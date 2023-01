Pourboires au Canada : un sondage montre que les Canadiens sont divisés sur la question

En ce qui concerne l’étiquette de pourboire, un nouveau sondage suggère qu’il y a peu d’accord entre les Canadiens sur où et combien de pourboire.

Le sondage, mené par Research Co., a révélé que 37 % des Canadiens donneraient un pourboire de 15 à 19 % s’ils recevaient un service exceptionnel dans un restaurant qui n’est pas occupé.

Mais dans un restaurant très fréquenté, 34 % ont déclaré qu’ils offriraient un pourboire de 20 % ou plus s’ils recevaient un service exceptionnel. Ce nombre grimpe légèrement, à 36%, si le restaurant était exceptionnellement occupé.

De même, pour un service bon mais pas exceptionnel, 34 à 41 % des répondants ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 15 à 19 %, selon l’achalandage du restaurant, mais seulement 19 à 25 % ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 20 %. ou plus.

Seulement 4 % ont déclaré qu’ils ne laisseraient aucun pourboire dans un restaurant si le service était bon ou exceptionnel.

Pour un service moyen, 41 % ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 10 à 14 %, tandis que 28 % ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 15 à 19 %. Seulement 4 % ont dit qu’ils donneraient un pourboire de 20 % ou plus, tandis que 7 % ont dit qu’ils ne laisseraient aucun pourboire.

En ce qui concerne le service inférieur à la moyenne, 36 % ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 10 à 14 % si le serveur travaillait clairement dans un environnement en sous-effectif. Neuf pour cent ne donneraient aucun pourboire et 21 pour cent donneraient un pourboire inférieur à 10 pour cent, tandis que 28 pour cent donneraient encore un pourboire de 15 à 19 pour cent.

Cependant, pour un service médiocre lorsque le serveur n’est clairement pas occupé, une majorité a déclaré qu’elle laisserait un pourboire inférieur à 10 %. Parmi les répondants, 31 % ont déclaré qu’ils ne laisseraient aucun pourboire et 30 % laisseraient un pourboire entre 1 et 9 %.

«Deux Canadiens sur cinq âgés de 55 ans et plus (40%) quitteraient un restaurant assis sans laisser de pourboire s’ils percevaient que leur serveur était inactif et distant», déclare Mario Canseco, président de Research Co. , dans un communiqué de presse. « Les proportions sont plus faibles chez les Canadiens de 35 à 54 ans (29 %) et de 18 à 34 ans (24 %).

LA PLUPART DES CANADIENS NE DONNERONT PAS DE POURBOIRE POUR EMPORTER

Un peu plus de la moitié des Canadiens (54 %) ont déclaré ne pas laisser de pourboire lorsqu’ils ramassent leur repas à emporter, tandis que 20 % ont déclaré donner moins de 10 % de pourboire.

Environ 48 à 53% ont également déclaré ne jamais laisser de pourboire dans les restaurants de style cafétéria et les restaurants à emporter, mais plus de la moitié (57%) ont déclaré qu’ils donnaient un pourboire dans les cafés au moins de temps en temps.

Pour les commandes de livraison de nourriture, 40% ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 10 à 14%, tandis que 29% ont déclaré qu’ils donneraient un pourboire de 1 à 9%.

Certains restaurants à travers le Canada ont choisi d’éliminer les pourboires et versent plutôt à leur personnel des salaires plus élevés. Le sondage suggère que la plupart des Canadiens pourraient être en faveur de ce modèle, puisque 59 % sont plutôt ou fortement d’accord avec l’énoncé suivant : « Si les salaires des serveurs d’aliments étaient meilleurs, il n’y aurait pas besoin de donner de pourboire aux serveurs.

MÉTHODOLOGIE

L’enquête a interrogé 1 000 adultes au Canada en ligne du 10 au 12 décembre 2022. Les données ont été pondérées pour refléter les données du recensement canadien sur l’âge, le sexe et la répartition régionale. La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.