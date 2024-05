Pourparlers sur le retour de la scène et la bataille pour la santé

Céline Dion

Emma McIntyre/Getty Images pour la Recording Academy

La superstar emblématique Céline Dion parle de son combat contre une maladie qui change sa vie et de son retour incertain aux concerts et aux tournées dans la bande-annonce officielle du documentaire Prime Video, Je suis : Céline Dion, qui a chuté jeudi.

Le film de la réalisatrice Irene Taylor pour Amazon MGM Studios alterne entre les images d’une jeune Dion atteignant les notes les plus élevées au cours de sa carrière antérieure et son problème de santé actuel avec le syndrome de la personne raide, une maladie qui altère la vie et qui a été diagnostiquée pour la première fois en 2022.

La bande-annonce montre Dion parlant directement à ses fans, y compris pendant les moments vulnérables d’émotion et de libération.

«Je travaille tous les jours. Mais je dois admettre que ça a été un combat », dit la chanteuse emblématique à un moment donné de la bande-annonce alors qu’elle fait allusion à un éventuel retour sur scène et en tournée. Le documentaire propose un regard dans les coulisses de Dion et de ses enfants ainsi qu’un parcours de santé qui lui permet de faire face à sa maladie.

Cette maladie incurable entraîne une raideur musculaire sévère et progressive, ce qui a eu un impact sur l’utilisation par Dion de sa voix pour chanter et se produire. « Ça me manque tellement, les gens. Ils me manquent », révèle Dion émue avant que des images d’elle dans la cabine d’enregistrement ne signalent que son combat pour revenir sur scène de concert – qui comprend une thérapie physique et vocale pour reprendre le contrôle de ses muscles – se poursuit.

Alors qu’elle revient lentement sous les projecteurs du public, Dion s’apprête également à faire une interview aux heures de grande écoute avec Aujourd’hui la co-animatrice Hoda Kotb – sa première apparition télévisée depuis le diagnostic du syndrome de la personne raide – sera diffusée le 11 juin.

Le documentaire Amazon Je suis : Céline Dion fera ses débuts le 25 juin.