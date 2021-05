Pourquoi 20 millions de doses aux États-Unis sont une bonne nouvelle pour l’équité en matière de vaccins, mais pas assez pour combler le déficit vaccinal

Pour le grand nombre de pays qui s’efforcent toujours d’obtenir des vaccins, toute augmentation de l’offre mondiale est une bonne nouvelle. Alors que les États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne et un petit nombre d’autres pays poursuivent leurs campagnes de vaccination bien garnies, la plupart des déploiements ne font que commencer. Atteindre le plus grand nombre possible, le plus rapidement possible, est d’une importance cruciale.