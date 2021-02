En 2001, un total de 15 chansons ont passé du temps au sommet de la Panneau d’affichage Chaud 100.

Pour les inconnus, le tableau hebdomadaire de la publication musicale compile les données collectées par Nielsen SoundScan concernant les performances de vente et la diffusion radiophonique, classant les 100 plus réussies. La liste est la norme de l’industrie. Atteindre le sommet est une grosse affaire. Et il y a 20 ans, seulement 15 chansons le faisaient.

Sur ces 15 chansons, six – ou 40 pour cent – appartenaient à des femmes noires.

Pour mettre cela dans un certain contexte, les femmes noires n’étaient responsables que de 22% des succès n ° 1 en 2020. En 2019, seulement 12%.

Tout simplement, 2001 a été une année majeure pour les femmes noires dans la musique.

Alors que leurs contributions continuent de se faire sentir année après année, quelle que soit leur performance dans les charts, un regard sur la totalité de leur impact il y a deux décennies suffit pour que les moins sentimentaux d’entre nous aspirent à un voyage dans le temps. Après tout, c’est l’année qui nous a donné des albums marquants de L’enfant du destin, Janet Jackson et Missy Elliott, nous a présenté Alicia Keys, nous a obligés à dire au revoir à Aaliyah et a vu Whitney Houston gagner exactement ce que valait son talent estimable.