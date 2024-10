Pourboires, heures supplémentaires, sécurité sociale : retour sur les promesses de non-impôt de Donald Trump et ce qu’elles pourraient coûter

Donald Trump s’est engagé à mettre fin aux impôts sur tout, des pourboires à la sécurité sociale et aux heures supplémentaires s’il est à nouveau élu à la Maison Blanche. Mais il n’a pas détaillé comment il financerait ces idées et éviterait de créer un énorme déficit budgétaire, se contentant d’affirmer qu’il inaugurerait un boom économique.

Il affirme que ses idées amélioreraient la situation financière personnelle des Américains et l’économie américaine dans son ensemble. Le débat sur le code des impôts sera une question législative dominante l’année prochaine étant donné que les réductions d’impôts signées par Trump en 2017 arriveront à expiration. S’il est réélu, Trump pourrait pousser le Congrès à adopter tout ou partie de ses propositions, même si cela pourrait être difficile si les démocrates finissent par contrôler la Chambre ou le Sénat.

Les estimations issues d’analyses économiques extérieures sur les coûts des diverses réductions d’impôts variaient entre près de 6 000 milliards et 10 000 milliards de dollars sur 10 ans, selon les idées qui deviennent politiques et la manière dont elles sont mises en œuvre.

Un aperçu des différentes idées de Trump en matière fiscale :

En juin, Trump a annoncé son intention d’exclure les pourboires des travailleurs des impôts fédéraux, affirmant que l’idée lui venait d’une serveuse de son hôtel de Las Vegas.

« Aux employés de l’hôtellerie et à ceux qui reçoivent des pourboires, vous serez très heureux, car lorsque j’arriverai au pouvoir, nous n’imposerons pas de taxes sur les pourboires, les gens qui donnent des pourboires », a déclaré Trump, ajoutant : « Nous allons faire cela tout de suite, dès votre arrivée au pouvoir.

Trump a fait cette annonce au Nevada, un État clé du champ de bataille avec six votes électoraux et qui abrite la plus forte concentration de travailleurs pourboires du pays. Le Nevada compte en moyenne 25,8 serveurs et serveuses pour 1 000 emplois. Le président Joe Biden a gagné l’état en 2020, mais la campagne Trump espère la mettre en œuvre cet automne.

Trump n’a pas précisé s’il souhaitait exonérer les pourboires uniquement de l’impôt sur le revenu ou également de la taxe sur les salaires – qui finance l’assurance-maladie et la sécurité sociale.

La vice-présidente Kamala Harris a fait écho à l’appel de Trump en faveur de l’abolition des taxes sur les pourboires, en prenant un engagement qui s’appliquerait aux travailleurs du secteur de l’hôtellerie et des services. son propre rallye au Nevada deux mois après l’annonce de son adversaire républicain.

Trump a également promis des réductions d’impôts pour les Américains âgés, en publiant sur Truth Social en juillet que « LES AÎNÉS NE DEVRAIENT PAS PAYER D’IMPÔTS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE !

Le défi est que les impôts sur les prestations de sécurité sociale contribuent à financer le programme. La perte de revenus pourrait signifier que la Sécurité sociale ne serait pas en mesure de verser l’intégralité de ses prestations en 2033, soit deux ans avant l’estimation actuelle, selon Brendan Duke du Center for American Progress libéral.

Selon la Social Security Administration, les bénéficiaires doivent actuellement payer des impôts fédéraux sur le revenu si le revenu combiné – 50 % du montant de la prestation plus tout autre revenu gagné – est supérieur à 25 000 $ par an s’ils déposent individuellement, ou 32 000 $ s’ils déposent conjointement.

Au Sénat, Harris a coparrainé un projet de loi qui aurait obligé les riches à payer des impôts plus élevés sur la sécurité sociale et aurait rendu les prestations plus généreuses pour certains. La Maison Blanche a déclaré que son point de vue sur le programme était similaire à celui de Biden, mais Harris n’a pas parlé en détail de la sécurité sociale au cours de sa campagne.

Trump a également déclaré qu’il soutiendrait une législation visant à supprimer les taxes sur les heures supplémentaires.

« Cela incite davantage les gens à travailler », a déclaré Trump en septembre lors d’un rassemblement électoral à Tucson, en Arizona. « Cela donne beaucoup aux entreprises, c’est beaucoup plus facile d’attirer les gens. »

Harris n’a pas dit si elle appellerait également à des réductions des taxes sur les heures supplémentaires.

Les plans de Trump incluent également des propositions de pauses pour les entreprises. Il est appelé abaisser le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis de 21% à 15%, mais uniquement pour les entreprises qui produisent aux États-Unis

« Nous donnons la priorité à l’Amérique », a déclaré Trump. « Ce nouvel industrialisme américain créera des millions et des millions d’emplois. »

En tant que président, Trump a signé une loi en 2017 réduisant le taux d’imposition des sociétés de 35 % à 21 %.

Harris a déclaré qu’elle croyait que les grandes entreprises et les ultra-riches devrait payer plus d’impôts – y compris un taux de 28 % pour les entreprises – et souhaite utiliser ces revenus pour stimuler la construction de 3 millions de logements et offrir des allégements fiscaux aux parents.

Avant un rassemblement en septembre à Long Island, Trump a promis qu’il « récupérerait SALT », suggérant qu’il éliminerait le plafond des déductions fiscales nationales et locales qui faisaient partie de la législation de réduction d’impôts qu’il a promulguée en 2017.

Le soi-disant plafond SALT a conduit à des factures fiscales plus importantes pour de nombreux résidents de New York, du New Jersey, de Californie et d’autres États où les coûts et les impôts sont élevés, et constitue un enjeu de campagne important dans ces États, en particulier parmi les républicains de New York servant dans les districts remportés par Biden.

Certains démocrates ont fait pression pour lever le plafond de 10 000 dollars, une décision que de nombreux républicains ont déclaré s’opposer. Certains, dont l’ancienne ennemie républicaine de Trump, Nikki Haley, ont appelé à rendre permanentes les réductions d’impôts de 2017. Une partie de cette notion est inscrite dans Le programme des Républicains pour 2024bien que la disposition de permanence mentionne spécifiquement des portions « qui ont doublé la déduction standard, élargi le crédit d’impôt pour enfants et stimulé la croissance économique pour tous les Américains ».

Harris n’a pas déclaré qu’elle tenterait de préserver les réductions d’impôts de l’ère Trump, qui devraient expirer à la fin de l’année prochaine. Mais, comme Biden, elle s’est engagée à ne pas augmenter les impôts des Américains qui gagnent moins de 400 000 dollars par an.

Cherchant à ramener davantage d’emplois et d’industries manufacturières à l’étranger aux États-Unis, Trump a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait des droits de douane plus élevés sur les produits importés, et a déclaré que cette idée n’augmenterait pas l’inflation. Il a lancé l’idée d’un droit de douane universel pouvant atteindre 20 % sur toutes les importations et de droits de douane encore plus élevés sur les produits chinois et sur les entreprises américaines qui délocalisent leurs usines à l’étranger.

Dans un récent discours au Economic Club de New York, Trump a suggéré que les tarifs douaniers pourraient être utilisés pour résoudre des problèmes apparemment sans rapport, tels que le coût croissant des services de garde aux États-Unis, dans le cadre d’une promesse plus large selon laquelle les droits de douane pourraient rapporter des milliards de dollars pour financer son programme sans que ces coûts soient répercutés sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. C’est un point de vue avec lequel de nombreux économistes ne sont pas d’accord puisque les tarifs douaniers augmentent directement les prix d’achat des biens.

En particulier en ce qui concerne l’industrie automobile américaine, c’est une notion qu’il a réitérée récemment à Savannah, en Géorgie, où Trump a déclaré qu’il mettrait un tarif de 100% sur chaque voiture importée du Mexique. Appelant à un « nouvel industrialisme américain », Trump a suggéré que le seul moyen d’éviter ces taxes serait qu’un constructeur automobile construise les voitures aux États-Unis.

Harris a décrit Les idées de Trump sur les tarifs douaniers comme une « taxe de vente » sur les ménages américains qui pourrait coûter à une famille typique environ 4 000 dollars par an.

___

Kinnard a rapporté de Columbia, en Caroline du Sud, et peut être contacté à http://x.com/MegKinnardAP. L’écrivain d’Associated Press Josh Boak à Washington a contribué à ce rapport.