Pourquoi 2022 a été la “vraie année” de la Grande Démission

Plus de 50 millions de travailleurs ont quitté leur emploi en 2022, selon les données fédérales, battant un record établi l’année précédente et démontrant la résilience d’un marché du travail dynamique caractérisé par de nombreuses opportunités d’emploi.

La tendance des travailleurs à quitter volontairement leur emploi a commencé au début de 2021, alors que l’économie américaine sortait de son hibernation à l’ère de la pandémie et que les offres d’emploi atteignaient des sommets historiques.

Mais si quitter un emploi “était l’histoire de 2021, 2022 a été la véritable année de la Grande Démission”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Le système de chômage américain toujours en proie à des retards

Malgré les licenciements, les emplois technologiques sont toujours en vogue en 2023

Long Covid a un rôle «sous-estimé» dans la pénurie de main-d’œuvre

La concurrence a incité les employeurs à augmenter les salaires à leur rythme le plus rapide depuis des décennies – en particulier pour les nouvelles recrues qui avaient changé d’emploi – tandis que le travail à distance élargissait les opportunités des marchés locaux aux marchés nationaux.

La tendance à l’abandon élevé est devenue connue sous le nom de Grande démission. Les paroles des chansons de Beyoncé parlaient d’arrêter de fumer et du stress d’une journée de travail de 9 à 5. Les Américains se sont tournés vers le site de médias sociaux TikTok pour poster “Quitter-Toks“, et sur les forums Reddit pour partager des histoires sur les messages texte de démission et de démission aux patrons.

Environ 50,5 millions de personnes ont quitté leur emploi en 2022, battant les 47,8 millions en 2021, selon Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre données publiées mercredi.