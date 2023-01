Pourquoi 2023 est une année charnière pour les batteries

Au fil du temps que j’ai passé à écrire sur le climat, et même avant cela dans ma vie précédente d’ingénieur, j’ai cultivé une obsession assez majeure pour les piles. Et ce n’est pas seulement parce que le concept est si hallucinant : les batteries sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans la transition vers les énergies renouvelables, à la fois dans les véhicules électriques et sur le réseau.

Ainsi, lorsque la nouvelle année est arrivée et que nous, ici au MIT Technology Review, avons commencé à travailler sur une série intitulée “What’s Next in Tech”, je savais exactement sur quoi je voulais écrire. Le résultat a été mis en ligne ce matin – consultez-le pour toutes mes prédictions sur ce qui va être important cette année dans la technologie des batteries. Et pour la newsletter de cette semaine, approfondissons un peu le rôle des batteries dans l’action climatique, pourquoi je pense qu’elles sont si excitantes et où va la technologie.

Le casse-tête énergétique

L’énergie stockée est absolument essentielle à notre mode de vie. La capacité d’allumer les lumières, de préparer le dîner ou de se rendre au travail en voiture dépend de l’énergie que nous pouvons libérer lorsque nous en avons besoin. Aujourd’hui, la grande majorité de ce stockage d’énergie est sous forme de combustibles fossiles. Charbon, gaz naturel, pétrole – toutes les formes de combustibles fossiles contiennent de l’énergie dans leurs liaisons chimiques, des restes de plantes et d’animaux qui vivaient il y a des millions d’années. Ces carburants sont brûlés lorsque nous en avons besoin dans les centrales électriques ou dans les véhicules, transformant cette énergie en une forme que nous pouvons utiliser.

Mais maintenant, nous essayons d’arrêter de brûler des combustibles fossiles. Nous avons d’excellents candidats pour les nouvelles sources d’énergie, en particulier l’énergie solaire et éolienne. Mais ces sources sont « intermittentes », un long mot pour dire que le soleil ne brille pas toujours et que le vent ne souffle pas toujours.

Nous avons donc besoin d’un moyen de prendre l’électricité produite par les éoliennes et les panneaux solaires et de la stocker, et cela s’avère plus compliqué qu’il n’y paraît.

Un petit aparté ici pour dire qu’il existe d’autres moyens d’au moins aider à lutter contre l’intermittence. L’ajout de sources d’énergie de base et distribuables comme le nucléaire, la géothermie et l’hydroélectricité peut quelque peu équilibrer l’intermittence de l’énergie solaire et éolienne. Et de meilleures lignes de transmission plus longues pour transporter l’électricité peuvent également aider.

Mais revenons au stockage de l’énergie.