Pourquoi 10 jours manquent-ils à votre calendrier en octobre 1582 ? Internet veut savoir

“Frère, va à ton calendrier et va en octobre 1582.” Une publication cryptique qui a apparemment pris naissance sur Facebook a lentement fait son chemin vers Twitter et Instagram, inspirant des tweets et des bobines effrayants dans le processus. Les utilisateurs qui sont tombés sur la publication l’ont partagée à partir de leurs comptes respectifs avec peu ou pas d’explications. Tout ce qu’ils ont transmis était que vous deviez faire défiler jusqu’à l’année 1582 sur vos calendriers de smartphone ou d’ordinateur et vérifier le mois d’octobre exceptionnellement court.

Une fois que vous avez péniblement atteint l’année 1582, rien ne semble sortir de l’ordinaire. Seulement ça l’est.

La date du 4 octobre est précédée du 15 octobre de l’année 1582.

Certes, le calendrier est rompu, n’est-ce pas ? Si non, pourquoi ces 10 jours manquent-ils ?

Tout le monde va à l’année 1582 sur votre calendrier et regardez octobre …… – Tha Real Bello (@ThaRealBello) 15 novembre 2022

Que s’est-il passé la deuxième semaine d’octobre 1582 pour que vous vouliez si désespérément être effacé de l’histoire, que vous l’ayez arraché du calendrier ? pic.twitter.com/wTzt1oAOGB– AroostookGrizz (@AroostookG) 27 novembre 2022

Il s’avère qu’il s’agit d’un rituel annuel pour Internet de déterrer le calendrier “glitch” de 1582 et les réponses se trouvent à peu près sous chaque message publié par les gens sur le curieux mois d’octobre.

L’astrophysicien et communicateur scientifique américain Neil deGrasse Tyson s’est également intéressé au sujet en 2020 lorsqu’il a “démystifié” le mystère d’Internet.

« En 1582, le calendrier julien, avec un jour bissextile tous les quatre ans, avait accumulé DIX jours supplémentaires par rapport à l’orbite terrestre. Le pape Grégoire a donc lancé son nouveau calendrier d’une précision exquise en annulant 10 jours cette année-là, au cours desquels le 4 octobre était suivi du 15 octobre.”

En 1582, le calendrier julien, avec un jour bissextile tous les quatre ans, avait accumulé DIX jours supplémentaires par rapport à l’orbite terrestre. Le pape Grégoire a donc lancé son nouveau calendrier extrêmement précis en annulant 10 jours cette année-là, au cours desquels le 4 octobre a été suivi du 15 octobre. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 29 février 2020

Pourtant, faire défiler l’année 1582 est trippant pour beaucoup, y compris cet utilisateur.

Cette merde est bizarre comme l’enfer… Le 1er novembre commence lundi mais le 31 octobre se termine mercredi. Mais en regardant les 12 mois, octobre a 31 jours jusqu’à ce que vous appuyiez sur le mois, puis certains jours disparaissent… Wtfffffffff… .. pic.twitter.com/wlDj1zUnYc— Mme H (@breelvee_) 15 novembre 2022

Il est peut-être temps de faire un “saut” par rapport à l’année 1582.

