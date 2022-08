Pourquoi 2020 a-t-elle été “l’année de la santé” de Rebel Wilson ? À l’intérieur du parcours de perte de poids de Wilson et des films “Pitch Perfect”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En 2020, l’actrice Rebel Wilson a déclaré l’année son “année de la santé” sur Instagram. Au cours de l’année, elle a entrepris un énorme voyage de perte de poids et a perdu environ 60 livres, atteignant son objectif de poids de 165 livres.

Magazine de la santé des femmes a rapporté que le voyage de perte de poids de la star d’origine australienne a commencé en raison de son syndrome des ovaires polykystiques. Lorsqu’elle a consulté un médecin de la fertilité en 2019, on lui a dit que perdre du poids pourrait augmenter ses changements de capacité à congeler ses ovules.

Elle a dit Personnes qu’avant de changer de mode de vie plus sain, elle mangeait environ 3 000 calories par jour, composées principalement de glucides. Elle a changé pour manger plus d’un régime riche en protéines.

REBEL WILSON RÉVÈLE QU’ELLE A ÉTÉ ENLEVÉE UNE FOIS SOUS LA POINTE D’UNE ARMÉE EN AFRIQUE

Elle parle souvent de l’importance de l’équilibre dans son alimentation et de la façon dont elle continue de manger des friandises et des collations. Elle a déclaré à Women’s Health que “rien n’est interdit”.

En plus de son alimentation saine, elle faisait également des entraînements assez intenses avec son entraîneur Jono Castano presque tous les jours. Wilson a été très ouverte sur son parcours de perte de poids et a partagé une grande partie de son parcours avec ses abonnés Instagram.

Qui a joué Rebel Wilson dans “Pitch Perfect?”

Rebel Wilson a joué Fat Amy dans les films “Pitch Perfect” avec Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Elizabeth Banks, Skylar Astin, Hana Mae Lee, Adam DeVine et Ester Dean. Le film parle d’un groupe acapella, The Bellas, à l’Université de Barden. Le film contient beaucoup de reprises et de mashups de musique pop. L’une des chansons les plus populaires du film est “Cups”, qui est chantée par Anna Kendrick et la chanson originale “Pitch Perfect” “Flashlight”.

REBEL WILSON MONTRE UNE PERTE DE POIDS DANS SNOWY SNAP APRÈS AVOIR ATTEINT SON BUT

Quel est le film Netflix de Rebel Wilson ?

Wilson a joué dans la comédie Netflix 2022 “Senior Year”, où elle joue Stephanie, une femme de 37 ans qui retourne au lycée après un coma de 20 ans. Wilson a également produit le film.

Rebel Wilson est-il en couple ?

Wilson sort actuellement avec Ramona Agruma, qu’elle a rencontrée par l’intermédiaire d’un ami. Elle a publié la nouvelle de sa nouvelle relation via Instagram en juin 2022. Avant Agruma, elle sortait avec l’homme d’affaires Jacob Busch.

Dans quels films est Rebel Wilson ?

Wilson a joué dans de nombreux films qui incluent principalement des comédies tout au long de sa carrière comme “Bridesmaids”, “A Few Best Men”, “Bachelorette” et “What to Expect When Your Expecting”.

Elle était également dans “How to Be Single”, “The Brothers Grimsby” et “Absolutely Fabulous: The Movie”. Elle a également joué et produit “Isn’t It Romantic” et “The Hustle”. Plus récemment, elle a été dans Jojo Rabbit” et “Senior Year”.