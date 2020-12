Le ministre français des Finances a lancé une attaque fulgurante contre la position britannique sur le Brexit, alors que les négociations commerciales devaient reprendre à Bruxelles.

Les grands perdants du Brexit seraient les Britanniques, victimes du « populisme » et des « mensonges », a déclaré Bruno Le Maire, ajoutant que la France et l’UE avaient raison de maintenir une ligne ferme sur l’accès futur du Royaume-Uni aux marchés européens.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré qu’il était toujours fermement convaincu qu’un accord commercial sur le Brexit était possible.

S’exprimant alors qu’il arrivait pour informer les ambassadeurs de l’UE de l’état d’avancement des travaux, il a laissé entendre que le nombre de problèmes clés bloquant un accord avait été réduit de trois à deux: les règles de concurrence loyale et les droits de pêche. Il n’a pas mentionné les mécanismes juridiques pour résoudre les conflits futurs, un autre sujet qui a entravé les discussions.

Les deux équipes de négociation dirigées par Barnier et son homologue britannique David Frost poursuivront également leurs discussions dans la capitale belge.

Cela vient un jour après que le Royaume-Uni et l’UE ont mis en contact la dernière date limite pour maintenir la saga apparemment interminable sur le maintien de la vie.

«Le Brexit est de la folie!» dit Le Maire

La position britannique a été critiquée lundi matin par le ministre français des Finances Bruno Le Maire, qui a admis que l’économie de son pays serait touchée par un Brexit sans accord, mais par « pas beaucoup ».

« Les grands perdants du Brexit seront les Britanniques. La nation qui sortira affaiblie par le Brexit, c’est la Grande-Bretagne », at-il a dit à France Info. « Le Brexit est folie, folie politique, folie économique et folie historique. »

Le peuple britannique payait le prix du populisme et des mensonges, a-t-il ajouté.

« Les Britanniques ont été amenés à croire qu’ils pouvaient quitter l’Union européenne, mais qu’ils continueraient à garder l’accès au marché unique européen qui est l’un des plus riches de la planète. Eh bien, non! »

Le président Macron et Ursula von der Leyen ont eu raison de rester fermes, a déclaré Le Maire. « Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. Vous ne pouvez pas dire ‘je pars, je suis indépendant, et en même temps je conserverai l’accès à l’un des marchés les plus riches de la planète, sans respecter les règles environnementales, sans respecter les règles sociales, sans respecter la moindre des règles du marché unique. «

Les deux côtés se préparent pour les querelles de vacances

La période de transition post-Brexit expire le 31 décembre – à seulement deux semaines et demie – après quoi le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE, apportant des changements majeurs aux accords commerciaux.

Les perturbations et les coûts supplémentaires seront exacerbés à moins que les deux parties ne parviennent à un accord sur la relation future, ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude à une situation déjà compliquée.

En l’absence de nouvelle date limite, la perspective de la dispute se profile jusqu’à la période des vacances.

Le processus de ratification conventionnel a déjà été soufflé hors de l’eau. Tout accord doit être ratifié à la fois par le Royaume-Uni et par le Parlement européen: ce dernier s’est penché le 28 décembre pour un éventuel débat.

Les eurodéputés ont fait savoir qu’ils ne laisseront pas les contraintes de temps entraver la nécessité d’un examen minutieux du texte.

Du côté britannique, les dates des vacances de Noël des députés n’ont pas encore été publiées.

« Beaucoup d’entre nous anticipent pleinement qu’il est tout à fait possible que nous retournions au Parlement entre Noël et le nouvel an pour examiner cela et le voter si un accord est conclu », a déclaré dimanche soir l’ancien whip en chef du gouvernement Mark Harper à la BBC.

Le Royaume-Uni et l’UE sont « très éloignés », dit Johnson

« Il est actuellement responsable de faire un effort supplémentaire », a annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a quant à lui déclaré que le pays ne «s’éloignerait certainement pas des pourparlers» et qu’il devrait «continuer à essayer» de trouver un accord.

Johnson a cependant répété qu’ils « restaient très éloignés » sur des questions clés et devraient se préparer à négocier aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sans accord.

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est faire un compromis sur cette nature fondamentale de ce qu’est le Brexit, à savoir que nous pouvons contrôler nos lois, contrôler nos pêcheries », a déclaré Johnson.

Bien que le gouvernement britannique continue de promouvoir l’idée des termes de l’OMC comme un accord de «style australien», la comparaison est ridiculisée par de nombreux experts du commerce. L’Australie n’a pas d’accord avec l’UE, est beaucoup moins tributaire de l’Europe pour le commerce que le Royaume-Uni et se situe géographiquement à l’autre bout du monde.

Les termes de l’OMC signifient le commerce selon les règles internationales de base, avec des tarifs obligatoires et d’autres barrières commerciales érigées.