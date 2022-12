Pourquoi 2022 était l’année de la rage. La gifle des Oscars et autres moments choquants.

Mais si nos LIFEMORTS collectifs sont activés, que faisons-nous exactement de toute cette rage ?

Si nous ne le gérons pas, a déclaré Mme Tawwab, qui est l’auteur de “Set Boundaries, Find Peace”, “cela se traduit par une agressivité passive ou des crises de colère”.

« Nous sommes frustrés », a déclaré Mme Tawwab. « Nous avons été dans la maison. Nous sommes en colère contre notre partenaire. Ou nous sommes ennuyés par cette personne à qui nous ne pouvons vraiment pas l’exprimer, comme peut-être un patron. Lorsque notre colère surgit, « elle est très déplacée, et c’est pourquoi vous voyez des gens vivre ces moments avec une hôtesse de l’air ou une caissière. Ces personnes méritent-elles ce niveau de réponse en fonction de la situation ? Absolument pas.”

La pandémie persiste, il y a une guerre terrestre en Europe, l’économie mondiale semble vaciller et nous sommes tous algorithmiquement encouragés à rester indignés tout le temps. De plus, comme le souligne le Dr Epstein, pour tout ce que nous avons vécu d’extraordinaire cette année, “juste la vie normale est remplie d’imprévisibilité, de maladie, de vieillesse et de mort” – des choses que nous craignons, qui nous dérangent, qui sont sorties de notre contrôle et qui nous laissent instables et en colère. Il n’est pas étonnant que, cette année, nous l’ayons perdu. La question est : pourrons-nous jamais le récupérer ?

La réponse, semble-t-il, n’est pas de réprimer notre colère, de l’ignorer ou de la dédaigner.

Nous devons faire la paix avec notre rage.

“La colère a une très mauvaise réputation en tant que sentiment terrible – comme si vous ne devriez jamais le ressentir et que c’est mauvais, et ce n’est pas vrai”, a déclaré Mme Tawwab. En tant qu’émotion, “c’est approprié, tout comme les autres sentiments que nous avons.” Plutôt que de le supprimer, a-t-elle déclaré, “il est beaucoup plus utile de simplement dire:” Eh bien, je suis vraiment en colère, je suis déçue, je suis frustrée “, afin que vous puissiez le reconnaître quand cela se produit plutôt que d’essayer de le repousser. puis le haut s’envole.

Notre colère, après tout, essaie de nous dire quelque chose. “Ce que nous oublions, c’est que les émotions sont un signal – comme le micro-ondes vous indiquant quand votre nourriture est terminée”, a déclaré le professeur Laurie Santos, qui enseigne la psychologie positive à Yale et anime le podcast “The Happiness Lab”. Bien que la colère puisse être autodestructrice, a-t-elle souligné, elle peut également entraîner des changements positifs dans notre bien-être mental si elle conduit à l’action et à un sentiment d’action.