Pourparlers en cours sur le parc national de South Okanagan Similkameen

Selon une mise à jour de Parcs Canada, les progrès concernant le parc national proposé entre Similkameen et South Okanagan progressent lentement.

Les travaux sur le parc ont été retardés en 2020 en raison de la pandémie et en 2021 en raison d’incendies de forêt et d’inondations cette année-là. Depuis, les rencontres et les négociations en personne entre Parcs Canada, le gouvernement provincial et les bandes de la nation syilx Okanagan ont repris.

Dans sa dernière mise à jour au public, Parcs Canada a promis que s’il était approuvé par les trois parties concernées, le parc offrirait des possibilités à long terme de tourisme durable et d’emplois locaux dans la région, ferait progresser la réconciliation et préserverait les possibilités de poursuivre les pratiques culturelles autochtones, et maintiendrait également le pâturage.

L’un des aspects actuellement à l’étude est le nombre d’espèces en péril qui se trouveraient dans les limites actuellement proposées du parc.

De nombreuses zones à l’intérieur des limites de travail n’ont pas été étudiées, ce qui signifie que le nombre d’espèces en péril pourrait être plus élevé que ce que l’on connaît actuellement.

Jusqu’à présent, il y a 17 espèces en péril inscrites sur la liste provinciale dans la région et 92 espèces en péril reconnues au niveau fédéral, ainsi que 36 communautés écologiques considérées en péril.

D’autres espèces sont également présentes dans la zone qui ont une valeur écologique, culturelle et/ou économique, et une partie du travail effectué dans le parc consiste à intégrer les connaissances écologiques traditionnelles de l’Okanagan sur les espèces.

Des consultations officielles avec Parcs Canada ont commencé en 2018 avec les résidents locaux et les parties prenantes sur le parc proposé et ses limites, qui couvrent environ 270 kilomètres carrés ou 27 300 hectares de terres autour des régions du mont Kobau, du lac Spotted et de Kilpoola.

Le parc proposé comprendrait également des terres qui se trouvent actuellement dans la zone protégée des prairies du sud de l’Okanagan de BC Parks.

Les trois parties impliquées ont signé un protocole d’accord pour négocier un futur parc en 2019.

Même une fois ou si les négociations sont terminées entre les trois parties, il faudra encore signer un accord d’établissement suivi d’une planification et d’une consultation supplémentaires pour la gestion et l’établissement du parc.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

<

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

<

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OkanaganParcs Canada