faible, la plupart des analystes s’attendent à ce que les ventes d’automobiles mondiales et américaines augmentent en 2023. C’est principalement parce que les ventes d’automobiles étaient déjà à des niveaux de récession ou presque aux États-Unis et dans d’autres parties du monde depuis le début. de la pandémie de COVID-19 au début de 2020.

La pandémie a perturbé les chaînes de fabrication et d’approvisionnement dans le monde entier, obligeant les constructeurs automobiles à réduire considérablement leur production. La pénurie de voitures, de camions et de VUS neufs qui en résultait signifiait que les constructeurs automobiles et les concessionnaires exigeaient – et obtenaient – des prix beaucoup plus élevés pour les véhicules qu’ils étaient en mesure de livrer.

“L’offre de nouveaux véhicules s’améliore enfin, mais l’industrie échange un problème d’approvisionnement avec un problème de demande et cela n’augure rien de bon pour les revenus et les bénéfices de l’année à venir”, a déclaré l’économiste en chef de Cox, Jonathan Smoke, dans une vidéo récente.

Cox Automotive prévoit des ventes de véhicules neufs aux États-Unis de 14,1 millions en 2023, ce que Charlie Chesbrough, économiste principal de Cox et directeur principal des informations sur l’industrie, a qualifié de “tièdement optimiste”.

Les analystes s’attendent à ce que les ventes d’automobiles aux États-Unis cette année totalisent environ 13,7 millions. Les ventes aux États-Unis étaient de 15,1 millions en 2021 et de 14,6 millions en 2020.

S&P Global Mobility prévoit que les ventes de véhicules neufs dans le monde atteindront près de 83,6 millions d’unités en 2023, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Aux États-Unis, la société de données et de conseil s’attend à ce que les ventes augmentent de 7 %, pour atteindre environ 14,8 millions d’unités en 2023.

Chesbrough a noté que l’augmentation attendue survient alors que de nombreux emprunteurs à faible revenu et subprime, qui quitteraient généralement le segment des véhicules neufs pendant une récession, l’ont déjà fait en raison de la faiblesse des stocks et des prix record.

Mais les gros profits peuvent être menacés

Ces augmentations des ventes se feront probablement au détriment du pouvoir de fixation des prix sans précédent et des bénéfices dont ont bénéficié les constructeurs automobiles sur les véhicules neufs au cours des deux dernières années.

“Les défis continus de la chaîne d’approvisionnement et les craintes de récession entraîneront une reconstruction prudente du marché. Les consommateurs américains se replient et la reprise vers les niveaux de demande de véhicules d’avant la pandémie semble être une vente difficile. Les stocks et les activités d’incitation seront des baromètres clés pour évaluer la destruction potentielle de la demande », a déclaré Chris Hopson, responsable des prévisions de ventes de véhicules légers en Amérique du Nord chez S&P Global Mobility, dans un communiqué.

En d’autres termes, les taux d’intérêt plus élevés, les craintes croissantes de récession et l’excès de stocks forceront-ils les constructeurs automobiles à réduire les prix – et à renoncer aux bénéfices – pour attirer les acheteurs potentiels dans les salles d’exposition ?

Ce serait une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui ont été confrontés cette année à des prix record sur les véhicules neufs. Mais si c’est le cas, cela aura un coût pour les constructeurs automobiles − et éventuellement leurs actionnaires.