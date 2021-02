Les sens. Susan Collins, à gauche, et Lisa Murkowski mènent des négociations républicaines avec Biden sur le soulagement de Covid-19. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty Images

Biden et un groupe de républicains du Sénat veulent deux projets de loi de secours Covid-19 très différents.

Lundi, le président Joe Biden fait sa première tentative lors de négociations bipartites et a rencontré un groupe de 10 républicains du Sénat lundi soir pour voir s’il y avait un compromis à faire sur le plan de secours Covid-19 du président de 1,9 billion de dollars.

La Maison Blanche de Biden a déclaré à plusieurs reprises que la conclusion d’un accord bipartisan était une priorité absolue. Mais des négociations prolongées avec les républicains et la tentative de parvenir à un terrain d’entente acceptable pourraient compliquer à la fois la rapidité et l’audace de la première grande proposition législative de Biden.

Il y a beaucoup de lumière entre le plan de Biden et la proposition de 618 milliards de dollars des républicains du Sénat, dirigée par la sénatrice Susan Collins (R-ME). La proposition du GOP représente moins de la moitié du prix proposé par Biden et réduit ou n’inclut pas de nombreuses priorités démocrates.

« J’espère que nous pourrons à nouveau adopter un sixième paquet de secours bipartite de Covid », a déclaré Collins aux journalistes après une réunion de deux heures à la Maison Blanche lundi soir. Collins a ajouté que même si « je ne dirais pas que nous nous sommes réunis sur un paquet ce soir », les républicains prévoyaient de continuer à parler avec l’équipe de Biden à l’avenir dans l’espoir de parvenir à un accord.

Le fait qu’il y ait 10 républicains derrière le plan est significatif; Avec les démocrates contrôlant un Sénat divisé 50-50, ces 10 votes républicains pourraient faire passer la proposition au-delà du seuil de 60 voix nécessaire pour contourner l’obstruction du Sénat dans la situation improbable que l’ensemble du caucus démocrate soutienne également.

Il y a deux grandes questions ici. La première est de savoir si ce groupe de sénateurs républicains considère leur chiffre de 618 milliards de dollars comme le point de départ des négociations avec Biden et sont prêts à aller plus haut, ou si c’est là qu’ils prévoient de tracer une ligne rouge. L’autre question est de savoir si Biden mordra sur ce qu’ils proposent. Jusqu’à présent, la Maison Blanche indique que le président n’est pas très intéressé.

« Il y a évidemment un grand écart entre 600 milliards et 1,9 billion de dollars », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « De toute évidence, il pense que la taille de l’emballage doit être plus proche de ce qu’il a proposé que plus petite. »

Biden et les démocrates n’ont en fait besoin d’aucun soutien républicain pour faire passer son paquet. Ils peuvent techniquement le faire passer par le Sénat seul via un processus appelé réconciliation budgétaire. Alors que Biden se préparait à rencontrer les républicains, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont annoncé lundi qu’ils avaient déposé une résolution budgétaire commune – essentiellement la première étape du processus de réconciliation.

Biden a fait du bipartisme l’une des caractéristiques de sa campagne et l’a de nouveau souligné dans son discours d’investiture. Les républicains soutiennent que travailler avec eux sur un plan de relance serait un bon moyen de prouver que l’accent mis par Biden sur le bipartisme était plus que de la rhétorique.

«S’ils veulent faire avancer les choses rapidement, travaillez avec nous sur une solution bipartite», a déclaré la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK), l’une des 10 républicaines, à Vox dans une récente interview. «Et puis utilisez votre muscle politique pour la réconciliation plus tard, mais montrez au moins la preuve de la valeur de travailler ensemble.»

La Maison Blanche, cependant, avait souligné à plusieurs reprises que leur proposition bénéficiait d’un large soutien du public et a plaidé pour l’adoption rapide d’un projet de loi de secours audacieux – qui pourrait être retardé par des négociations prolongées.

Les démocrates du Congrès croient que les républicains sous-estiment largement le montant d’argent nécessaire pour assurer une forte reprise économique – et ils soulignent que le GOP a utilisé le processus de réconciliation avant de faire avancer rapidement ses priorités, notamment en tentant de démêler la loi sur les soins abordables.

Qui sont les républicains qui négocient avec Biden?

Le groupe de 10 républicains qui a proposé la proposition Covid-19 de 618 milliards de dollars est dirigé par quelques modérés qui ont semblé désireux de négocier avec Biden. Mais l’ensemble du groupe de sénateurs couvre la gamme idéologique du modéré au conservateur, et comprend:

Susan Collins (R-ME)

Lisa Murkowski (R-AK)

Bill Cassidy (R-LA)

Mitt Romney (R-UT)

Rob Portman (R-OH)

Shelley Moore Capito (R-WV)

Todd Young (R-IN)

Jerry Moran (R-KS)

Mike Rounds (R-SD)

Thom Tillis (R-NC)

Il est important de distinguer ce groupe de républicains du groupe bipartisan des républicains et des démocrates du Sénat qui ont travaillé ensemble pour proposer le cadre d’un projet de loi de secours Covid-19 de 900 milliards de dollars adopté en décembre. Il y a même une nouvelle version de ce groupe bipartisan, comprenant 16 sénateurs, qui se sont réunis pour parler de plus de secours pour Covid-19. C’est ce groupe bipartite de 16 sénateurs qui a eu de nombreux appels téléphoniques avec de hauts responsables de la Maison Blanche, mais pas de réunions en face à face avec Biden lui-même.

Maintenant, certains des membres républicains de ce groupe – à savoir, Collins, Murkowski, Romney et Cassidy – tracent leur propre chemin. Et bien que cette nouvelle contre-offre républicaine de 618 milliards de dollars ne signifie pas nécessairement la fin du groupe de travail bipartisan au Sénat, il s’agissait entièrement d’un effort dirigé par le GOP, a déclaré un assistant démocrate du Sénat à Vox.

Psaki a déclaré aux journalistes que Biden était heureux qu’un groupe républicain soit désireux de le rencontrer, mais a réitéré que Biden ne prendrait aucune décision finale concernant leur proposition lundi.

«C’est un échange d’idées», a déclaré Psaki. «Ce groupe a envoyé une lettre avec quelques grandes lignes et des lignes directrices avec leurs préoccupations et priorités. Ce n’est pas un forum permettant au président de faire ou d’accepter une offre. »

Quel type de stimulus de coronavirus les 10 sénateurs du GOP veulent-ils?

La Proposition GOP se concentre largement sur l’accélération de la distribution des vaccins, allouant 160 milliards de dollars à cet effort. Cela reflète largement le plan de Biden, bien que le plan global de vaccination du président soit plus proche de 400 milliards de dollars, y compris beaucoup plus d’argent pour la réouverture des écoles et la constitution d’un personnel de santé.

Les choses divergent encore plus à partir de là.

Le plan républicain financerait une assurance-chômage supplémentaire hebdomadaire de 300 dollars jusqu’en juin (le plan de Biden comprend des indemnités de chômage hebdomadaires de 400 dollars jusqu’en septembre). Le plan républicain prévoit des chèques de relance de 1 000 $, mais uniquement pour les personnes qui gagnent un maximum de 50 000 $ par an en tant que personne seule et 100 000 $ par an en couple. (Le plan de Biden enverrait 1400 dollars de chèques de relance à tout le monde gagnant moins de 75000 dollars au niveau individuel et 150000 dollars en couple – Les démocrates, qui ont fait campagne sur ce montant, ont insisté pour qu’il soit inclus dans tout projet de loi final).

Beaucoup de démocrates se demandent si ces républicains considèrent leur chiffre de 618 milliards de dollars comme le plancher ou le plafond des discussions avec Biden. Vox a contacté cinq bureaux républicains pour demander si les sénateurs considéraient le nombre comme un point de départ dans les négociations ou s’ils allaient tenir ferme le nombre. Au moment de mettre sous presse, aucun bureau n’avait répondu; dans une interview de vendredi avec Vox, cependant, Murkowski a semblé suggérer une ouverture à aller plus haut.

« Je veux trouver un moyen d’être utile là-bas », a déclaré Murkowski à Vox vendredi. «Vous avez beaucoup de gens qui disent que c’est 1,9 billion de dollars ou rien. Pouvons-nous convenir que 80% vaut mieux que 100%? Pour certains, ce n’est pas le cas, et je pense que c’est une partie de ce que nous voyons actuellement.

On ne sait pas encore à quel point les démocrates sont prêts à prendre 80% au nom du bipartisme alors qu’ils pourraient avoir 100% s’ils poussent seuls. Mais les dirigeants démocrates auront toujours une chance de peser sur la question, a déclaré la Maison Blanche.

Biden rencontre ce groupe de sénateurs républicains à la Maison Blanche avant d’avoir une réunion en face à face avec des hauts dirigeants démocrates de la direction du Congrès comme Pelosi et Schumer, bien que Psaki ait noté que Biden était en communication régulière avec ces deux-là.

« Ils ont été en contact très étroit avec le président directement et les membres de l’équipe senior », a déclaré Psaki aux journalistes. « Il y aura certainement des démocrates qui feront partie des conversations ici à la Maison Blanche. »

Le GOP teste si Biden veut le bipartisme plus qu’un projet de loi audacieux

Le président Biden pourra soit faire adopter son projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars par un vote de parti, soit être bipartisan. Il ne peut probablement pas avoir les deux.

La Maison Blanche de Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’il était prêt à avoir une «conversation» sur sa proposition et qu’il était prêt à entendre des «ajustements» et des recommandations pour améliorer le projet de loi. Ce qui est moins clair, c’est si le président est prêt à réduire la portée et l’ambition de sa proposition – en particulier le prix de 1,9 billion de dollars.

« Je suis sûr qu’ils seraient très heureux de travailler avec nous si nous étions d’accord avec tout ce qu’ils ont proposé », a déclaré le sénateur Mitt Romney à Vox la semaine dernière. «À quel point ils sont disposés à travailler avec nous si nous avons des idées pour démonter cela et avoir peut-être deux lois, ou peut-être ajuster certains éléments, c’est quelque chose auquel ils devraient répondre.»

Déjà, la Maison Blanche de Biden a déclaré sans équivoque qu’elle ne divisait pas le paquet de Biden en plusieurs morceaux. Et bien que Biden soit ouvert à réduire le nombre total de son plan, Psaki a versé de l’eau froide sur l’idée qu’il le réduirait jusqu’à 600 milliards de dollars – affirmant à plusieurs reprises que le président pensait qu’il y avait plus de danger au Congrès de faire trop peu que trop. beaucoup.

Il y a peut-être de la place pour que Biden rencontre les républicains au milieu, mais il reste à voir si les deux parties se creusent les talons ou sont prêtes à donner et à prendre. Républicains ont averti que s’il n’y avait pas de place pour un compromis sur la toute première priorité législative de Biden, cela pourrait semer le trouble dans les négociations sur le prochain plan de relance du président – qui contiendra probablement un composant d’infrastructure.

«Si nous nous dirigeons vers la réconciliation la semaine prochaine, je me demande quel signal cela envoie à ceux d’entre nous qui veulent essayer de proposer des solutions qui ne sont peut-être pas des solutions à 100% mais des solutions à 80%», a déclaré Murkowski à Vox.