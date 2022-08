Pourboire au Canada : quand et combien donner de pourboire

Pendant les périodes de confinement induites par la pandémie au Canada, certaines normes sociales ont été abandonnées, les gens passant plus de temps à la maison avec leurs colocataires ou leur famille immédiate.

L’une de ces normes était le pourboire sur les repas dans les restaurants. Avec des salles à manger de restaurant fermées pendant des mois et des terrasses largement inaccessibles pendant les mois d’hiver, les restaurants sont devenus une relique du monde pré-pandémique.

Maintenant que les restaurants à travers le pays sont à nouveau ouverts pour les repas à l’intérieur, certains Canadiens pourraient se demander si les règles de la société en matière de pourboire ont changé au cours des deux ou trois dernières années. Par exemple, les données de Restaurants Canada montrent que les Canadiens donnent un pourboire à un pourcentage plus élevé de leurs factures de restaurant qu’avant la pandémie.

Pour aider à clarifier les dernières règles d’engagement, Julie Blais Comeau, chef de l’étiquette chez etiquettejulie.com, offre quelques conseils de pourboire.

LE POURBOIRE EST-IL OBLIGATOIRE DANS LES RESTAURANTS ?

Bien que le pourboire dans les restaurants ne soit pas courant dans certaines parties du monde, comme en Europe, Blais Comeau a déclaré qu’il s’agissait d’une pratique culturelle bien ancrée au Canada et qu’il faisait partie du contrat social informel selon lequel les gens vivent ensemble ici. Ce n’est pas une exigence légale, mais c’est une pratique sur laquelle les travailleurs de l’industrie des services comptent pour une partie de leur revenu.

“C’est une convention collective que tout le monde dans cette société fait ou reconnaît”, a déclaré Blais Comeau dans une interview avec CTVNews.ca au téléphone vendredi. serait cette compensation de pourboire, donc cela devrait être très clair.”

Selon les normes sociales actuelles, Blais Comeau a déclaré que quitter le restaurant sans donner de pourboire à votre serveur serait un faux pas majeur.

“Même si le service n’était pas bon, il y a toujours cette convention à propos de cette coutume de donner un pourboire. Vous pouvez certainement donner moins de pourboire, et ensuite vous assurer de mentionner pourquoi”, a-t-elle déclaré.

« Il y a des gens qui choisissent de ne plus donner de pourboire et je pense que c’est ne pas reconnaître la société dans laquelle vous vous trouvez… et oublier que vous êtes un citoyen. Cet élément de collectivité, cet élément de société, c’est ce qu’est l’étiquette. L’étiquette évolue avec le temps.”

QUE DEVRAIT ÊTRE UN POURBOIRE STANDARD ?

Blais Comeau a déclaré que le pourboire standard des restaurants au Canada se situe entre 15 et 18% de la facture, avant taxes. Elle a dit que 15 pour cent est approprié dans la plupart des cas. Cependant, quiconque souhaite établir une bonne relation avec un établissement – ​​par exemple, quelqu’un qui y organise souvent des réunions d’affaires – pourrait vouloir donner un pourboire plus élevé. De même, un service exceptionnel pourrait mériter un pourboire plus élevé.

Même si le service est imparfait, a déclaré Blais Comeau, les convives devraient quand même donner un pourboire.

“Lorsque le service n’est pas approprié, lorsque le service n’est pas bon, il devrait quand même y avoir un paiement parce que vous avez été servi”, a-t-elle déclaré. “Vous pouvez descendre jusqu’à peut-être 10 %. Mais le plus important est de le mentionner au gestionnaire, parce que s’ils ne savent pas, ils ne peuvent pas régler le problème. »

QUE FAIRE SI UNE MACHINE DE DÉBIT INVITE UN POURBOIRE PLUS ÉLEVÉ ?

Blais Comeau a déclaré qu’un nombre croissant de restaurants à travers le pays programment leurs machines de débit pour suggérer des pourcentages de pourboire supérieurs à la norme de 15 à 18 %. Elle a dit que les gens devraient donner plus de pourboire s’ils le souhaitent, mais que ce n’est pas une obligation.

“Ne soyez pas intimidé par cette suggestion de 20 à 25% sur la machine”, a-t-elle déclaré. “Il y a toujours cette option où vous pouvez le personnaliser, le personnaliser et saisir 15%.”

DOIS-JE DONNER UN POURBOIRE POUR UNE COUPE DE CHEVEUX OU UN AUTRE SERVICE PERSONNEL ?

Blais Comeau a déclaré qu’il est d’usage de donner des pourboires sur des services tels que les coupes de cheveux, les manucures, les pédicures et les trajets en taxi, mais pas au même degré que dans les restaurants.

“C’est généralement environ 10% pour tous ces services”, a-t-elle déclaré.

Elle a averti qu’il n’est pas approprié d’offrir un pourboire monétaire pour tout traitement prescrit par un médecin ou pour lequel la personne qui fournit le service pourrait être soumise à un code de déontologie. Il en va de même pour les pourboires des enseignants, des entraîneurs, des travailleurs de la santé et de toute personne pour qui un pourboire monétaire pourrait être confondu avec un pot-de-vin.

EXISTE-T-IL DES RÈGLES POUR LES RESTAURANTS ?

L’étiquette de pourboire va dans les deux sens, et Blais Comeau a déclaré que le personnel du restaurant ne devrait jamais intimider les clients pour qu’ils donnent un pourboire, ni les réprimander s’ils ne laissent pas un pourboire adéquat.

Elle considère également que c’est un faux pas lorsque les restaurants attribuent des étiquettes comme “bon”, “excellent” et “excellent” à certains pourcentages de pourboire sur un terminal de débit.

“La première fois qu’on m’a présenté un terminal avec (les mots)” wow “et” super “, je me suis dit:” Oh mon dieu. Je suis une femme adulte », a-t-elle déclaré. “Je suis venu au restaurant en sachant que je devais donner un pourboire, mais je ne veux certainement pas être guidé d’une manière supplémentaire.”