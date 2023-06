Pour votre plaisir de visionnement (Juneteenth): émissions et films remarquables pour la journée de la liberté

Pour Journée de la liberté 2023nous présentons des émissions de télévision et des films noirs pour votre plus grand plaisir.

Considérant que Juneteenth est maintenant un jour férié fédéral, c’est une journée de loisirs bien méritée où vous pouvez regarder une myriade de programmes allant des documentaires factuels aux séries dramatiques et comédies.

Dans cet esprit, nous avons composé une liste de choses à surveiller pour votre plus grand plaisir.

Une vedette est Xernona Clayton : Une vie en noir et blanc.

Diffusion sur Rebond, le nouveau documentaire exclusif célèbre la vie d’une icône des droits civiques et d’une pionnière noire qui ne la mérite pas.

Décrite comme une « marche élégante » dans la vie de Xernona Clayton, la doc détaillera son travail avec Martin Luther King et Coretta Scott King via sa carrière pionnière dans la radiodiffusion avec Ted Turner. Il racontera également l’histoire de sa fondation des Trumpet Awards qui ont été acquis par Bounce en 2016 et continuent à ce jour.

Qu’il s’agisse de devenir la première femme noire du Sud à avoir sa propre émission de télévision, d’aider à rédiger le plan pour déségréger les hôpitaux du Sud, ou même de convaincre un Grand Dragon du KKK de renoncer à son poste, la vie du pionnier est explorée et le doc présente des caractéristiques spéciales. invités dont l’ambassadeur Andrew Young, Martin Luther King III, Pamela Poitier, Tom Johnson, Pat Mitchell. Le sénateur Raphael Warnock, Emmitt Smith et Tip « TI » Harris.

Xernona Clayton : Une vie en noir et blanc est la pièce maîtresse de la programmation Juneteenth de Bounce TV, elle sera diffusée en première sur Bounce le lundi, 19 juin, à 21 h HE / 20 h CT.

